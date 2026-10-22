क्या ठंड के दिनों में भी टायर में नाइट्रोजन गैस भरवाना जरूरी है? यहां समझें

ठंड में तापमान कम होने पर साधारण हवा सिकुड़ती है, जबकि नाइट्रोजन गैस का प्रेशर स्थिर रहता है। - फोटो : AI

Tyre Pressure Drop in Winter Season: सर्दियों का मौसम आते ही अक्सर गाड़ियों के टायरों में हवा का दबाव यानी एयर प्रेशर कम होने लगता है। ऐसे में कई वाहन चालकों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या ठंड के दिनों में भी टायरों में साधारण हवा की जगह नाइट्रोजन गैस भरवाना वास्तव में जरूरी है या यह सिर्फ एक फिजूल खर्च है।





विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो ठंड में तापमान घटने पर साधारण हवा सिकुड़ जाती है, जिससे टायरों का प्रेशर गिर जाता है और गाड़ी की माइलेज तथा ग्रिप पर बुरा असर पड़ता है। वहीं नाइट्रोजन गैस तापमान के प्रति अधिक स्थिर रहती है और टायरों में दबाव को लंबे समय तक बनाए रखती है। आइए इस लेख में समझते हैं कि सर्दियों में नाइट्रोजन का इस्तेमाल कितना फायदेमंद है।