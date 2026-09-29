सुबह के समय नाश्ता तैयार करना कई लोगों के लिए रोज की भागदौड़ का हिस्सा होता है। अगर आपके पास भी सुबह ज्यादा समय नहीं रहता, तो थोड़ा सा मील प्रेप आपकी परेशानी कम कर सकता है। कुछ नाश्तों के लिए इस्तेमाल होने वाला बैटर पहले से तैयार करके फ्रिज में सही तरीके से रखा जाए, तो अगले कुछ दिनों की सुबह नाश्ता बनाना आसान हो सकता है। डोसा, चीला या इडली जैसे नाश्ते के लिए बेस बैटर तैयार रखना खासतौर पर उपयोगी हो सकता है। हालांकि, बैटर की शेल्फ लाइफ उसकी सामग्री और स्टोरेज के तरीके पर निर्भर करती है।
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cooking
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कौन सा बैटर पहले से तैयार करें?
आप मूंग दाल का चीला, बेसन चीला या डोसा के लिए बैटर पहले से तैयार कर सकते हैं। अगर तीन दिन के लिए बैटर रखना है, तो ऐसी रेसिपी चुनें जिसमें बैटर की गुणवत्ता फ्रिज में रखने पर ज्यादा प्रभावित न हो।
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बैटर कैसे बनाएं
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बैटर बनाने का आसान तरीका
मूंग दाल को अच्छी तरह धोकर कुछ घंटे भिगो दें। पानी निकालकर दाल को पीस लें और जरूरत के अनुसार पानी मिलाकर गाढ़ा बैटर तैयार करें। इसमें नमक, अदरक, हरी मिर्च और थोड़ा जीरा मिलाया जा सकता है। बैटर को साफ और सूखे एयरटाइट कंटेनर में रखें।
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फ्रिज में रखें
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तीन दिन कैसे इस्तेमाल करें?
बैटर को हमेशा फ्रिज में रखें और जरूरत के अनुसार उतनी ही मात्रा निकालें, जितनी एक समय के नाश्ते के लिए चाहिए। हर बार इस्तेमाल के लिए साफ और सूखा चम्मच इस्तेमाल करें। बैटर में खट्टी या असामान्य गंध, रंग या बनावट नजर आए तो उसे इस्तेमाल न करें।
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इस बैटर से बनाएं 5 साउथ इंडियन डिश
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रोज बदलें नाश्ते का स्वाद
एक ही बैटर से अलग-अलग तरह का नाश्ता बनाया जा सकता है। पहले दिन मूंग दाल चीला, दूसरे दिन इसमें बारीक कटी सब्जियां मिलाकर वेज चीला और तीसरे दिन छोटे पैनकेक स्टाइल चीले तैयार किए जा सकते हैं। इससे सुबह का नाश्ता जल्दी भी बनेगा और रोज एक जैसा स्वाद भी नहीं लगेगा।
अगर आप सूजी, चावल और दाल का बैटर बना कर रख रहे हैं तो एक दिन डोसा, दूसरे दिन इडली, तीसरे दिन उत्तपम या अप्पे बना सकते हैं।
जरूरी स्टोरेज टिप
बैटर को कमरे के तापमान पर लंबे समय तक रखने के बजाय तुरंत फ्रिज में रखें। अगर किसी रेसिपी के बैटर में प्राकृतिक फरमंटेशन जरूरी है, तो उसके लिए अलग स्टोरेज और तैयारी की जरूरत हो सकती है। हमेशा रेसिपी और सामग्री के अनुसार सुरक्षित स्टोरेज का ध्यान रखें।