वजन घटाने के लिए क्या तेल वाली चीजें खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? यहां जानिए जरूरी बातें

वजन कम करने की बात आते ही सबसे पहले तेल और घी पर नजर जाती है। कई लोग खाना बनाते समय तेल लगभग बंद कर देते हैं। तली हुई चीजें छोड़ना अच्छी आदत हो सकती है, लेकिन इससे एक गलत धारणा भी बन जाती है कि शरीर की चर्बी कम करने के लिए भोजन से हर तरह की वसा यानी फैट हटाना जरूरी है।





असल में शरीर को कुछ मात्रा में वसा की जरूरत होती है। वसा ऊर्जा का स्रोत है और शरीर को जरूरी फैटी एसिड देती है। यह विटामिन ए, डी और ई जैसे वसा में घुलने वाले विटामिनों को शरीर में अवशोषित करने में भी मदद करती है।



समस्या सिर्फ फैट होने से नहीं होती। किस तरह का फैट है और कुल डाइट कैसी है, यह भी महत्वपूर्ण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार संतृप्त वसा और ट्रांस फैट की जगह असंतृप्त वसा को प्राथमिकता देना बेहतर है।



फैट लॉस यानी शरीर की अतिरिक्त चर्बी कम करने के लिए सिर्फ तेल छोड़ना पर्याप्त नहीं है। पूरे दिन की डाइट, भोजन की मात्रा, प्रोटीन, फाइबर और शारीरिक गतिविधि पर भी ध्यान देना पड़ता है। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि तेल पूरी तरह बंद करना है या नहीं, बल्कि यह कि किस तरह का फैट कितनी मात्रा में लेना है।