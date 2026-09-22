सामान्य सिरदर्द और माइग्रेन में क्या होता है अंतर? जानिए कब लेनी चाहिए डॉक्टर की सलाह

1 of 5 सामान्य सिरदर्द और माइग्रेन में अंतर - फोटो : AI







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Migraine vs Headaches: बार-बार होने वाला सिरदर्द आजकल एक आम समस्या बन गई है। कई लोग इसे थकान, तनाव या नींद की कमी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन हर सिरदर्द एक जैसा नहीं होता। सामान्य सिरदर्द और माइग्रेन के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर होते हैं, जिन्हें जानना जरूरी है।



माइग्रेन एक ऐसी स्थिति है, जिसमें सिरदर्द के साथ कुछ अन्य लक्षण भी नजर आ सकते हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि आपका सिरदर्द सामान्य है या माइग्रेन से जुड़ा हो सकता है। आखिर सामान्य सिरदर्द और माइग्रेन में क्या अंतर है, इनके लक्षणों को कैसे पहचानें और किन स्थितियों में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है? इस लेख में हम आपके सभी सवालों के सही जवाब देंगे। : बार-बार होने वाला सिरदर्द आजकल एक आम समस्या बन गई है। कई लोग इसे थकान, तनाव या नींद की कमी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन हर सिरदर्द एक जैसा नहीं होता। सामान्य सिरदर्द और माइग्रेन के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर होते हैं, जिन्हें जानना जरूरी है।

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सामान्य सिरदर्द



इसमें दर्द हल्का से मध्यम हो सकता है। यह अक्सर पूरे सिर, माथे या सिर के दोनों तरफ महसूस होता है। तनाव, थकान, नींद की कमी, लंबे समय तक स्क्रीन देखने या शरीर में पानी की कमी के कारण ऐसा सिरदर्द हो सकता है। आराम करने, पर्याप्त पानी पीने और नींद पूरी करने से कई बार इसमें राहत मिल जाती है।





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माइग्रेन



माइग्रेन का दर्द सामान्य सिरदर्द की तुलना में अधिक तेज और परेशान करने वाला हो सकता है। यह अक्सर सिर के एक हिस्से में धड़कने या तेज चोट जैसी अनुभूति के साथ होता है। कुछ लोगों में दर्द कई घंटों तक बना रह सकता है और रोजमर्रा के काम प्रभावित हो सकते हैं। माइग्रेन के दौरान सिरदर्द के अलावा मतली, उल्टी, चक्कर और तेज रोशनी या आवाज से परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों को तेज गंध से भी परेशानी महसूस होती है।





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ट्रिगर



तनाव, नींद का कम या ज्यादा होना, लंबे समय तक भूखे रहना, पानी की कमी, तेज रोशनी, तेज आवाज और कुछ खाद्य पदार्थ कुछ लोगों में माइग्रेन को बढ़ा सकते हैं। हर व्यक्ति के ट्रिगर अलग हो सकते हैं।





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