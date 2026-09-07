प्रेग्नेंसी: 40 की उम्र के बाद आईवीएफ कराने जा रही हैं तो पहले जान लीजिए ये बड़ा सच, पढ़िए रिपोर्ट

फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को लेकर बड़े खुलासे



इस अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की टीम ने साल 1991 से 2018 के बीच हुए 12 लाख से ज्यादा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का विश्लेषण किया गया। शोधकर्ताओं ने यह जानने की कोशिश की कि समय के साथ

गर्भधारण के लिए किया जाने वाला इलाज कितना बेहतर हुआ और अलग-अलग उम्र में महिलाओं के लिए इसकी सफलता कितनी रही?



पहली नजर में आंकड़े उम्मीद जगाते हैं। करीब तीन दशक में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (एआरटी) की कुल सफलता दर लगभग दोगुनी हुई। ये आधुनिक मेडिकल तकनीक गर्भधारण में मदद करती है। इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ और इक्सी जैसे उपाय इसी के अंतर्गत किए जाते हैं।

साल 1991 में एआरटी की सफलता दर जहां केवल 14.7 फीसदी थी, ये 2018 तक बढ़कर 28.3 फीसदी हो गई। यानी इलाज की तकनीकें बेहतर हुई हैं और कई लोगों के लिए उम्मीद भी बढ़ी है।

लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा उम्र के साथ सामने आता है। जब महिलाओं के अपने खुद के अंडों से इलाज की बात आती है, तो 40 साल की उम्र के बाद सफलता दर तेजी से नीचे जाती दिखाई देती है। 43 साल या उससे अधिक उम्र में अपने अंडों से इलाज की सफलता दर 5 फीसदी से भी कम रह गई।

विशेषज्ञों ने पाया किसी ऐसी स्थिति में डोनर एग्स यानी किसी दूसरी महिला के अंडों से गर्भधारण एक विकल्प हो सकता है। जिसके परिणाम ज्यादा बेहतर देखे गए।

साल 2018 तक 43-44 साल की महिलाओं में एआरीटी से होने वाले आधे से ज्यादा जन्मों में डोनर एग्स का इस्तेमाल किया गया था।

45 से 50 साल की उम्र में यह आंकड़ा 90 फीसदी से भी ऊपर पहुंच गया।



तो क्या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट उम्र की हर सीमा को पार कर सकता है? क्या समस्या महिला की उम्र है या उसके अंडों की उम्र? और आखिर क्यों 40 के बाद अपने अंडों से सफलता इतनी तेजी से कम होती है?