Kofta Kaise Banayen: अगर घर में रोज-रोज एक जैसी सब्जी खाकर बोर हो गए हैं, तो कोफ्ते एक स्वादिष्ट और आसान विकल्प हो सकते हैं। खास बात यह है कि कोफ्तों में थोड़े बदलाव के साथ आप हर बार बिल्कुल अलग स्वाद तैयार कर सकती हैं। कभी मलाईदार और हल्की ग्रेवी, कभी मसालेदार स्वाद तो कभी शाही अंदाज, कोफ्ते की रेसिपी को कई तरह से बनाया जा सकता है।

कोफ्ते बनाने के लिए आमतौर पर सब्जियों, पनीर या दाल जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें ग्रेवी के साथ परोसने पर साधारण खाना भी खास बन जाता है। अगर घर में मेहमान आने वाले हैं, तो भी ये डिश लंच या डिनर मेन्यू में शामिल की जा सकती है।



अगर आप भी कोफ्ते के नाम पर लगभग हर बार वही लौकी के कोफ्ते बना देती हैं तो इस बार स्वाद में कुछ बदलाव करें। कोफ्ते के अलग अलग स्वाद के लिए तीन तरह के कोफ्ता रेसिपीज अपना सकते हैं।