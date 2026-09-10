महिलाएं ध्यान दें: प्रोटीन की कमी है तो डाइट में जरूर शामिल करें ये चीजें

1 of 5 प्रोटीन की कमी है तो डाइट में जरूर शामिल करें ये चीजें - फोटो : AI







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Best Protein Veg Sources: शरीर को स्वस्थ रखने, मांसपेशियों की मरम्मत, हार्मोन और इम्यून सिस्टम के सामान्य कामकाज के लिए प्रोटीन एक जरूरी पोषक तत्व है। लेकिन कई बार व्यस्त दिनचर्या और संतुलित डाइट की कमी के कारण महिलाओं के भोजन में पर्याप्त प्रोटीन शामिल नहीं हो पाता। खासतौर पर शाकाहारी महिलाओं को लगता है कि प्रोटीन के लिए उनके पास सीमित विकल्प हैं। हालांकि ऐसा नहीं है।



आज के समय में कई शाकाहारी खाद्य पदार्थ प्रोटीन के अच्छे स्रोत हो सकते हैं। अगर इन्हें सही मात्रा और संतुलित तरीके से रोजाना की डाइट में शामिल किया जाए, तो शरीर की प्रोटीन जरूरत को पूरा करने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ शाकाहारी प्रोटीन स्रोतों के बारे में, जिन्हें महिलाएं अपनी डाइट में आसानी से शामिल कर सकती हैं।

शरीर को स्वस्थ रखने, मांसपेशियों की मरम्मत, हार्मोन और इम्यून सिस्टम के सामान्य कामकाज के लिए प्रोटीन एक जरूरी पोषक तत्व है। लेकिन कई बार व्यस्त दिनचर्या और संतुलित डाइट की कमी के कारण महिलाओं के भोजन में पर्याप्त प्रोटीन शामिल नहीं हो पाता। खासतौर पर शाकाहारी महिलाओं को लगता है कि प्रोटीन के लिए उनके पास सीमित विकल्प हैं। हालांकि ऐसा नहीं है।

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शाकाहारी महिलाएं ऐसे पूरी करें प्रोटीन की कमी



दालें: मूंग, मसूर, अरहर और उड़द जैसी दालें रोजाना की डाइट में प्रोटीन बढ़ाने का आसान तरीका हैं। इन्हें दाल, खिचड़ी या सूप के रूप में लिया जा सकता है।



चना और राजमा: चना, काबुली चना और राजमा प्रोटीन के साथ-साथ फाइबर भी देते हैं। इन्हें सलाद, सब्जी या चाट के रूप में खाया जा सकता है।





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सोयाबीन: सोयाबीन शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इससे बने सोया चंक्स या अन्य सोया खाद्य पदार्थों को संतुलित डाइट में शामिल किया जा सकता है।



टोफू: टोफू सोयाबीन से बनाया जाता है और यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है जो मांसाहारी भोजन नहीं खाते। इसे सब्जी, सलाद या सैंडविच में शामिल किया जा सकता है।





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पनीर: पनीर में प्रोटीन के साथ कैल्शियम भी पाया जाता है। हालांकि इसमें वसा भी हो सकती है, इसलिए मात्रा और प्रकार का चुनाव अपनी जरूरत के अनुसार करें।



दूध और दही: दूध और दही रोजाना की डाइट में प्रोटीन शामिल करने के आसान विकल्प हैं। बिना ज्यादा चीनी वाला दही बेहतर विकल्प हो सकता है।



मूंगफली और बीज: मूंगफली, कद्दू के बीज, चिया सीड्स और अलसी जैसे विकल्पों में प्रोटीन के साथ कुछ जरूरी फैट भी पाए जाते हैं। इनका सेवन सीमित मात्रा में करें।





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