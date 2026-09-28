Quick School Tiffin Recipes: हर सुबह बच्चों का टिफिन तैयार करना कई माता-पिता के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता। एक तरफ नाश्ता बनाना, दूसरी तरफ बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना और इसी बीच यह सोचना कि आज टिफिन में क्या रखा जाए। रोज-रोज एक ही पराठा या सैंडविच देने से बच्चे भी बोर हो जाते हैं और टिफिन वापस घर आ जाता है। ऐसे में जरूरत है ऐसे टिफिन आइडिया की, जो स्वादिष्ट होने के साथ जल्दी तैयार हो जाएं और बच्चों को पसंद भी आएं।





अगर आप भी हर सुबह इसी उलझन में रहती हैं, तो पांच दिनों के लिए पहले से टिफिन प्लान तैयार करना काम को काफी आसान बना सकता है। इसके लिए आपको बहुत सारी अलग-अलग सामग्री खरीदने की भी जरूरत नहीं है। घर में आसानी से मिलने वाली कुछ चीजों से अलग-अलग तरह के टिफिन तैयार किए जा सकते हैं।



पनीर, आलू, पोहा, सूजी और रोटी जैसी सामान्य चीजों से आप सोमवार से शुक्रवार तक बच्चों के लिए अलग-अलग टिफिन बना सकती हैं। इन डिश को बच्चे की उम्र, पसंद और जरूरत के अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता है।