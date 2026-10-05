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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Food ›   Shardiya Navratri 2026 Vrat Recipes: 5 Delicious Falahari Sweets for Navratri That Can Be Made Ahead

व्रत रेसिपी: नवरात्रि के लिए पहले ही बना लें ये 5 फलाहारी मिठाइयां, उपवास में नहीं होगी मीठे की क्रेविंग!

Mon, 05 Oct 2026 10:17 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Mon, 05 Oct 2026 10:17 AM IST
सार

Navratri 2026 Vrat Recipes: इस नवरात्रि आप मखाना लड्डू, नारियल-मखाना बर्फी, खजूर-ड्राई फ्रूट लड्डू, साबूदाना लड्डू और सिंघाड़े के आटे की बर्फी जैसी मिठाइयां ट्राई कर सकते हैं। इनमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री को अपनी व्रत की परंपरा और खान-पान के नियमों के अनुसार चुना जा सकता है।

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Shardiya Navratri 2026 Vrat Recipes: 5 Delicious Falahari Sweets for Navratri That Can Be Made Ahead
नवरात्रि के लिए फलाहारी मिठाइयां - फोटो : Ai

5 Navratri Falahari Sweets नवरात्रि के व्रत में खान-पान को लेकर खास सावधानी रखी जाती है। फल, दूध, सूखे मेवे और व्रत में इस्तेमाल होने वाली कुछ खास सामग्री से कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं। अगर आपको व्रत के दौरान बार-बार कुछ मीठा बनाने की परेशानी से बचना है, तो कुछ फलाहारी मिठाइयां पहले से तैयार करके रखना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे अचानक मीठा खाने की इच्छा होने पर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।

इस नवरात्रि आप मखाना लड्डू, नारियल-मखाना बर्फी, खजूर-ड्राई फ्रूट लड्डू, साबूदाना लड्डू और सिंघाड़े के आटे की बर्फी जैसी मिठाइयां ट्राई कर सकते हैं। इनमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री को अपनी व्रत की परंपरा और खान-पान के नियमों के अनुसार चुना जा सकता है।

हालांकि, फलाहारी व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाली हर सामग्री हर व्यक्ति या हर परिवार की व्रत-परंपरा के अनुसार मान्य हो, यह जरूरी नहीं है। इसलिए बनाने से पहले अपनी परंपरा के अनुसार सामग्री जरूर जांच लें। साथ ही, मिठाइयों को लंबे समय तक रखने के लिए साफ-सफाई और सही तरीके से स्टोरेज का ध्यान रखना भी जरूरी है।
Shardiya Navratri 2026 Vrat Recipes: 5 Delicious Falahari Sweets for Navratri That Can Be Made Ahead
Laddu - फोटो : instagram

मखाना लड्डू

मखाना नवरात्रि के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली लोकप्रिय सामग्री है। भुने हुए मखाने को पीसकर इसमें ड्राई फ्रूट्स और जरूरत के अनुसार व्रत में मान्य मिठास मिलाकर लड्डू बनाए जा सकते हैं। एयरटाइट डिब्बे में रखने पर ये जल्दी सर्व करने के लिए तैयार रहते हैं।
Shardiya Navratri 2026 Vrat Recipes: 5 Delicious Falahari Sweets for Navratri That Can Be Made Ahead
नारियल बर्फी - फोटो : AI

नारियल-इलायची बर्फी

नारियल में पिसी इलायची मिलाकर स्वादिष्ट बर्फी बनाई जा सकती है। इसे छोटे टुकड़ों में काटकर पहले से तैयार करके रखा जा सकता है। ठंडी जगह या जरूरत के अनुसार फ्रिज में स्टोर करें।
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Shardiya Navratri 2026 Vrat Recipes: 5 Delicious Falahari Sweets for Navratri That Can Be Made Ahead
laddu - फोटो : instagram

खजूर-ड्राई फ्रूट लड्डू

अगर आप बिना ज्यादा पकाने वाली मिठाई चाहते हैं, तो खजूर और ड्राई फ्रूट्स से लड्डू एक आसान विकल्प हैं। खजूर की प्राकृतिक मिठास के कारण इसमें अलग से चीनी की जरूरत कम या बिल्कुल नहीं पड़ सकती है
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Shardiya Navratri 2026 Vrat Recipes: 5 Delicious Falahari Sweets for Navratri That Can Be Made Ahead
साबूदाना लड्डू - फोटो : Ai

साबूदाना लड्डू

साबूदाना सिर्फ खिचड़ी बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि मीठे व्यंजन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भुने साबूदाने, ड्राई फ्रूट्स और व्रत में मान्य अन्य सामग्री से लड्डू तैयार किए जा सकते हैं।
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