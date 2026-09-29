एक ही बैटर से अलग-अलग तरह का नाश्ता बनाया जा सकता है। पहले दिन मूंग दाल चीला, दूसरे दिन इसमें बारीक कटी सब्जियां मिलाकर वेज चीला और तीसरे दिन छोटे पैनकेक स्टाइल चीले तैयार किए जा सकते हैं। इससे सुबह का नाश्ता जल्दी भी बनेगा और रोज एक जैसा स्वाद भी नहीं लगेगा।



अगर आप सूजी, चावल और दाल का बैटर बना कर रख रहे हैं तो एक दिन डोसा, दूसरे दिन इडली, तीसरे दिन उत्तपम या अप्पे बना सकते हैं।



जरूरी स्टोरेज टिप

बैटर को कमरे के तापमान पर लंबे समय तक रखने के बजाय तुरंत फ्रिज में रखें। अगर किसी रेसिपी के बैटर में प्राकृतिक फरमंटेशन जरूरी है, तो उसके लिए अलग स्टोरेज और तैयारी की जरूरत हो सकती है। हमेशा रेसिपी और सामग्री के अनुसार सुरक्षित स्टोरेज का ध्यान रखें।