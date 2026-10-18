1 of 5 फलाहारी पनीर सब्जी कैसे बनाएं - फोटो : Ai







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Navratri day 8 Vrat recipe: नवरात्रि के आठवें दिन मां महागौरी की पूजा-अर्चना की जाती है। इस दिन को दुर्गा अष्टमी या महाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। कई भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और कन्या पूजन करके मां दुर्गा से सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं। व्रत के दौरान खानपान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी होती है कि फलाहार में ऐसा क्या बनाया जाए, जो स्वादिष्ट होने के साथ पेट भरने वाला भी हो और जिसे बनाने में ज्यादा समय न लगे।

अगर आप भी दुर्गा अष्टमी का व्रत रख रही हैं और साबूदाना खिचड़ी, आलू या फल खाकर बोर हो गई हैं, तो इस बार पनीर की एक आसान फलाहारी रेसिपी ट्राई कर सकती हैं। पनीर से बनने वाली यह डिश स्वाद में लाजवाब होने के साथ प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत है। इसे बनाने के लिए आपको घंटों रसोई में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ सामान्य सामग्री की मदद से इसे कम समय में तैयार किया जा सकता है।

हालांकि, व्रत में नमक, मसालों और इस्तेमाल होने वाली सामग्री को लेकर अलग-अलग परिवारों की परंपराएं होती हैं। इसलिए अपनी व्रत परंपरा के अनुसार ही सामग्री चुनें। आइए जानते हैं पनीर की इस आसान फलाहारी रेसिपी को बनाने का तरीका

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व्रत में बनाएं फलाहारी पनीर की सब्जी

अगर आप दुर्गा अष्टमी पर कुछ अलग और स्वादिष्ट खाना चाहती हैं, तो फलाहारी पनीर की सब्जी एक अच्छा विकल्प हो सकती है। इसमें प्याज-लहसुन की जरूरत नहीं है और इसे कम सामग्री में तैयार किया जा सकता है।

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फलाहारी पनीर बनाने के लिए सामग्री

100-150 ग्राम पनीर

2 बड़े चम्मच दही

1 छोटा चम्मच घी

आधा छोटा चम्मच जीरा

आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

सेंधा नमक स्वादानुसार

1-2 बड़े चम्मच पानी

बारीक कटा हरा धनिया, यदि आपकी व्रत परंपरा में स्वीकार्य हो

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मिनटों में ऐसे बनाएं फलाहारी पनीर

स्टेप 1: पनीर तैयार करें। सबसे पहले पनीर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अगर पनीर फ्रिज में रखा है, तो उसे थोड़ी देर सामान्य तापमान पर रख दें।



स्टेप 2: घी में जीरा भूनें। एक पैन में घी गर्म करें। इसमें जीरा डालकर हल्का चटकने दें। अब काली मिर्च पाउडर डालें और कुछ सेकंड तक चलाएं।



स्टेप 3: दही मिलाएं। गैस धीमी कर दें। फेंटा हुआ दही धीरे-धीरे डालते हुए लगातार चलाएं, ताकि वह फटे नहीं। जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी मिला लें।



स्टेप 4: पनीर डालें। अब पनीर के टुकड़े और सेंधा नमक डालें। सभी सामग्री को हल्के हाथ से मिलाएं और 3–4 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें।



स्टेप 5: गर्मागर्म परोसें। पनीर अच्छी तरह गर्म हो जाए तो गैस बंद कर दें। चाहें तो थोड़ा हरा धनिया डालकर सजाएं। आपकी फलाहारी पनीर की सब्जी तैयार है।

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