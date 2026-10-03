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भिंडी एक ऐसी सब्जी है, जिसे सही तरीके से स्टोर न किया जाए तो उसमें जल्दी नमी आ जाती है और वह खराब होने लगती है। लेकिन कुछ आसान किचन हैक्स और घरेलू तरीकों की मदद से आप भिंडी को लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं।सही तापमान, सही कंटेनर और नमी से बचाव जैसे छोटे-छोटे उपाय आपकी सब्जी को जल्दी खराब होने से बचा सकते हैं। इतना ही नहीं, इन टिप्स को अपनाने से भिंडी का स्वाद और पोषण भी बरकरार रहता है।अगर आप भी बार-बार भिंडी खराब होने से परेशान हैं, तो ये आसान स्टोरेज टिप्स आपके बेहद काम आने वाले हैं।भिंडी में नमी होने से वह जल्दी सड़ने लगती है। खरीदने के बाद भिंडी को बिना धोए स्टोर करें। इस्तेमाल करने से पहले ही पानी से साफ करें।भिंडी को स्टोर करते समय पेपर टॉवल में लपेटें। यह अतिरिक्त नमी को सोख लेता है। इससे भिंडी ज्यादा दिनों तक फ्रेश रहती है।पूरी तरह बंद डिब्बे में नमी बढ़ सकती है। हल्के खुले कंटेनर या कपड़े के बैग में रखना बेहतर होता है। इससे हवा पास होती रहती है और सब्जी खराब नहीं होती।भिंडी को फ्रिज के सब्जियों वाले सेक्शन में रखें। ज्यादा ठंडे हिस्से में रखने से वह काली पड़ सकती है। सही तापमान भिंडी की ताजगी बनाए रखता है।अगर कुछ भिंडी सड़ने लगे तो उसे तुरंत निकाल दें। एक खराब भिंडी बाकी सब्जियों को भी खराब कर सकती है। समय-समय पर सब्जी चेक करते रहें।भिंडी को बिना धोए पेपर टॉवल में लपेटकर फ्रिज के सब्जियों वाले सेक्शन में रखें। इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करने से बचें और नमी से दूर रखें। इससे भिंडी कई दिनों तक ताजी बनी रह सकती है।