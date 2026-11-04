जरूरी कामों की चेकलिस्ट: दिवाली की पूजा से पहले न भूलें ये 10 जरूरी काम, आखिरी समय में नहीं होगी भागदौड़

1 of 6 दिवाली से पहले 10 जरूरी कामों की चेकलिस्ट - फोटो : AI







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Diwali Preparation Checklist 2026: दिवाली का त्योहार खुशियों, रोशनी और मां लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक है। इस दिन हर कोई चाहता है कि उसका घर साफ-सुथरा और खूबसूरती से सजा हो। लेकिन त्योहार के दिन पूजा और मेहमानों की तैयारियों के बीच कई बार जरूरी काम छूट जाते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि दिवाली से एक दिन पहले ही घर की साफ-सफाई से लेकर पूजा की सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं।



अगर आप भी इस बार बिना किसी भागदौड़ के दिवाली मनाना चाहते हैं, तो कुछ जरूरी काम पहले से निपटा लें। आइए जानते हैं दिवाली से एक दिन पहले घर में कौन-कौन से 10 जरूरी काम जरूर करने चाहिए।



: दिवाली का त्योहार खुशियों, रोशनी और मां लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक है। इस दिन हर कोई चाहता है कि उसका घर साफ-सुथरा और खूबसूरती से सजा हो। लेकिन त्योहार के दिन पूजा और मेहमानों की तैयारियों के बीच कई बार जरूरी काम छूट जाते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि दिवाली से एक दिन पहले ही घर की साफ-सफाई से लेकर पूजा की सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं।

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दिवाली से एक दिन पहले जरूर करें ये 10 जरूरी काम



1. पूरे घर की अच्छी तरह करें साफ-सफाई



दिवाली से एक दिन पहले घर के हर कोने की सफाई जरूर कर लें। खासतौर पर मुख्य दरवाजा, खिड़कियां, बालकनी और लिविंग रूम को अच्छी तरह साफ करें। घर में रखे बेकार सामान को हटाएं और फर्श की सफाई करें। मान्यता है कि दिवाली पर साफ-सुथरे घर में माता लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है।



2. पूजा घर की सफाई करना न भूलें



दिवाली पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। ऐसे में पूजा घर को पहले से साफ कर लें। मंदिर की चौकी, पूजा के बर्तन और भगवान की मूर्तियों को साफ करें। पूजा स्थल पर साफ कपड़ा बिछाएं और फूलों से सजावट करें।





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3. लक्ष्मी-गणेश पूजा की सामग्री जुटा लें



त्योहार के दिन पूजा सामग्री के लिए बाजार जाने की जरूरत न पड़े, इसलिए एक दिन पहले ही सभी जरूरी सामान खरीद लें।

माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर

रोली, कुमकुम और हल्दी

अक्षत और चंदन

फूल और माला

धूप, अगरबत्ती और कपूर

पान, सुपारी और लौंग

फल और मिठाई

कलावा और पूजा की थाली

4. दीपक और बातियों की कर लें तैयारी



दिवाली का त्योहार दीपों के बिना अधूरा है। इसलिए एक दिन पहले ही मिट्टी के दीये खरीदकर साफ कर लें। जरूरत के अनुसार रूई की बातियां तैयार कर लें। पूजा और घर की सजावट के लिए तेल या घी की व्यवस्था भी पहले से कर लें। इससे दिवाली की शाम आखिरी समय में परेशानी नहीं होगी।



त्योहार के दिन पूजा सामग्री के लिए बाजार जाने की जरूरत न पड़े, इसलिए एक दिन पहले ही सभी जरूरी सामान खरीद लें।दिवाली का त्योहार दीपों के बिना अधूरा है। इसलिए एक दिन पहले ही मिट्टी के दीये खरीदकर साफ कर लें। जरूरत के अनुसार रूई की बातियां तैयार कर लें। पूजा और घर की सजावट के लिए तेल या घी की व्यवस्था भी पहले से कर लें। इससे दिवाली की शाम आखिरी समय में परेशानी नहीं होगी।

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5. घर के मुख्य दरवाजे को सजाएं



दिवाली पर घर का मुख्य दरवाजा खास तरीके से सजाया जाता है। आप दरवाजे पर तोरण, फूलों की माला और रंग-बिरंगी लाइट्स लगा सकते हैं। इसके अलावा दरवाजे के आसपास सुंदर सजावटी सामान रखकर घर को फेस्टिव लुक दे सकते हैं।



6. रंगोली बनाने की तैयारी पहले से करें



दिवाली पर रंगोली घर की खूबसूरती बढ़ाने का काम करती है। इसलिए एक दिन पहले ही रंगोली के रंग, फूलों की पंखुड़ियां और डिजाइन तैयार कर लें। आप फूलों वाली रंगोली, दीया रंगोली या लक्ष्मी चरण वाली रंगोली बना सकते हैं। इससे त्योहार के दिन समय की बचत होगी।





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