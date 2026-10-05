5 Navratri Falahari Sweets नवरात्रि के व्रत में खान-पान को लेकर खास सावधानी रखी जाती है। फल, दूध, सूखे मेवे और व्रत में इस्तेमाल होने वाली कुछ खास सामग्री से कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं। अगर आपको व्रत के दौरान बार-बार कुछ मीठा बनाने की परेशानी से बचना है, तो कुछ फलाहारी मिठाइयां पहले से तैयार करके रखना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे अचानक मीठा खाने की इच्छा होने पर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।

इस नवरात्रि आप मखाना लड्डू, नारियल-मखाना बर्फी, खजूर-ड्राई फ्रूट लड्डू, साबूदाना लड्डू और सिंघाड़े के आटे की बर्फी जैसी मिठाइयां ट्राई कर सकते हैं। इनमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री को अपनी व्रत की परंपरा और खान-पान के नियमों के अनुसार चुना जा सकता है। हालांकि, फलाहारी व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाली हर सामग्री हर व्यक्ति या हर परिवार की व्रत-परंपरा के अनुसार मान्य हो, यह जरूरी नहीं है। इसलिए बनाने से पहले अपनी परंपरा के अनुसार सामग्री जरूर जांच लें। साथ ही, मिठाइयों को लंबे समय तक रखने के लिए साफ-सफाई और सही तरीके से स्टोरेज का ध्यान रखना भी जरूरी है।