वेट लॉस: वजन घटाने के लिए क्या आपने भी कम कर दिया है खाना-पीना? जानिए ये तरीका कितना असरदार

1 of 4 Weight Loss Tips - फोटो : Amarujala.com/AI







Link Copied



अधिक वजन और मोटापे की समस्या को वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। जिन लोगों का वजन अधिक होता है उनमें समय के साथ डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, गठिया और पेट के कुछ प्रकार के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को कम उम्र से ही वजन कम रखने के लिए प्रयास करते रहने की सलाह देते हैं।



जब भी बात वेट लॉस की होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में खाना कम कर देने का ख्याल आता है। वेट लॉस के लिए कई लोग नाश्ता छोड़ देते हैं, दोपहर का खाना बहुत कम कर देते हैं और रात में सिर्फ सलाद खाकर सो जाते हैं। शुरुआत में इन उपायों से वजन कम होता दिखाई देता है, पर इस तरह के उपायों को स्वास्थ्य विशेषज्ञ स्वस्थ तरीका नहीं मानते हैं।



आहार विशेषज्ञ पारुल शर्मा कहती हैं वजन घटाने और शरीर को स्वस्थ रखने में फर्क है। अगर आप वजन कम करने के लिए खाना छोड़ रहे हैं तो ये आदत असल में फायदे की जगह आपके लिए कई मुश्किलों का कारण बन सकती है।

2 of 4 भोजन की कमी के कारण होने वाली दिक्कतें - फोटो : Freepik.com

भोजन छोड़ना या कम कर देना नुकसानदायक



आहार विशेषज्ञ कहती हैं, शरीर को सिर्फ कैलोरी नहीं, बल्कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिजों की भी नियमित रूप से जरूरत होती है। अगर आप लंबे समय तक भोजन कम कर देते हैं तो इससे शरीर में पोषण की कमी होने का भी खतरा हो सकता है। ये स्थिति कमजोरी और लंबे समय में कुपोषण की स्थिति पैदा हो सकती है।

शरीर को भोजन से पर्याप्त पोषक तत्व न मिलने पर लगातार थकान, कमजोरी और बार-बार बीमार पड़ने का खतरा हो सकता है।

भोजन कम करने से कोई बार आप बाहर से स्वस्थ दिख सकते हैं, लेकिन शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। इसलिए वजन कम करने का मतलब खाना छोड़ना नहीं, बल्कि भोजन की गुणवत्ता और मात्रा को जरूरत के अनुसार संतुलित करना है।

3 of 4 डाइट में पोषक तत्वों की मात्रा का रखें ध्यान - फोटो : Freepik.com

बहुत कम खाने से क्या दिक्कतें होती हैं?



वेट लॉस के लिए जब आप भोजन की मात्रा बहुत कम कर देते हैं और डाइट में पोषक तत्वों की विविधता नहीं होती तो ये सेहत के लिए खतरे बढ़ाने वाली स्थिति हो सकती है। इससे शरीर में प्रोटीन, आयरन, विटामिन और दूसरे जरूरी पोषक तत्वों की कमी का खतरा हो सकता है।

पोषक तत्वों की कमी के कारण कई बार आपको थकान, कमजोरी और शरीर की सामान्य कार्यक्षमता में कमी महसूस हो सकती है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 डाइट का रखें ख्याल - फोटो : adobestock