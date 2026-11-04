धनतेरस 2026: घर पर तोरण कैसे बनाएं? ये 5 आसान DIY आइडियाज आएंगे काम

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Dhanteras Toran Decoration Ideas: धनतेरस का त्योहार आते ही लोग अपने घरों की साफ-सफाई और सजावट में जुट जाते हैं। इस खास मौके पर घर के मुख्य दरवाजे को सजाना भी बेहद शुभ और खास माना जाता है। मान्यता है कि त्योहारों पर खूबसूरती से सजा प्रवेश द्वार घर में सकारात्मकता और खुशहाली का माहौल बनाता है। ऐसे में अगर आप भी इस धनतेरस अपने घर को ट्रेडिशनल और आकर्षक लुक देना चाहते हैं, तो खूबसूरत तोरण डिजाइन ट्राई कर सकते हैं।



बाजार में फूलों, मोतियों, आम के पत्तों और रंग-बिरंगे धागों से बने कई शानदार तोरण मिलते हैं। आप चाहें तो इन्हें घर पर भी तैयार कर सकते हैं। खास बात यह है कि खूबसूरत तोरण लगाने से बिना ज्यादा खर्च किए घर का मुख्य दरवाजा फेस्टिव लुक में नजर आने लगता है। आइए जानते हैं धनतेरस पर दरवाजे को सजाने के लिए 5 शानदार तोरण डिजाइन।



धनतेरस का त्योहार आते ही लोग अपने घरों की साफ-सफाई और सजावट में जुट जाते हैं। इस खास मौके पर घर के मुख्य दरवाजे को सजाना भी बेहद शुभ और खास माना जाता है। मान्यता है कि त्योहारों पर खूबसूरती से सजा प्रवेश द्वार घर में सकारात्मकता और खुशहाली का माहौल बनाता है। ऐसे में अगर आप भी इस धनतेरस अपने घर को ट्रेडिशनल और आकर्षक लुक देना चाहते हैं, तो खूबसूरत तोरण डिजाइन ट्राई कर सकते हैं।

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गेंदे के फूलों वाला तोरण



धनतेरस और दिवाली पर गेंदे के फूलों से बना तोरण काफी खूबसूरत लगता है। पीले और नारंगी गेंदे के फूलों से तैयार तोरण आपके घर के प्रवेश द्वार को ट्रेडिशनल लुक देता है। आप इसमें आम के पत्ते भी लगा सकते हैं। ताजे फूलों का इस्तेमाल करने से दरवाजे की खूबसूरती और बढ़ जाती है।





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आम के पत्तों वाला पारंपरिक तोरण



आम के पत्तों से बना तोरण भारतीय घरों में शुभ अवसरों पर लगाने की पुरानी परंपरा है। धनतेरस पर आप ताजे आम के पत्तों को धागे में पिरोकर दरवाजे पर लगा सकते हैं। इसे गेंदे के फूलों और छोटी सजावटी घंटियों के साथ सजाने से इसका लुक और आकर्षक हो जाएगा।





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मोतियों और कुंदन वाला तोरण



अगर आपको थोड़ा रॉयल और एलिगेंट डेकोरेशन पसंद है, तो मोतियों और कुंदन वाला तोरण अच्छा विकल्प है। इसमें रंग-बिरंगे मोती, कुंदन और छोटे लटकन का इस्तेमाल किया जाता है। गोल्डन और रेड कलर का कॉम्बिनेशन मुख्य दरवाजे को खूबसूरत फेस्टिव लुक दे सकता है।





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