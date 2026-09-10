फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Health & Fitness ›   best protein sources for vegetarian women in india in hindi sabse jyada protein kisme hota hai vegetarian

महिलाएं ध्यान दें: प्रोटीन की कमी है तो डाइट में जरूर शामिल करें ये चीजें

Thu, 10 Sep 2026 02:08 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Thu, 10 Sep 2026 02:08 PM IST
सार

Best Protein Veg Sources: महिलाओं के शरीर में अक्सर प्रोटीन की कमी देखी जाती है। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे शाकाहारी विकल्प बताएंगे, जो आपके काम के होने वाले हैं। 

विज्ञापन
best protein sources for vegetarian women in india in hindi sabse jyada protein kisme hota hai vegetarian
प्रोटीन की कमी है तो डाइट में जरूर शामिल करें ये चीजें - फोटो : AI
 Best Protein Veg Sources: शरीर को स्वस्थ रखने, मांसपेशियों की मरम्मत, हार्मोन और इम्यून सिस्टम के सामान्य कामकाज के लिए प्रोटीन एक जरूरी पोषक तत्व है। लेकिन कई बार व्यस्त दिनचर्या और संतुलित डाइट की कमी के कारण महिलाओं के भोजन में पर्याप्त प्रोटीन शामिल नहीं हो पाता। खासतौर पर शाकाहारी महिलाओं को लगता है कि प्रोटीन के लिए उनके पास सीमित विकल्प हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। 


आज के समय में कई शाकाहारी खाद्य पदार्थ प्रोटीन के अच्छे स्रोत हो सकते हैं। अगर इन्हें सही मात्रा और संतुलित तरीके से रोजाना की डाइट में शामिल किया जाए, तो शरीर की प्रोटीन जरूरत को पूरा करने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ शाकाहारी प्रोटीन स्रोतों के बारे में, जिन्हें महिलाएं अपनी डाइट में आसानी से शामिल कर सकती हैं।
 
best protein sources for vegetarian women in india in hindi sabse jyada protein kisme hota hai vegetarian
प्रोटीन की कमी है तो डाइट में जरूर शामिल करें ये चीजें - फोटो : AI
 शाकाहारी महिलाएं ऐसे पूरी करें प्रोटीन की कमी

  दालें: मूंग, मसूर, अरहर और उड़द जैसी दालें रोजाना की डाइट में प्रोटीन बढ़ाने का आसान तरीका हैं। इन्हें दाल, खिचड़ी या सूप के रूप में लिया जा सकता है।

 चना और राजमा: चना, काबुली चना और राजमा प्रोटीन के साथ-साथ फाइबर भी देते हैं। इन्हें सलाद, सब्जी या चाट के रूप में खाया जा सकता है।

 
best protein sources for vegetarian women in india in hindi sabse jyada protein kisme hota hai vegetarian
प्रोटीन की कमी है तो डाइट में जरूर शामिल करें ये चीजें - फोटो : AI
 सोयाबीन: सोयाबीन शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इससे बने सोया चंक्स या अन्य सोया खाद्य पदार्थों को संतुलित डाइट में शामिल किया जा सकता है।

 टोफू: टोफू सोयाबीन से बनाया जाता है और यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है जो मांसाहारी भोजन नहीं खाते। इसे सब्जी, सलाद या सैंडविच में शामिल किया जा सकता है।

 
विज्ञापन
विज्ञापन
best protein sources for vegetarian women in india in hindi sabse jyada protein kisme hota hai vegetarian
प्रोटीन की कमी है तो डाइट में जरूर शामिल करें ये चीजें - फोटो : AI
पनीर: पनीर में प्रोटीन के साथ कैल्शियम भी पाया जाता है। हालांकि इसमें वसा भी हो सकती है, इसलिए मात्रा और प्रकार का चुनाव अपनी जरूरत के अनुसार करें।

 दूध और दही: दूध और दही रोजाना की डाइट में प्रोटीन शामिल करने के आसान विकल्प हैं। बिना ज्यादा चीनी वाला दही बेहतर विकल्प हो सकता है।

 मूंगफली और बीज: मूंगफली, कद्दू के बीज, चिया सीड्स और अलसी जैसे विकल्पों में प्रोटीन के साथ कुछ जरूरी फैट भी पाए जाते हैं। इनका सेवन सीमित मात्रा में करें।

 
विज्ञापन
best protein sources for vegetarian women in india in hindi sabse jyada protein kisme hota hai vegetarian
प्रोटीन की कमी है तो डाइट में जरूर शामिल करें ये चीजें - फोटो : AI
प्रोटीन लेते समय इन बातों का रखें ध्यान

 सिर्फ एक ही खाद्य पदार्थ पर निर्भर रहने के बजाय अलग-अलग शाकाहारी प्रोटीन स्रोतों को डाइट में शामिल करना बेहतर है। इसके अलावा हमेशा याद रखें कि प्रोटीन की जरूरत हर महिला की उम्र, वजन, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार अलग हो सकती है। अगर किसी महिला को लंबे समय से कमजोरी, थकान या अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, तो केवल प्रोटीन की कमी मानकर खुद से सप्लीमेंट लेना सही नहीं है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर या योग्य आहार विशेषज्ञ से सलाह लें। 

----------------------------

नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed