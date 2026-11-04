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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Diwali Preparation Checklist 2026: 10 Things to Do One Day Before Diwali

जरूरी कामों की चेकलिस्ट: दिवाली की पूजा से पहले न भूलें ये 10 जरूरी काम, आखिरी समय में नहीं होगी भागदौड़

Wed, 04 Nov 2026 04:55 PM IST
श्रुति गौड़ लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Wed, 04 Nov 2026 04:55 PM IST
सार

Diwali Preparation Checklist 2026: इस लेख में जानें दिवाली 2026 से एक दिन पहले घर में कौन-कौन से जरूरी काम पूरे कर लेने चाहिए। साथ ही जानें लक्ष्मी पूजा से पहले किन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि त्योहार के दिन आखिरी समय में भागदौड़ न करनी पड़े और आप परिवार के साथ दिवाली का आनंद उठा सकें।

 

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Diwali Preparation Checklist 2026: 10 Things to Do One Day Before Diwali
दिवाली से पहले 10 जरूरी कामों की चेकलिस्ट - फोटो : AI
Diwali Preparation Checklist 2026: दिवाली का त्योहार खुशियों, रोशनी और मां लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक है। इस दिन हर कोई चाहता है कि उसका घर साफ-सुथरा और खूबसूरती से सजा हो। लेकिन त्योहार के दिन पूजा और मेहमानों की तैयारियों के बीच कई बार जरूरी काम छूट जाते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि दिवाली से एक दिन पहले ही घर की साफ-सफाई से लेकर पूजा की सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। 


अगर आप भी इस बार बिना किसी भागदौड़ के दिवाली मनाना चाहते हैं, तो कुछ जरूरी काम पहले से निपटा लें। आइए जानते हैं दिवाली से एक दिन पहले घर में कौन-कौन से 10 जरूरी काम जरूर करने चाहिए।

 
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Diwali Preparation Checklist 2026: 10 Things to Do One Day Before Diwali
दिवाली से पहले 10 जरूरी कामों की चेकलिस्ट - फोटो : AI
दिवाली से एक दिन पहले जरूर करें ये 10 जरूरी काम

1. पूरे घर की अच्छी तरह करें साफ-सफाई

दिवाली से एक दिन पहले घर के हर कोने की सफाई जरूर कर लें। खासतौर पर मुख्य दरवाजा, खिड़कियां, बालकनी और लिविंग रूम को अच्छी तरह साफ करें। घर में रखे बेकार सामान को हटाएं और फर्श की सफाई करें। मान्यता है कि दिवाली पर साफ-सुथरे घर में माता लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है।

2. पूजा घर की सफाई करना न भूलें

दिवाली पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। ऐसे में पूजा घर को पहले से साफ कर लें। मंदिर की चौकी, पूजा के बर्तन और भगवान की मूर्तियों को साफ करें। पूजा स्थल पर साफ कपड़ा बिछाएं और फूलों से सजावट करें।

 
Diwali Preparation Checklist 2026: 10 Things to Do One Day Before Diwali
दिवाली से पहले 10 जरूरी कामों की चेकलिस्ट - फोटो : AI
3. लक्ष्मी-गणेश पूजा की सामग्री जुटा लें

त्योहार के दिन पूजा सामग्री के लिए बाजार जाने की जरूरत न पड़े, इसलिए एक दिन पहले ही सभी जरूरी सामान खरीद लें।
 
  • माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर
  • रोली, कुमकुम और हल्दी
  • अक्षत और चंदन
  • फूल और माला
  • धूप, अगरबत्ती और कपूर
  • पान, सुपारी और लौंग
  • फल और मिठाई
  • कलावा और पूजा की थाली

4. दीपक और बातियों की कर लें तैयारी

दिवाली का त्योहार दीपों के बिना अधूरा है। इसलिए एक दिन पहले ही मिट्टी के दीये खरीदकर साफ कर लें। जरूरत के अनुसार रूई की बातियां तैयार कर लें। पूजा और घर की सजावट के लिए तेल या घी की व्यवस्था भी पहले से कर लें। इससे दिवाली की शाम आखिरी समय में परेशानी नहीं होगी।

 
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Diwali Preparation Checklist 2026: 10 Things to Do One Day Before Diwali
दिवाली से पहले 10 जरूरी कामों की चेकलिस्ट - फोटो : AI
5. घर के मुख्य दरवाजे को सजाएं

दिवाली पर घर का मुख्य दरवाजा खास तरीके से सजाया जाता है। आप दरवाजे पर तोरण, फूलों की माला और रंग-बिरंगी लाइट्स लगा सकते हैं। इसके अलावा दरवाजे के आसपास सुंदर सजावटी सामान रखकर घर को फेस्टिव लुक दे सकते हैं।

6. रंगोली बनाने की तैयारी पहले से करें

दिवाली पर रंगोली घर की खूबसूरती बढ़ाने का काम करती है। इसलिए एक दिन पहले ही रंगोली के रंग, फूलों की पंखुड़ियां और डिजाइन तैयार कर लें। आप फूलों वाली रंगोली, दीया रंगोली या लक्ष्मी चरण वाली रंगोली बना सकते हैं। इससे त्योहार के दिन समय की बचत होगी।

 
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Diwali Preparation Checklist 2026: 10 Things to Do One Day Before Diwali
दिवाली से पहले 10 जरूरी कामों की चेकलिस्ट - फोटो : AI
7. घर में सजावटी लाइट्स लगाएं

दिवाली पर घर को रोशन करने के लिए रंग-बिरंगी LED लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप बालकनी, खिड़कियों, मुख्य दरवाजे और छत पर लाइट्स लगा सकते हैं। एक दिन पहले ही सभी लाइट्स चेक कर लें कि वे ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। बिजली के कनेक्शन सुरक्षित रखें और खराब तारों का इस्तेमाल न करें।

8. मिठाई और प्रसाद की व्यवस्था करें

दिवाली पर पूजा में मिठाई और प्रसाद का विशेष महत्व होता है। इसलिए एक दिन पहले ही घर में बनने वाली मिठाइयों और प्रसाद की तैयारी कर लें। अगर आप बाजार से मिठाई खरीदने वाले हैं, तो उसकी व्यवस्था भी पहले कर लें। पूजा के लिए फल, मखाने और अन्य प्रसाद सामग्री भी जुटा लें।

 
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