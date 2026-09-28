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श्राद्ध 2026: पितृ पक्ष में क्या बनाएं? बिना प्याज-लहसुन के बनाएं ये स्वादिष्ट सब्जियां

Mon, 28 Sep 2026 11:12 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Mon, 28 Sep 2026 11:12 AM IST
सार

Pitru Paksha 2026: आखिर बिना प्याज-लहसुन के कौन-कौन सी सब्जियां बनाई जाएं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सात्विक भोजन की परंपरा के अनुरूप भी हों। 

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Pitru Paksha 2026 Recipes: 5 Simple Vegetables Made Without Onion and Garlic
पितृपक्ष पर बनाएं ये सात्विक सब्जी - फोटो : AI

Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष में कई परिवार सात्विक भोजन को प्राथमिकता देते हैं और इस दौरान प्याज-लहसुन से परहेज करते हैं। ऐसे में रोज की रसोई में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर बिना प्याज-लहसुन के कौन-कौन सी सब्जियां बनाई जाएं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सात्विक भोजन की परंपरा के अनुरूप भी हों। अगर आप भी पितृ पक्ष के दौरान घर के खाने को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो कई ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें बिना प्याज और लहसुन के आसानी से तैयार किया जा सकता है।



आलू-टमाटर की सब्जी से लेकर लौकी, कद्दू, भिंडी और अरबी तक, कई मौसमी सब्जियों को साधारण मसालों के साथ स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। जीरा, हींग, अदरक, हरी मिर्च, धनिया और हल्के मसालों का इस्तेमाल सब्जियों का स्वाद बढ़ा सकता है। हालांकि, पितृ पक्ष में भोजन की परंपराएं परिवार और क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। इसलिए अपने परिवार की मान्यताओं और परंपरा के अनुसार सामग्री का चुनाव करना बेहतर है।

यहां जानिए ऐसी कुछ आसान सब्जियों के बारे में, जिन्हें आप पितृ पक्ष के दौरान बिना प्याज-लहसुन के बना सकते हैं।
Pitru Paksha 2026 Recipes: 5 Simple Vegetables Made Without Onion and Garlic
आलू टमाटर की सब्जी - फोटो : AI

आलू-टमाटर की सब्जी

आलू और टमाटर की हल्की मसालेदार सब्जी बिना प्याज-लहसुन के भी बेहद स्वादिष्ट बनाई जा सकती है। जीरा, हींग, अदरक, हरी मिर्च और धनिया से इसका स्वाद बढ़ाया जा सकता है। इसे पूरी, रोटी या सादे भोजन के साथ परोसा जा सकता है।
Pitru Paksha 2026 Recipes: 5 Simple Vegetables Made Without Onion and Garlic
लौकी की सब्जी - फोटो : AI

लौकी की सब्जी

पितृ पक्ष के दौरान हल्का और सात्विक भोजन पसंद करने वालों के लिए लौकी एक आसान विकल्प है। लौकी को जीरा, हींग, हल्दी और धनिया जैसे सामान्य मसालों के साथ पकाया जा सकता है। कम तेल में बनी लौकी की सब्जी रोज के भोजन के लिए भी उपयुक्त है।

 
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Pitru Paksha 2026 Recipes: 5 Simple Vegetables Made Without Onion and Garlic
कद्दू की सब्जी - फोटो : Adobe Stock

कद्दू की सब्जी

कद्दू की मीठी-खट्टी सब्जी बिना प्याज-लहसुन के आसानी से तैयार हो जाती है। इसमें हल्के मसालों के साथ अमचूर या अन्य पारंपरिक सामग्री का इस्तेमाल स्वाद के अनुसार किया जा सकता है।

 

 
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Pitru Paksha 2026 Recipes: 5 Simple Vegetables Made Without Onion and Garlic
भिंडी की रेसिपी - फोटो : AI

भिंडी की सब्जी

भिंडी को मसालों के साथ भूनकर एक स्वादिष्ट सूखी सब्जी बनाई जा सकती है। इसमें प्याज-लहसुन की जरूरत नहीं पड़ती। जीरा, धनिया और हल्दी जैसे मसाले इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं।

 
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