Roasted Makhana Recipe: थोड़ी-थोड़ी देर में भूख लगना सामान्य बात है लेकिन बार-बार जंक या अनहेल्दी खाने से भूख मिटाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए स्नैक्स में भुना चना, पीनट्स, मुरमरे या मखाने आदि को शामिल कर सकते हैं। इनका सेवन फायदेमंद हो सकता है। हालांकि किसी भी चीज का सेवन लिमिट में किया जाना चाहिए।

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सबसे पहले ऐसे भूनें मखाना

अक्सर घर में मम्मी-दादी क्रेविंग और हल्की भूख के लिए मखाना रोस्ट करके रखती हैं। लेकिन अगर मखाने के एक ही डिश से आप बोर हो गए हैं तो तीन अलग-अलग फ्लेवर अपनाएं ताकि रोज खाने पर भी बोरियत न लगे और स्वाद हर बार अलग महसूस हो।शाम की हल्की भूख के लिए भुना हुआ मखाना स्वादिष्ट और बनाने में आसान विकल्प हो सकता है। मखाने को बिना ज्यादा मेहनत के घर पर रोस्ट किया जा सकता है और अलग-अलग मसालों की मदद से हर दिन इसका नया स्वाद लिया जा सकता है। अगर आपको सादा मखाना पसंद नहीं आता, तो इन तीन फ्लेवर को जरूर ट्राई करें।

एक कड़ाही को धीमी आंच पर गर्म करें और उसमें मखाने डालकर लगातार चलाते हुए कुछ मिनट तक भूनें। मखाने अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाएं तो उन्हें एक प्लेट में निकाल लें। अब इसमें अपनी पसंद के मसाले और थोड़ा घी या मक्खन मिलाकर अलग-अलग फ्लेवर तैयार किए जा सकते हैं।



1. चटपटा मसाला मखाना

भुने हुए मखाने में थोड़ा घी, चाट मसाला, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरा पाउडर डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं। इसका चटपटा स्वाद शाम की चाय के साथ खूब पसंद आएगा।



2. चीज मखाना

अगर आपको चीज का स्वाद पसंद है, तो भुने हुए मखाने में थोड़ा मक्खन और चीज पाउडर मिलाएं। ऊपर से हल्का-सा ऑरेगैनो या मिक्स हर्ब्स डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह टॉस करके तुरंत सर्व करें।



3. पेरि-पेरि मखाना

भुने हुए मखाने में थोड़ा घी डालकर पेरि-पेरि मसाला और हल्का काला नमक मिलाएं। मसाले की मात्रा अपने स्वाद के अनुसार रखें। अच्छी तरह टॉस करने के बाद आपका मसालेदार और क्रिस्पी स्नैक तैयार है।



टिप: मखाने को धीमी आंच पर अच्छी तरह रोस्ट करने से उनका कुरकुरापन बेहतर रहता है। तैयार मखाने को पूरी तरह ठंडा करके एयरटाइट कंटेनर में रखें, ताकि वे लंबे समय तक क्रिस्पी रहें।