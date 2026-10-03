Sugar Free Diet Recipe: मीठा खाने की क्रेविंग डाइट फॉलो करने वालों के लिए अक्सर सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। खासकर जब वजन कम करने या हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश चल रही हो, तब मिठाई, केक या मीठे स्नैक्स से दूरी बनाना आसान नहीं होता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर बार मीठे स्वाद को पूरी तरह नजरअंदाज करना पड़े। आप घर पर ऐसी आसान रेसिपी तैयार कर सकते हैं जिसमें अतिरिक्त चीनी का इस्तेमाल न हो और स्वाद भी संतुष्ट करने वाला हो।

आज की यह बिना चीनी की रेसिपी, उन लोगों के लिए उपयोगी विकल्प हो सकती है जो कुछ मीठा खाना चाहते हैं, लेकिन अपनी डाइट में एडेड शुगर कम रखना चाहते हैं। इसमें प्राकृतिक मिठास के लिए पके केले और खजूर जैसे सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ में ओट्स और थोड़े नट्स इसे स्वाद और टेक्सचर देते हैं।

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इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत या जटिल सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि, बिना चीनी का मतलब यह नहीं कि इसमें कैलोरी या प्राकृतिक शुगर बिल्कुल नहीं होती। इसलिए पोर्शन साइज का ध्यान जरूर रखें।

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1 पका हुआ केला

2-3 खजूर, बीज निकाले हुए

1/2 कप ओट्स

1 चम्मच चिया सीड्स

1 चम्मच कटे हुए बादाम या अखरोट

1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर

1-2 चम्मच दूध या बिना चीनी वाला प्लांट मिल्क

यहां आपको हेल्दी ओट्स और नट्स लड्डू की रेसिपी बताई जा रही है, जिसे बिना शक्कर के तैयार किया जा सकता है।



बनाने का तरीका

स्टेप 1- केले और खजूर को अच्छी तरह मैश कर लें।

स्टेप 2- इसमें ओट्स, चिया सीड्स, नट्स और दालचीनी मिलाएं।

स्टेप 3- जरूरत के अनुसार थोड़ा दूध डालकर गाढ़ा मिश्रण तैयार करें।

स्टेप 4- मिश्रण को छोटे बॉल्स या लड्डू का आकार दें।

स्टेप 5- 20-30 मिनट के लिए फ्रिज में रखें और फिर सर्व करें।