World Hepatitis Day 2020: इन लक्षणों से जानें कहीं आप हेपेटाइटिस के शिकार तो नहीं, बचाव के लिए कैसा हो खानपान?

{"_id":"5f1fbcd78ebc3e63d61eb912","slug":"world-hepatitis-day-2020-theme-know-how-to-prevent-hepatitis-symptoms-how-to-keep-healthy-your-liver","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"World Hepatitis Day 2020: \u0907\u0928 \u0932\u0915\u094d\u0937\u0923\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0915\u0939\u0940\u0902 \u0906\u092a \u0939\u0947\u092a\u0947\u091f\u093e\u0907\u091f\u093f\u0938 \u0915\u0947 \u0936\u093f\u0915\u093e\u0930 \u0924\u094b \u0928\u0939\u0940\u0902, \u092c\u091a\u093e\u0935 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0915\u0948\u0938\u093e \u0939\u094b \u0916\u093e\u0928\u092a\u093e\u0928?","category":{"title":"Health & Fitness","title_hn":"\u0939\u0947\u0932\u094d\u0925 \u090f\u0902\u0921 \u092b\u093f\u091f\u0928\u0947\u0938","slug":"fitness"}}

Say no to Alcohol: शराब को कहें ना - फोटो : Pixabay