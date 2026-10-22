फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Is Nitrogen Gas Necessary in Car Tyres During Winter? Know Its Real Benefits and Science

क्या ठंड के दिनों में भी टायर में नाइट्रोजन गैस भरवाना जरूरी है? यहां समझें

Thu, 22 Oct 2026 04:42 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Thu, 22 Oct 2026 04:42 PM IST
सार

  • Nitrogen Gas in Tyres in Winter: ठंड में तापमान कम होने पर साधारण हवा सिकुड़ती है, जबकि नाइट्रोजन गैस का प्रेशर स्थिर रहता है।
  • नाइट्रोजन में नमी न होने के कारण सर्दियों में टायरों की ग्रिप मजबूत रहती है और माइलेज सही मिलता है।
  • लंबी दूरी तय करने वाले चालकों के लिए सर्दियों में टायरों में नाइट्रोजन भरवाना बेहद फायदेमंद है।

विज्ञापन
Is Nitrogen Gas Necessary in Car Tyres During Winter? Know Its Real Benefits and Science
 ठंड में तापमान कम होने पर साधारण हवा सिकुड़ती है, जबकि नाइट्रोजन गैस का प्रेशर स्थिर रहता है। - फोटो : AI

Tyre Pressure Drop in Winter Season: सर्दियों का मौसम आते ही अक्सर गाड़ियों के टायरों में हवा का दबाव यानी एयर प्रेशर कम होने लगता है। ऐसे में कई वाहन चालकों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या ठंड के दिनों में भी टायरों में साधारण हवा की जगह नाइट्रोजन गैस भरवाना वास्तव में जरूरी है या यह सिर्फ एक फिजूल खर्च है।



विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो ठंड में तापमान घटने पर साधारण हवा सिकुड़ जाती है, जिससे टायरों का प्रेशर गिर जाता है और गाड़ी की माइलेज तथा ग्रिप पर बुरा असर पड़ता है। वहीं नाइट्रोजन गैस तापमान के प्रति अधिक स्थिर रहती है और टायरों में दबाव को लंबे समय तक बनाए रखती है। आइए इस लेख में समझते हैं कि सर्दियों में नाइट्रोजन का इस्तेमाल कितना फायदेमंद है।
Trending Videos
Is Nitrogen Gas Necessary in Car Tyres During Winter? Know Its Real Benefits and Science
सर्दियों में टायरों का एयर प्रेशर जल्दी क्यों कम हो जाता है? - फोटो : Adobe Stock

सर्दियों में टायरों का एयर प्रेशर जल्दी क्यों कम हो जाता है?

  • ठंड के मौसम में बाहरी तापमान कम होने के कारण टायरों के अंदर मौजूद हवा का घनत्व घट जाता है।
  • साधारण हवा में नमी और ऑक्सीजन होने की वजह से तापमान गिरते ही प्रेशर तेजी से घटने लगता है, जिससे गाड़ी चलाने में भारीपन महसूस होता है।

 
Is Nitrogen Gas Necessary in Car Tyres During Winter? Know Its Real Benefits and Science
टायर - फोटो : Adobe Stock

नाइट्रोजन गैस सर्दियों में प्रेशर को कैसे स्थिर रखती है?

  • नाइट्रोजन गैस में नमी बिल्कुल नहीं होती और यह पूरी तरह से शुष्क होती है।
  • तापमान में गिरावट आने पर भी नाइट्रोजन गैस साधारण हवा के मुकाबले बहुत कम सिकुड़ती है, जिससे ठंड के दिनों में टायरों का सही एयर प्रेशर लंबे समय तक बना रहता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Is Nitrogen Gas Necessary in Car Tyres During Winter? Know Its Real Benefits and Science
टायर - फोटो : Adobe Stock

माइलेज और गाड़ी की ग्रिप पर नाइट्रोजन का क्या असर पड़ता है?

  • टायर में सही प्रेशर रहने से सड़क पर गाड़ी की पकड़ मजबूत बनी रहती है।
  • जब टायर का प्रेशर स्थिर रहता है, तो इंजन पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता और गाड़ी बेहतर माइलेज देती है।
  • साथ ही अचानक ब्रेक लगाने पर गाड़ी के फिसलने का खतरा भी कम होता है।
विज्ञापन
Is Nitrogen Gas Necessary in Car Tyres During Winter? Know Its Real Benefits and Science
टायर - फोटो : Adobe Stock

क्या सर्दियों में नाइट्रोजन भरवाना हर ड्राइवर के लिए अनिवार्य है?

  • अगर आप अक्सर हाइवे पर लंबी दूरी तय करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस भरवाना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा।
  • लेकिन अगर आप सिर्फ शहर के अंदर ही छोटी दूरी के लिए गाड़ी चलाते हैं, तो साधारण हवा का नियमित प्रेशर चेक करवाकर भी सुरक्षित सफर कर सकते हैं।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed