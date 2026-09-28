Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष में कई परिवार सात्विक भोजन को प्राथमिकता देते हैं और इस दौरान प्याज-लहसुन से परहेज करते हैं। ऐसे में रोज की रसोई में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर बिना प्याज-लहसुन के कौन-कौन सी सब्जियां बनाई जाएं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सात्विक भोजन की परंपरा के अनुरूप भी हों। अगर आप भी पितृ पक्ष के दौरान घर के खाने को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो कई ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें बिना प्याज और लहसुन के आसानी से तैयार किया जा सकता है।





आलू-टमाटर की सब्जी से लेकर लौकी, कद्दू, भिंडी और अरबी तक, कई मौसमी सब्जियों को साधारण मसालों के साथ स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। जीरा, हींग, अदरक, हरी मिर्च, धनिया और हल्के मसालों का इस्तेमाल सब्जियों का स्वाद बढ़ा सकता है। हालांकि, पितृ पक्ष में भोजन की परंपराएं परिवार और क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। इसलिए अपने परिवार की मान्यताओं और परंपरा के अनुसार सामग्री का चुनाव करना बेहतर है।



यहां जानिए ऐसी कुछ आसान सब्जियों के बारे में, जिन्हें आप पितृ पक्ष के दौरान बिना प्याज-लहसुन के बना सकते हैं।