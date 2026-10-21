मक्का-मेथी पराठा: सर्दियों की सुबह को बनाएं खास, गरमा-गरम मक्का-मेथी के पराठों के साथ, जानें आसान रेसिपी

1 of 6 मक्का-मेथी पराठा बनाने की आसान रेसिपी - फोटो : Ai generated/Amar ujala







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Makka Methi Paratha Easy Recipe: अगर आप रोजाना आलू और गोभी के पराठे खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। सर्दियों की सुबह नाश्ते में गरमागरम पराठे मिल जाएं, तो दिन की शुरुआत ही शानदार हो जाती है। मक्के के आटे और ताजी मेथी के मेल से बनने वाले मक्का-मेथी के पराठे स्वाद में लाजवाब होते हैं। बाहर से कुरकुरे और अंदर से स्वादिष्ट ये पराठे दही, मक्खन या अचार के साथ खाने में बेहद अच्छे लगते हैं। तो चलिए जानते हैं मक्का-मेथी के कुरकुरे पराठे बनाने की आसान रेसिपी।

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2 of 6 मक्का-मेथी पराठा बनाने की सामग्री - फोटो : Ai generated



1 कप मक्के का आटा

1 कप कटी हुई ताजी मेथी

स्वादानुसार नमक

स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर

स्वादानुसार अजवाइन

जरूरत के अनुसार गुनगुना पानी

पराठा सेंकने के लिए तेल या घी मक्का-मेथी पराठे बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। घर में मौजूद कुछ आम चीजों से आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं।

3 of 6 मक्का-मेथी पराठे का आटा गूंथने का तरीका - फोटो : Ai generated

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4 of 6 मक्का-मेथी पराठा बनाने का तरीका - फोटो : Ai generated

आटा गूंथने के बाद इसकी छोटी-छोटी लोइयां बना लें। मक्के का आटा थोड़ा भुरभुरा होता है, इसलिए लोई को बेलते समय सावधानी बरतें। इसके लिए आप हाथों से हल्के-हल्के थपथपाकर या प्लास्टिक शीट के बीच रखकर पराठे को धीरे-धीरे गोल आकार दे सकती हैं। इसके बाद तवे को मध्यम आंच पर गरम करें और उस पर थोड़ा घी या तेल लगा दें। अब तैयार पराठे को तवे पर रखें और मध्यम आंच पर अच्छी तरह सेंकें।

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5 of 6 तवे पर सिकता मक्का-मेथी पराठा - फोटो : Ai generated