क्या ठंड के दिनों में भी टायर में नाइट्रोजन गैस भरवाना जरूरी है? यहां समझें

Tyre Pressure Drop in Winter Season: सर्दियों का मौसम आते ही अक्सर गाड़ियों के टायरों में हवा का दबाव यानी एयर प्रेशर कम होने लगता है। ऐसे में कई वाहन चालकों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या ठंड के दिनों में भी टायरों में साधारण हवा की जगह नाइट्रोजन गैस भरवाना वास्तव में जरूरी है या यह सिर्फ एक फिजूल खर्च है।
विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो ठंड में तापमान घटने पर साधारण हवा सिकुड़ जाती है, जिससे टायरों का प्रेशर गिर जाता है और गाड़ी की माइलेज तथा ग्रिप पर बुरा असर पड़ता है। वहीं नाइट्रोजन गैस तापमान के प्रति अधिक स्थिर रहती है और टायरों में दबाव को लंबे समय तक बनाए रखती है। आइए इस लेख में समझते हैं कि सर्दियों में नाइट्रोजन का इस्तेमाल कितना फायदेमंद है।
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सर्दियों में टायरों का एयर प्रेशर जल्दी क्यों कम हो जाता है?
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सर्दियों में टायरों का एयर प्रेशर जल्दी क्यों कम हो जाता है?
- ठंड के मौसम में बाहरी तापमान कम होने के कारण टायरों के अंदर मौजूद हवा का घनत्व घट जाता है।
- साधारण हवा में नमी और ऑक्सीजन होने की वजह से तापमान गिरते ही प्रेशर तेजी से घटने लगता है, जिससे गाड़ी चलाने में भारीपन महसूस होता है।
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नाइट्रोजन गैस सर्दियों में प्रेशर को कैसे स्थिर रखती है?
- नाइट्रोजन गैस में नमी बिल्कुल नहीं होती और यह पूरी तरह से शुष्क होती है।
- तापमान में गिरावट आने पर भी नाइट्रोजन गैस साधारण हवा के मुकाबले बहुत कम सिकुड़ती है, जिससे ठंड के दिनों में टायरों का सही एयर प्रेशर लंबे समय तक बना रहता है।
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माइलेज और गाड़ी की ग्रिप पर नाइट्रोजन का क्या असर पड़ता है?
- टायर में सही प्रेशर रहने से सड़क पर गाड़ी की पकड़ मजबूत बनी रहती है।
- जब टायर का प्रेशर स्थिर रहता है, तो इंजन पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता और गाड़ी बेहतर माइलेज देती है।
- साथ ही अचानक ब्रेक लगाने पर गाड़ी के फिसलने का खतरा भी कम होता है।
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क्या सर्दियों में नाइट्रोजन भरवाना हर ड्राइवर के लिए अनिवार्य है?
- अगर आप अक्सर हाइवे पर लंबी दूरी तय करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस भरवाना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा।
- लेकिन अगर आप सिर्फ शहर के अंदर ही छोटी दूरी के लिए गाड़ी चलाते हैं, तो साधारण हवा का नियमित प्रेशर चेक करवाकर भी सुरक्षित सफर कर सकते हैं।