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नवरात्रि के 9 दिनों का भोग: मां दुर्गा के हर स्वरूप को हर दिन क्या चढ़ाएं? देखें पूरी लिस्ट

Sun, 04 Oct 2026 12:32 PM IST
Shruti Gaur लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Sun, 04 Oct 2026 12:32 PM IST
सार

Navratri Bhog 9 Days List: माता दुर्गा के हर स्वरूप को प्रसन्न करने के लिए आप नवरात्रि के नौ दिन नौ अलग-अलग प्रकार के भोग लगा सकते हैं। यहां उसकी लिस्ट आपको दी जा रही है। 

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नवरात्रि के 9 दिनों का भोग - फोटो : AI
Navratri Bhog 9 Days List: शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा पूरे विधि-विधान और श्रद्धा के साथ की जाती है। पूजा के दौरान देवी को उनकी पसंद के अनुसार भोग अर्पित करने की धार्मिक परंपरा भी है। मान्यता है कि नवरात्रि के अलग-अलग दिनों में मां के विभिन्न स्वरूपों को अलग-अलग भोग अर्पित करने से भक्तों को देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 


कई घरों में घटस्थापना के दिन से ही नौ दिनों तक विशेष भोग तैयार किए जाते हैं। कहीं माता को फल और मखाने चढ़ाए जाते हैं, तो कहीं हलवा, खीर और मालपुआ जैसे पारंपरिक पकवानों का भोग लगाया जाता है। 

अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ भोग का विशेष महत्व माना जाता है। अगर आप भी इस नवरात्रि मां दुर्गा को हर दिन अलग भोग अर्पित करना चाहते हैं, तो यहां जानिए शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक नौ दिनों की पूरी भोग लिस्ट और इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं।
 
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नवरात्रि के 9 दिनों का भोग - फोटो : instagram
पहला दिन: मां शैलपुत्री — घी का हलवा

 नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री को घी का भोग लगाने की परंपरा है। आप इस दिन सूजी या आटे का हलवा बनाकर माता को भोग लगा सकते हैं। अगर आपका व्रत है तो आलू का हलवा ट्राई करें, ये फलाहारी होता है। हलवे में शुद्ध घी का इस्तेमाल करें और भोग के बाद इसे प्रसाद के रूप में बांटें।

 
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नवरात्रि के 9 दिनों का भोग - फोटो : Adobe stock
 दूसरा दिन: मां ब्रह्मचारिणी — शक्कर और पंचामृत

 दूसरे दिन पंचामृत तैयार कर सकते हैं। दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से बना पंचामृत पूजा के लिए अच्छा विकल्प है। इसके साथ मिश्री या पेड़े का भोग भी लगाया जा सकता है।

 
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नवरात्रि के 9 दिनों का भोग - फोटो : instagram
 तीसरा दिन: मां चंद्रघंटा — खीर

 तीसरे दिन मां को चावल की खीर का भोग लगाएं। दूध, चावल, चीनी और इलायची से तैयार खीर को मेवे से सजाकर प्रसाद के रूप में परोसा जा सकता है। व्रत रखने वाले लोग इसमें अपनी व्रत परंपरा के अनुसार सामग्री चुनें।

 
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नवरात्रि के 9 दिनों का भोग - फोटो : Adobe stock
चौथा दिन: मां कूष्मांडा — मालपुआ

 चौथे दिन मालपुआ भोग में बनाया जा सकता है। इसे घी में सेंककर ऊपर से थोड़ी इलायची या मेवे डालें। घर पर बना ताजा मालपुआ माता के भोग के साथ परिवार के लिए भी स्वादिष्ट प्रसाद बन सकता है।

 
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