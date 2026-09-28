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फूड आइडिया: रोज-रोज टिफिन में क्या दें? सोमवार से शुक्रवार तक ये 5 आसान आइडिया करें ट्राई

Tue, 29 Sep 2026 07:00 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Tue, 29 Sep 2026 07:00 AM IST
सार

school lunchbox ideas: पांच दिनों के लिए पहले से टिफिन प्लान तैयार करना काम को काफी आसान बना सकता है। इसके लिए आपको बहुत सारी अलग-अलग सामग्री खरीदने की भी जरूरत नहीं है। घर में आसानी से मिलने वाली कुछ चीजों से अलग-अलग तरह के टिफिन तैयार किए जा सकते हैं।
 

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Monday to Friday Tiffin Plan: 5 Easy Recipes Kids Will Love
5 दिन बच्चों के टिफिन के लिए बनाएं ये झटपट वाली रेसिपीज - फोटो : AI

Quick School Tiffin Recipes: हर सुबह बच्चों का टिफिन तैयार करना कई माता-पिता के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता। एक तरफ नाश्ता बनाना, दूसरी तरफ बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना और इसी बीच यह सोचना कि आज टिफिन में क्या रखा जाए। रोज-रोज एक ही पराठा या सैंडविच देने से बच्चे भी बोर हो जाते हैं और टिफिन वापस घर आ जाता है। ऐसे में जरूरत है ऐसे टिफिन आइडिया की, जो स्वादिष्ट होने के साथ जल्दी तैयार हो जाएं और बच्चों को पसंद भी आएं।



अगर आप भी हर सुबह इसी उलझन में रहती हैं, तो पांच दिनों के लिए पहले से टिफिन प्लान तैयार करना काम को काफी आसान बना सकता है। इसके लिए आपको बहुत सारी अलग-अलग सामग्री खरीदने की भी जरूरत नहीं है। घर में आसानी से मिलने वाली कुछ चीजों से अलग-अलग तरह के टिफिन तैयार किए जा सकते हैं।

पनीर, आलू, पोहा, सूजी और रोटी जैसी सामान्य चीजों से आप सोमवार से शुक्रवार तक बच्चों के लिए अलग-अलग टिफिन बना सकती हैं। इन डिश को बच्चे की उम्र, पसंद और जरूरत के अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता है।
Monday to Friday Tiffin Plan: 5 Easy Recipes Kids Will Love
Paneer Roll - फोटो : instagram

सोमवार: वेज पनीर रोल

हफ्ते की शुरुआत ऐसे टिफिन से करें जिसे बच्चे आसानी से हाथ में लेकर खा सकें। इसके लिए रोटी या पराठे में पनीर, बारीक कटी सब्जियां और हल्के मसाले भरकर रोल बना सकती हैं।

रोल को छोटे टुकड़ों में काटकर टिफिन में रखें। साथ में कोई पसंदीदा फल भी दिया जा सकता है।

टिप: सुबह समय बचाने के लिए रात में पनीर और सब्जियां काटकर फ्रिज में रख सकती हैं।
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पोहा - फोटो : Adobe Stock

मंगलवार: वेज पोहा

पोहा जल्दी बनने वाला और आसान नाश्ता है, जिसे टिफिन के लिए भी तैयार किया जा सकता है। इसमें गाजर, मटर, कॉर्न या बच्चे की पसंद की दूसरी सब्जियां मिलाएं।

अगर बच्चा मूंगफली पसंद करता है, तो थोड़ी मूंगफली भी डाली जा सकती है। हालांकि छोटे बच्चों के लिए उनकी उम्र और खाने की क्षमता के अनुसार सामग्री चुनें।
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Monday to Friday Tiffin Plan: 5 Easy Recipes Kids Will Love
चीला - फोटो : इंस्टाग्राम

बुधवार: सूजी वेज चीला

सूजी से बनने वाला चीला टिफिन के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। सूजी में दही, पानी और बारीक कटी सब्जियां मिलाकर बैटर तैयार करें।

चीले को छोटे आकार में बनाएं ताकि बच्चा उसे आसानी से खा सके। साथ में घर की बनी हल्की चटनी या दही रखा जा सकता है, अगर स्कूल में इसकी अनुमति हो।
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पराठा रोल - फोटो : Instagram

गुरुवार: आलू या पनीर पराठा रोल

बच्चों को पराठा पसंद है तो उसे थोड़ा अलग अंदाज में टिफिन में दें। आलू या पनीर का पराठा बनाकर उसमें दही या हल्की सब्जियां डालकर रोल तैयार किया जा सकता है।

रोल को फॉयल या फूड सेफ रैपिंग में ठीक से पैक करें, ताकि वह टिफिन में बिखरे नहीं।
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