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धनतेरस 2026: घर पर तोरण कैसे बनाएं? ये 5 आसान DIY आइडियाज आएंगे काम

Wed, 04 Nov 2026 11:25 AM IST
श्रुति गौड़ लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Wed, 04 Nov 2026 11:25 AM IST
सार

Dhanteras Toran Decoration Ideas: इस लेख में जानें कि धनतेरस के मौके पर घर के मुख्य दरवाजे को खूबसूरत और आकर्षक बनाने के लिए कौन-कौन से तोरण डिजाइन ट्राई कर सकते हैं। 

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Dhanteras Toran Decoration Ideas: Best Main Door Toran Designs for Festive Home Decor
घर पर तोरण कैसे बनाएं? - फोटो : AI
Dhanteras Toran Decoration Ideas: धनतेरस का त्योहार आते ही लोग अपने घरों की साफ-सफाई और सजावट में जुट जाते हैं। इस खास मौके पर घर के मुख्य दरवाजे को सजाना भी बेहद शुभ और खास माना जाता है। मान्यता है कि त्योहारों पर खूबसूरती से सजा प्रवेश द्वार घर में सकारात्मकता और खुशहाली का माहौल बनाता है। ऐसे में अगर आप भी इस धनतेरस अपने घर को ट्रेडिशनल और आकर्षक लुक देना चाहते हैं, तो खूबसूरत तोरण डिजाइन ट्राई कर सकते हैं। 


बाजार में फूलों, मोतियों, आम के पत्तों और रंग-बिरंगे धागों से बने कई शानदार तोरण मिलते हैं। आप चाहें तो इन्हें घर पर भी तैयार कर सकते हैं। खास बात यह है कि खूबसूरत तोरण लगाने से बिना ज्यादा खर्च किए घर का मुख्य दरवाजा फेस्टिव लुक में नजर आने लगता है। आइए जानते हैं धनतेरस पर दरवाजे को सजाने के लिए 5 शानदार तोरण डिजाइन।

 
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Dhanteras Toran Decoration Ideas: Best Main Door Toran Designs for Festive Home Decor
घर पर तोरण कैसे बनाएं? - फोटो : AI
गेंदे के फूलों वाला तोरण

धनतेरस और दिवाली पर गेंदे के फूलों से बना तोरण काफी खूबसूरत लगता है। पीले और नारंगी गेंदे के फूलों से तैयार तोरण आपके घर के प्रवेश द्वार को ट्रेडिशनल लुक देता है। आप इसमें आम के पत्ते भी लगा सकते हैं। ताजे फूलों का इस्तेमाल करने से दरवाजे की खूबसूरती और बढ़ जाती है।

 
Dhanteras Toran Decoration Ideas: Best Main Door Toran Designs for Festive Home Decor
घर पर तोरण कैसे बनाएं? - फोटो : AI
आम के पत्तों वाला पारंपरिक तोरण

आम के पत्तों से बना तोरण भारतीय घरों में शुभ अवसरों पर लगाने की पुरानी परंपरा है। धनतेरस पर आप ताजे आम के पत्तों को धागे में पिरोकर दरवाजे पर लगा सकते हैं। इसे गेंदे के फूलों और छोटी सजावटी घंटियों के साथ सजाने से इसका लुक और आकर्षक हो जाएगा।

 
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Dhanteras Toran Decoration Ideas: Best Main Door Toran Designs for Festive Home Decor
घर पर तोरण कैसे बनाएं? - फोटो : AI
मोतियों और कुंदन वाला तोरण

अगर आपको थोड़ा रॉयल और एलिगेंट डेकोरेशन पसंद है, तो मोतियों और कुंदन वाला तोरण अच्छा विकल्प है। इसमें रंग-बिरंगे मोती, कुंदन और छोटे लटकन का इस्तेमाल किया जाता है। गोल्डन और रेड कलर का कॉम्बिनेशन मुख्य दरवाजे को खूबसूरत फेस्टिव लुक दे सकता है।

 
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घर पर तोरण कैसे बनाएं? - फोटो : AI
बंदनवार स्टाइल फैब्रिक तोरण

फैब्रिक से बने बंदनवार तोरण भी घर की सजावट के लिए शानदार विकल्प हैं। इनमें रंगीन कपड़े, कढ़ाई, मिरर वर्क और छोटे-छोटे लटकन लगे होते हैं। आप अपने घर के दरवाजे के रंग के अनुसार रेड, ग्रीन, येलो या मल्टीकलर तोरण चुन सकते हैं। ये दोबारा इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं।

 
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