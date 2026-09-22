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वजन घटाने के लिए क्या तेल वाली चीजें खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? यहां जानिए जरूरी बातें

Tue, 22 Sep 2026 04:35 PM IST
अभिलाष श्रीवास्तव हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिलाष श्रीवास्तव Updated Tue, 22 Sep 2026 04:35 PM IST
सार

फैट लॉस के लिए भोजन से हर तरह की वसा हटाना जरूरी नहीं है। शरीर को कुछ वसा और जरूरी फैटी एसिड की जरूरत होती है। संतृप्त और ट्रांस फैट को सीमित करना, कुल भोजन की मात्रा नियंत्रित रखना, पौष्टिक खाद्य पदार्थ लेना और शारीरिक गतिविधि बढ़ाना वजन घटाने में मदद कर सकता है।

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Right Way to Reduce Body Fat Do we Really Need to Quit Oil for Fat Loss
खाने में तेल की मात्रा - फोटो : Adobe stock

वजन कम करने की बात आते ही सबसे पहले तेल और घी पर नजर जाती है। कई लोग खाना बनाते समय तेल लगभग बंद कर देते हैं। तली हुई चीजें छोड़ना अच्छी आदत हो सकती है, लेकिन इससे एक गलत धारणा भी बन जाती है कि शरीर की चर्बी कम करने के लिए भोजन से हर तरह की वसा यानी फैट हटाना जरूरी है।



असल में शरीर को कुछ मात्रा में वसा की जरूरत होती है। वसा ऊर्जा का स्रोत है और शरीर को जरूरी फैटी एसिड देती है। यह विटामिन ए, डी और ई जैसे वसा में घुलने वाले विटामिनों को शरीर में अवशोषित करने में भी मदद करती है।

समस्या सिर्फ फैट होने से नहीं होती। किस तरह का फैट है और कुल डाइट कैसी है, यह भी महत्वपूर्ण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार संतृप्त वसा और ट्रांस फैट की जगह असंतृप्त वसा को प्राथमिकता देना बेहतर है।

फैट लॉस यानी शरीर की अतिरिक्त चर्बी कम करने के लिए सिर्फ तेल छोड़ना पर्याप्त नहीं है। पूरे दिन की डाइट, भोजन की मात्रा, प्रोटीन, फाइबर और शारीरिक गतिविधि पर भी ध्यान देना पड़ता है। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि तेल पूरी तरह बंद करना है या नहीं, बल्कि यह कि किस तरह का फैट कितनी मात्रा में लेना है।
Right Way to Reduce Body Fat Do we Really Need to Quit Oil for Fat Loss
तेल - फोटो : freepik.com

हर फैट खराब नहीं होता

शरीर को कुछ वसा की जरूरत होती है। तेल, नट्स, बीज, मछली और कुछ दूसरे खाद्य पदार्थों से मिलने वाली असंतृप्त वसा संतुलित डाइट का हिस्सा हो सकती है। दूसरी तरफ संतृप्त वसा की ज्यादा मात्रा को सीमित करने की सलाह दी जाती है। औद्योगिक ट्रांस फैट से बचना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

इसलिए खाना पूरी तरह बिना तेल का बनाना ही हेल्दी होने की गारंटी नहीं है। असली लक्ष्य कुल डाइट को संतुलित रखना है।

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