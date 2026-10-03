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स्टोरेज टिप्स: अब कई दिन तक ताजी रहेगी भिंडी, बस करें ये छोटा सा काम

Sat, 03 Oct 2026 01:35 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 03 Oct 2026 01:35 PM IST
सार

How To Keep Bhindi Fresh: भिंडी को लंबे समय तक ताजा रखने के आसान किचन हैक्स जानिए। सही तरीके से स्टोर करने पर भिंडी सूखेगी नहीं और कई दिनों तक ताजी बनी रहेगी।

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How To Keep Bhindi Fresh Kitchen Hacks To Vegetable Storage Tips Bhindi Ko Taza Kaise Rakhen
भिंडी को ताजा रखने के टिप्स - फोटो : AI

विस्तार
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Bhindi Ko Taza Kaise Rakhen: सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखना तो चाहते हैं लेकिन सही तरीके से उन्हें स्टोर न करने से वह जल्दी सूख जाती हैं या सड़ जाती हैं। खासकर भिंडी जैसी सब्जी जल्दी सूखने, चिपचिपी होने या सड़ने लगती है। कई बार फ्रिज में रखने के बावजूद भिंडी काली पड़ जाती है और उसका स्वाद भी खराब हो जाता है। ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर भिंडी को सही तरीके से कैसे स्टोर किया जाए ताकि वह कई दिनों तक फ्रेश बनी रहे।
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भिंडी एक ऐसी सब्जी है, जिसे सही तरीके से स्टोर न किया जाए तो उसमें जल्दी नमी आ जाती है और वह खराब होने लगती है। लेकिन कुछ आसान किचन हैक्स और घरेलू तरीकों की मदद से आप भिंडी को लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं।
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सही तापमान, सही कंटेनर और नमी से बचाव जैसे छोटे-छोटे उपाय आपकी सब्जी को जल्दी खराब होने से बचा सकते हैं। इतना ही नहीं, इन टिप्स को अपनाने से भिंडी का स्वाद और पोषण भी बरकरार रहता है।
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अगर आप भी बार-बार भिंडी खराब होने से परेशान हैं, तो ये आसान स्टोरेज टिप्स आपके बेहद काम आने वाले हैं।

भिंडी को लंबे समय तक ताजा रखने के 5 आसान तरीके

1. भिंडी को धोकर तुरंत स्टोर न करें

भिंडी में नमी होने से वह जल्दी सड़ने लगती है। खरीदने के बाद भिंडी को बिना धोए स्टोर करें। इस्तेमाल करने से पहले ही पानी से साफ करें।

2. पेपर टॉवल का इस्तेमाल करें

भिंडी को स्टोर करते समय पेपर टॉवल में लपेटें। यह अतिरिक्त नमी को सोख लेता है। इससे भिंडी ज्यादा दिनों तक फ्रेश रहती है।

3. एयरटाइट कंटेनर की बजाय खुला रखें

पूरी तरह बंद डिब्बे में नमी बढ़ सकती है। हल्के खुले कंटेनर या कपड़े के बैग में रखना बेहतर होता है। इससे हवा पास होती रहती है और सब्जी खराब नहीं होती।

4. फ्रिज के सही हिस्से में रखें

भिंडी को फ्रिज के सब्जियों वाले सेक्शन में रखें। ज्यादा ठंडे हिस्से में रखने से वह काली पड़ सकती है। सही तापमान भिंडी की ताजगी बनाए रखता है।

5. खराब भिंडी को तुरंत अलग करें

अगर कुछ भिंडी सड़ने लगे तो उसे तुरंत निकाल दें। एक खराब भिंडी बाकी सब्जियों को भी खराब कर सकती है। समय-समय पर सब्जी चेक करते रहें।


भिंडी को लंबे समय तक ताजा कैसे रखें?

भिंडी को बिना धोए पेपर टॉवल में लपेटकर फ्रिज के सब्जियों वाले सेक्शन में रखें। इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करने से बचें और नमी से दूर रखें। इससे भिंडी कई दिनों तक ताजी बनी रह सकती है।
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