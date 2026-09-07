चिंता: स्वस्थ और फिट दिखते हैं, फिर भी हो सकते हैं अंदर से बीमार? क्या है इसका कारण

1 of 5 स्वस्थ शरीर की पहचान - फोटो : Amarujala.com/AI

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अगर पूछा जाए कि स्वस्थ होने का मतलब क्या है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा पतला शरीर और दिखने में बिल्कुल फिट होना। पर क्या सिर्फ बाहर से फिट दिखना इस बात की गारंटी है कि आप अंदर से भी स्वस्थ हैं?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, अगर आपका वजन सामान्य है और रोजमर्रा के काम करने में कोई परेशानी नहीं तो यही लगता है कि आप पूरी तरह स्वस्थ होंगे। लेकिन मेडिकल साइंस में सिर्फ बाहरी फिटनेस को अच्छी सेहत नहीं माना जाता है। कई बीमारियां ऐसी हैं जो शरीर में धीरे-धीरे बढ़ती रहती हैं और शुरुआत में आप बिल्कुल स्वस्थ दिख सकते हैं। हालांकि ये भीतर ही भीतर सेहत को नुकसान पहुंचाती रहती हैं।



ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर या कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां कई बार बिना किसी खास लक्षण के बढ़ती रहती हैं, जबकि बाहर से देखने में आप बिल्कुल स्वस्थ दिख सकते हैं। इन्हें साइलेंट डिजीज माना जाता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सिर्फ स्वस्थ दिखने को स्वस्थ होना नहीं मानते हैं।

2 of 5 अच्छी सेहत के क्या पैरामीटर हैं? - फोटो : Adobe stock

शरीर स्वस्थ दिखने पर भी हो सकता है बीमार



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि हाई ब्लड प्रेशर के लंबे समय तक ज्यादातर लोगों में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखते। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या नहीं, यह जानने का नियमित रूप से जांच कराते रहना जरूरी है। लंबे समय तक अनियंत्रित ब्लड प्रेशर का दिल-दिमाग, किडनी और आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। ज्यादातर लोगों में बीपी की समस्या का पता भी तभी चल पाता है जब इसमें से कोई दिक्कत हो जाए।

इसी तरह प्री-डायबिटीज और टाइप-2 डायबिटीज भी शुरुआत में बिना किसी खास संकेत के रह सकती है। इसलिए केवल यह देखकर कि शरीर दुबला है, डायबिटीज के खतरे को खारिज नहीं किया जा सकता।

शरीर के स्वस्थ दिखने के बावजूद आपको कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर जैसी कई दिक्कतें हो सकती हैं।

3 of 5 ब्लड प्रेशर की समस्या - फोटो : Freepik.com

शरीर फिट दिखे फिर भी बढ़ा हो सकता है ब्लड प्रेशर



हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में जिसमें धमनियों में खून का दबाव लगातार सामान्य से ज्यादा रहता है। इसकी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि शुरुआत में अक्सर कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होता। इसलिए अक्सर लोग सामान्य दिखते हुए भी हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हो सकता है।

इसका खतरा अधिक ज्यादा वजन वाले लोगों तक सीमित नहीं है।

शारीरिक गतिविधि कम होने, ज्यादा नमक वाला खानपान, धूम्रपान और ब्लड प्रेशर की फैमिली हिस्ट्री भी आपमें दिक्कतें बढ़ाने वाली हो सकती है।

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4 of 5 डायबिटीज का खतरा - फोटो : Freepik.com

शुगर बढ़े रहने पर भी दिख सकते हैं नॉर्मल



अगर आप स्वस्थ दिख रहे हैं तो भी डायबिटीज या प्री-डायबिटीज का शिकार हो सकते हैं।

प्री-डायबिटीज में ब्लड शुगर सामान्य से ज्यादा रहता है लेकिन अभी डायबिटीज की सीमा तक नहीं पहुंची होता है।

यह समस्या कई साल तक बिना स्पष्ट लक्षण के रह सकती है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, डायबिटीज और टाइप-2 डायबिटीज में अक्सर शुरुआत में कोई लक्षण नहीं होते और ब्लड टेस्ट से ही स्थिति का पता चलता है।

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5 of 5 लिवर की बीमारी - फोटो : adobe stock images