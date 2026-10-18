दशहरा 2026: विजयादशमी के मौके पर भगवान श्रीराम को लगाएं इन तीन चीजों का भोग



हिंदू धर्म में तुलसी को बेहद पवित्र माना जाता है और भगवान विष्णु के साथ-साथ उनके अवतार भगवान श्रीराम की पूजा में भी तुलसी का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीराम को भोग अर्पित करते समय उसमें तुलसी का पत्ता शामिल करना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी दल अर्पित करने से भोग की पवित्रता और धार्मिक महत्ता बढ़ती है। इसलिए विजयादशमी के अवसर पर यदि आप प्रभु को खीर, पंजीरी या लड्डू का भोग लगा रहे हैं, तो स्वच्छ तुलसी का पत्ता श्रद्धापूर्वक अर्पित कर सकते हैं।