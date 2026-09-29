Diet Food Recipe: वजन कम करना चाहते हैं तो सबसे पहला असर खानपान पर दिखता है। बहुत ज्यादा मसालेदार, तेल और ज्यादा कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों के सेवन पर परहेज करना होता है। ऐसे में कई लोगों को लगता है कि डाइट फूड सादा, या बिना किसी स्वाद का होता है। हालांकि डाइट फूड भी चटपटा और स्वादिष्ट हो सकता है।

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अगर आप अपनी डाइट पर ध्यान दे रहे हैं लेकिन बीच-बीच में कुछ चटपटा और स्वादिष्ट खाने का मन करता है, तो स्प्राउट चाट एक आसान विकल्प हो सकती है। अंकुरित मूंग या अन्य दालों से तैयार होने वाली इस चाट में सब्जियां, नींबू और मसालों का स्वाद जोड़ा जा सकता है। इसे बिना ज्यादा तेल के तैयार किया जा सकता है, इसलिए यह हल्के स्नैक के तौर पर मेन्यू में शामिल की जा सकती है। हालांकि, किसी भी एक फूड को वजन घटाने का जादुई उपाय नहीं माना जाना चाहिए।

इसके लिए अंकुरित मूंग, बारीक कटा प्याज, टमाटर, खीरा, हरा धनिया और नींबू की जरूरत होगी। स्वाद के लिए भुना जीरा पाउडर, काला नमक और थोड़ी लाल मिर्च डाली जा सकती है। आप अपनी पसंद के अनुसार हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं।

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ऐसे तैयार करें स्प्राउट चाट



स्टेप 1- सबसे पहले स्प्राउट्स को अच्छी तरह साफ करके जरूरत के अनुसार हल्का स्टीम या ब्लांच कर लें।

स्टेप 2- अब एक बड़े बाउल में स्प्राउट्स, प्याज, टमाटर और खीरा डालें।

स्टेप 3- इसमें नींबू का रस, भुना जीरा, काला नमक और थोड़ी लाल मिर्च मिलाएं।

स्टेप 4- सभी सामग्री को अच्छी तरह मिक्स करें और ऊपर से हरा धनिया डाल दें।



स्वाद बढ़ाने के टिप्स



अगर आपको चाट का खट्टा-मीठा स्वाद पसंद है, तो थोड़ी इमली की चटनी या अनार के दाने शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि, मीठी चटनी की मात्रा कम रखना बेहतर है, खासकर अगर आप अपनी कुल कैलोरी पर नजर रख रहे हैं।

स्प्राउट्स और सब्जियों से तैयार चाट में फाइबर और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व मिल सकते हैं। सब्जियां इसमें क्रंच और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जोड़ती हैं। यह चाट स्वाद और पोषण को एक साथ शामिल करने का आसान तरीका हो सकती है।स्प्राउट्स को साफ-सफाई के साथ तैयार करें। खासकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों या कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों के लिए कच्चे स्प्राउट्स की जगह अच्छी तरह पके हुए स्प्राउट्स अधिक सुरक्षित विकल्प हो सकते हैं। किसी विशेष मेडिकल या डाइटरी जरूरत में डाइटिशियन की सलाह लें।