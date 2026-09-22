मसल पेन का इलाज: मांसपेशियों के दर्द से राहत कैसे पाएं? ये घरेलू नुस्खे आएंगे आपके काम

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How to Relieve from Muscle Pain: मसल पेन यानी मांसपेशियों में दर्द आजकल एक आम समस्या बन गई है। ऑफिस में घंटों बैठकर काम करना, गलत पॉश्चर, भारी वजन उठाना, ज्यादा एक्सरसाइज या नींद की कमी, ये सभी मसल पेन की बड़ी वजहें हैं। कई बार ठंड लगने या शरीर में पानी की कमी से भी मांसपेशियों में जकड़न और दर्द होने लगता है।



ये दर्द कभी-कभी इतना तेज होता है कि रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लोग तुरंत पेनकिलर ले लेते हैं, लेकिन हर बार दवा लेना सही नहीं है। कुछ आसान घरेलू नुस्खे और सही आदतों से आप इस दर्द से नैचुरली राहत पा सकते हैं। आइए जानते हैं मसल पेन से छुटकारा पाने के असरदार तरीके।

मसल पेन यानी मांसपेशियों में दर्द आजकल एक आम समस्या बन गई है। ऑफिस में घंटों बैठकर काम करना, गलत पॉश्चर, भारी वजन उठाना, ज्यादा एक्सरसाइज या नींद की कमी, ये सभी मसल पेन की बड़ी वजहें हैं। कई बार ठंड लगने या शरीर में पानी की कमी से भी मांसपेशियों में जकड़न और दर्द होने लगता है।

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मसल पेन से राहत पाने के आसान घरेलू उपाय



1. सिकाई करें



गर्म सिकाई: अगर दर्द पुराना है, जकड़न या अकड़न है तो गर्म पानी की थैली या तौलिये को गर्म पानी में निचोड़कर 15-20 मिनट सिकाई करें। इससे मसल्स रिलैक्स होती हैं और खून का दौरा बढ़ता है।



ठंडी सिकाई: अगर चोट लगने, गिरने या ज्यादा वर्कआउट के बाद तुरंत दर्द और सूजन है तो बर्फ को कपड़े में लपेटकर 10 मिनट तक लगाएं। इससे सूजन और जलन तुरंत कम होगी।





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2. हल्दी वाला दूध



हल्दी को नेचुरल पेनकिलर कहा जाता है। इसमें करक्यूमिन नामक तत्व होता है जो सूजन को अंदर से खत्म करता है। रात में सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी और एक चुटकी काली मिर्च मिलाकर पिएं। काली मिर्च हल्दी के असर को 10 गुना बढ़ा देती है। लगातार 4-5 दिन पीने से दर्द में काफी आराम मिलता है।





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3. मालिश



सरसों का तेल + कपूर: 100ml सरसों के तेल में 2-3 कपूर की टिकिया डालकर पका लें। हल्का गुनगुना होने पर दर्द वाली जगह पर नीचे से ऊपर की तरफ 5-7 मिनट मालिश करें।



नारियल तेल + लौंग: अगर जलन वाला दर्द है तो नारियल तेल बेहतर है। रात में मालिश करके सुबह तक छोड़ दें, ज्यादा तेज हाथों से रगड़ें नहीं।





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