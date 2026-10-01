फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Food ›   3 Easy Kofta Recipes for Lunch or Dinner That Everyone Will Love

लंच रेसिपी: रोज एक जैसी सब्जी से हैं परेशान? ट्राई करें ये 3 तरह के स्वादिष्ट कोफ्ते

Fri, 02 Oct 2026 01:36 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Fri, 02 Oct 2026 01:36 PM IST
सार

Easy Kofta Recipes: कोफ्ते के नाम पर लगभग हर बार वही लौकी के कोफ्ते बना देती हैं तो इस बार स्वाद में कुछ बदलाव करें। कोफ्ते के अलग अलग स्वाद के लिए तीन तरह के कोफ्ता रेसिपीज को अपना सकते हैं।

विज्ञापन
3 Easy Kofta Recipes for Lunch or Dinner That Everyone Will Love
तीन तरह के कोफ्ते कैसे बनाएं - फोटो : AI

Kofta Kaise Banayen: अगर घर में रोज-रोज एक जैसी सब्जी खाकर बोर हो गए हैं, तो कोफ्ते एक स्वादिष्ट और आसान विकल्प हो सकते हैं। खास बात यह है कि कोफ्तों में थोड़े बदलाव के साथ आप हर बार बिल्कुल अलग स्वाद तैयार कर सकती हैं। कभी मलाईदार और हल्की ग्रेवी, कभी मसालेदार स्वाद तो कभी शाही अंदाज, कोफ्ते की रेसिपी को कई तरह से बनाया जा सकता है।

कोफ्ते बनाने के लिए आमतौर पर सब्जियों, पनीर या दाल जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें ग्रेवी के साथ परोसने पर साधारण खाना भी खास बन जाता है। अगर घर में मेहमान आने वाले हैं, तो भी ये डिश लंच या डिनर मेन्यू में शामिल की जा सकती है।

अगर आप भी कोफ्ते के नाम पर लगभग हर बार वही लौकी के कोफ्ते बना देती हैं तो इस बार स्वाद में कुछ बदलाव करें। कोफ्ते के अलग अलग स्वाद के लिए तीन तरह के कोफ्ता रेसिपीज अपना सकते हैं।
3 Easy Kofta Recipes for Lunch or Dinner That Everyone Will Love
मलाई कोफ्ता कैसे बनाएं - फोटो : AI

मलाई कोफ्ता

मलाई कोफ्ता उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जिन्हें हल्की, क्रीमी और रिच ग्रेवी पसंद है। पनीर और उबले आलू से छोटे कोफ्ते बनाकर हल्का फ्राई करें। ग्रेवी के लिए प्याज, टमाटर, काजू और मसालों को पकाकर पीसें। इसमें क्रीम या मलाई मिलाकर कोफ्तों को डालें। ऊपर से थोड़ा कसूरी मेथी डालने से स्वाद और खुशबू बढ़ जाती है।

 
3 Easy Kofta Recipes for Lunch or Dinner That Everyone Will Love
लौकी का कोफ्ता कैसे बनाएं - फोटो : AI

लौकी के कोफ्ते

लौकी को कद्दूकस करके उसका अतिरिक्त पानी निकाल लें और बेसन, मसाले व हरी मिर्च मिलाकर छोटे-छोटे कोफ्ते तैयार करें। इन्हें फ्राई या एयर फ्राई किया जा सकता है। टमाटर-प्याज की मसालेदार ग्रेवी के साथ लौकी के कोफ्ते स्वादिष्ट लगते हैं और रोजमर्रा के खाने में अच्छा बदलाव देते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
3 Easy Kofta Recipes for Lunch or Dinner That Everyone Will Love
पनीर कोफ्ता कैसे बनाएं - फोटो : AI

पनीर कोफ्ता

पनीर कोफ्ता थोड़ा रिच और पार्टी-स्टाइल विकल्प है। पनीर को मैश करके उसमें थोड़ा कॉर्नफ्लोर या जरूरत के अनुसार बाइंडिंग सामग्री मिलाएं और गोल कोफ्ते बना लें। इन्हें हल्का फ्राई करके टमाटर, प्याज, अदरक-लहसुन और मसालों से बनी ग्रेवी में डालें।


स्वाद बदलने की छोटी ट्रिक

तीनों रेसिपी में मसालों और ग्रेवी को अपनी पसंद के अनुसार कम-ज्यादा किया जा सकता है। कोफ्ते ग्रेवी में परोसने से ठीक पहले डालें, ताकि वे ज्यादा देर तक भीगकर टूटें नहीं। नान, रोटी, पराठे या जीरा राइस के साथ इन्हें परोसा जा सकता है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed