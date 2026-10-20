1 of 5 Dussehra recipe - फोटो : Ai







Link Copied



Dussehra Dinner Recipe: दशहरे का त्योहार खुशियों, उत्साह और स्वादिष्ट पकवानों के बिना अधूरा लगता है। इस दिन घरों में पूजा-पाठ की तैयारियां होती हैं, तो कहीं रावण दहन देखने और मेले में घूमने का उत्साह रहता है। ऐसे में दिनभर की भागदौड़ के बाद रात के खाने में कुछ ऐसा बनाने का मन करता है, जो स्वादिष्ट होने के साथ जल्दी भी तैयार हो जाए।



अगर आप भी दशहरे पर डिनर के लिए कोई आसान रेसिपी तलाश रही हैं, तो मसाला पनीर सैंडविच एक अच्छा विकल्प हो सकता है।



इस रेसिपी की खासियत है कि इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामग्री या रसोई में घंटों बिताने की जरूरत नहीं है। ब्रेड, पनीर, प्याज, टमाटर और कुछ सामान्य मसालों की मदद से आप महज 10 मिनट में स्वादिष्ट सैंडविच तैयार कर सकती हैं। यह बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आ सकता है। आप इसे हरी चटनी, टमाटर सॉस या दही के साथ परोस सकती हैं।



दशहरे के दिन जब घर में दूसरे काम भी हों, तब यह झटपट बनने वाली रेसिपी आपका समय बचा सकती है। आइए जानते हैं मसाला पनीर सैंडविच बनाने की आसान विधि, जरूरी सामग्री और इसे स्वादिष्ट बनाने के कुछ खास तरीके।

Trending Videos

2 of 5 सैंडविच रेसिपी - फोटो : Ai

मसाला पनीर सैंडविच बनाने के लिए सामग्री



ब्रेड के 4 स्लाइस

100 ग्राम पनीर

1 छोटा प्याज, बारीक कटा हुआ

1 छोटा टमाटर, बारीक कटा हुआ

1 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई

आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

आधा छोटा चम्मच चाट मसाला

स्वादानुसार नमक

1 छोटा चम्मच मक्खन या तेल

थोड़ा हरा धनिया

3 of 5 सैंडविच रेसिपी - फोटो : Ai

मसाला पनीर सैंडविच बनाने की विधि

स्टेप 1- सबसे पहले पनीर को एक कटोरे में अच्छी तरह मसल लें। इसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया डालें।



स्टेप 2- अब मिश्रण में नमक, काली मिर्च और चाट मसाला डालकर अच्छी तरह मिला लें। आपका स्वादिष्ट पनीर मसाला तैयार है।



स्टेप 3- ब्रेड के दो स्लाइस लें और उन पर तैयार पनीर का मिश्रण समान रूप से फैलाएं। इसके ऊपर ब्रेड के दूसरे स्लाइस रखकर सैंडविच बना लें।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 Curd Sandwich Recipe - फोटो : Adobe stock

स्टेप 4- तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा मक्खन या तेल लगाएं। सैंडविच को धीमी से मध्यम आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंकें। ध्यान रखें कि पनीर की भरावन अच्छी तरह गर्म हो जाए।



स्टेप 5- तैयार सैंडविच को बीच से काटकर प्लेट में रखें। इसे हरी चटनी, टमाटर सॉस या दही के साथ परोसें।

विज्ञापन

5 of 5 dahi sandwich - फोटो : instagram