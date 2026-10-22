काम की टिप्स: कार के वाइपर चलाने पर शीशे पर लकीरें बनती हैं? गाड़ी चलाने से पहले ऐसे करें चेक

कार चलाते समय सामने का रास्ता साफ दिखाई देना बेहद जरूरी है। खासकर बारिश के मौसम में वाइपर का काम अहम होता है, लेकिन कई बार वाइपर चलाने पर विंडशील्ड साफ होने के बजाय उस पर पानी की लकीरें बनने लगती हैं। कुछ मामलों में शीशे पर धुंध जैसा निशान भी रह जाता है।





ऐसी स्थिति में गाड़ी चलाना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि सामने से आने वाले वाहन, पैदल यात्री और सड़क पर मौजूद दूसरी चीजें साफ दिखाई नहीं देती। इसलिए सफर शुरू करने से पहले वाइपर को चेक करना जरूरी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं गाड़ी चलाने से पहले क्या चीजें चेक करें। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...