घर कैसे सजाएं: बिना इलेक्ट्रिक झालर के भी चमकेगा घर, दिवाली पर अपनाएं ये 7 शानदार डेकोरेशन आइडियाज

मिट्टी के दीयों से सजाएं घर



दिवाली पर मिट्टी के दीयों का अपना अलग महत्व होता है। अगर आपकी इलेक्ट्रिक झालर अचानक खराब हो जाए, तो मिट्टी के दीये सबसे अच्छा पारंपरिक विकल्प हो सकते हैं। आप घर के मुख्य दरवाजे, बालकनी, आंगन और पूजा स्थल पर दीये सजा सकते हैं। अलग-अलग आकार और डिजाइन वाले दीये घर को खूबसूरत लुक देते हैं। आप इन्हें रंगों और फूलों से सजाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।



खूबसूरत मोमबत्तियों से बढ़ाएं रौनक



मोमबत्तियां घर को रोशन करने का आसान विकल्प हैं। बाजार में कई तरह की डिजाइनर और रंग-बिरंगी मोमबत्तियां मिलती हैं। आप इन्हें कांच के होल्डर, सजावटी ट्रे और सुंदर स्टैंड में रख सकते हैं। इससे घर में आकर्षक रोशनी के साथ फेस्टिव माहौल भी बनता है। बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से इन्हें दूर रखें और जलती मोमबत्तियों को कभी अकेला न छोड़ें।



बैटरी से चलने वाली LED लाइट्स लगाएं



अगर बिजली वाली झालर खराब हो गई है, तो बैटरी से चलने वाली LED लाइट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बाजार में अलग-अलग डिजाइन और आकार में उपलब्ध होती हैं। इन्हें दरवाजे, खिड़कियों, पूजा घर और टेबल पर आसानी से सजाया जा सकता है। इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन्हें चलाने के लिए बिजली के सॉकेट की जरूरत नहीं होती।



पेपर लालटेन से सजाएं घर



पेपर लालटेन दिवाली की सजावट को खास बना सकती हैं। रंग-बिरंगी लालटेन को घर की बालकनी, दरवाजे और छत पर लटकाकर खूबसूरत लुक दिया जा सकता है। आप बाजार से तैयार लालटेन खरीद सकते हैं या रंगीन कागज से खुद भी बना सकते हैं। इन्हें बैटरी से चलने वाली छोटी लाइट्स के साथ इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। कागज को दीये या मोमबत्ती की खुली लौ से दूर रखें।



फूलों से करें घर की सजावट



दिवाली पर गेंदे, गुलाब और चमेली के फूलों से घर सजाना अच्छा विकल्प है। आप फूलों की माला बनाकर मुख्य दरवाजे पर लगा सकते हैं। इसके अलावा फूलों की पंखुड़ियों से रंगोली बनाकर घर के आंगन को आकर्षक बना सकते हैं। फूलों के साथ छोटे LED टी-लाइट्स का इस्तेमाल करने से सजावट और खूबसूरत दिखाई देगी।



कांच के जार और सजावटी लैंप का करें इस्तेमाल



घर में रखे पुराने कांच के जार को भी दिवाली की सजावट में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें रंगीन रिबन, सितारों और फूलों से सजाकर इनमें बैटरी से चलने वाली छोटी लाइट्स रख सकते हैं। इसके अलावा बाजार में मिलने वाले डिजाइनर टेबल लैंप और LED लैंप भी घर को रोशन करने के लिए अच्छे विकल्प हैं।

