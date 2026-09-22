विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2026: ऑनलाइन दवा खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

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World Pharmacists Day: आज के डिजिटल दौर में घर बैठे दवाइयां मंगवाना लोगों के लिए काफी आसान हो गया है। खासकर बुजुर्गों, लंबे समय से इलाज करा रहे मरीजों और व्यस्त लोगों के लिए ऑनलाइन दवा की डिलीवरी सुविधाजनक हो सकती है। लेकिन दवा कोई सामान्य सामान नहीं है, इसलिए इसे ऑनलाइन खरीदते समय कुछ जरूरी सावधानियां बरतना बेहद महत्वपूर्ण है।



विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2026 के मौके पर यह समझना जरूरी है कि दवा खरीदते समय मरीज को किन बातों की जांच करनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि बिना चिकित्सकीय सलाह के लेना या अपनी मर्जी से दवा बदलना नुकसानदायक हो सकता है। आइए जानते हैं कि ऑनलाइन दवा खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें।

आज के डिजिटल दौर में घर बैठे दवाइयां मंगवाना लोगों के लिए काफी आसान हो गया है। खासकर बुजुर्गों, लंबे समय से इलाज करा रहे मरीजों और व्यस्त लोगों के लिए ऑनलाइन दवा की डिलीवरी सुविधाजनक हो सकती है। लेकिन दवा कोई सामान्य सामान नहीं है, इसलिए इसे ऑनलाइन खरीदते समय कुछ जरूरी सावधानियां बरतना बेहद महत्वपूर्ण है।

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ऑनलाइन दवा खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान?



1. भरोसेमंद माध्यम से ही दवा खरीदें



दवा ऑनलाइन मंगवाने से पहले संबंधित वेबसाइट या ऐप और दवा विक्रेता की विश्वसनीयता के बारे में जानकारी जरूर लें। केवल ज्यादा छूट देखकर किसी अनजान वेबसाइट या विक्रेता से दवा खरीदने से बचें।



2. पैकेट और सील जरूर जांचें



दवा मिलने के बाद सबसे पहले उसके पैकेट और सील को ध्यान से देखें। पैकेट फटा हुआ, खुला हुआ या किसी तरह से छेड़छाड़ किया हुआ नजर आए तो सावधानी बरतें। ऐसी स्थिति में दवा इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह लेना बेहतर है।





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3. समाप्ति की तारीख और बैच नंबर देखें



दवा के पैकेट पर बैच नंबर, निर्माण की तारीख और समाप्ति की तारीख जरूर जांचें। साथ ही यह भी देखें कि पैकेट पर दी गई जानकारी आपके ऑर्डर और बिल की जानकारी से मेल खाती है या नहीं।



4. दवा का नाम और क्षमता मिलाएं



डॉक्टर ने जिस दवा और जिस क्षमता की सलाह दी है, डिलीवरी के बाद उसका मिलान जरूर करें। यदि दवा का नाम, क्षमता या उसका रूप अलग है तो अपनी तरफ से उसे लेना शुरू न करें। पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट से इसकी पुष्टि करें।





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5. डॉक्टर की पर्ची वाली दवाओं में सावधानी जरूरी



कुछ दवाओं का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही किया जाना चाहिए। खासकर एंटीबायोटिक, स्टेरॉयड और अन्य पर्ची वाली दवाओं को बिना चिकित्सकीय सलाह के शुरू या बंद नहीं करना चाहिए। अपनी मर्जी से दवा की मात्रा बदलना भी नुकसानदायक हो सकता है।



6. बहुत ज्यादा छूट देखकर तुरंत दवा न खरीदें



सिर्फ कम कीमत होना नकली दवा होने का प्रमाण नहीं है, लेकिन असामान्य रूप से ज्यादा छूट मिलने पर सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। दवा खरीदने से पहले विक्रेता और दवा से जुड़ी जरूरी जानकारी की जांच करें।





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