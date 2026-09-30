मौसम बदलते ही वायरल इंफेक्शन का खतरा क्यों बढ़ता है? जानें कारण और बचाव के सही तरीके क्या हैं

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How Weather Affects Health: मौसम में बदलाव के साथ कई लोगों को वायरल फीवर, खांसी-जुकाम, गले में खराश और नाक बंद होने जैसी समस्याएं परेशान करने लगती हैं। खासकर जब तापमान में अचानक उतार-चढ़ाव होता है, तब बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों में श्वसन संबंधी संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि केवल मौसम बदलना ही बीमारी की सीधी वजह नहीं है। आइए आज के इस लेख में जानते हैं बदलते मौसम में बीमारियों के मामले क्यों बढ़ सकते हैं, इसके सामान्य लक्षण क्या हैं और इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।



मौसम में बदलाव के साथ कई लोगों को वायरल फीवर, खांसी-जुकाम, गले में खराश और नाक बंद होने जैसी समस्याएं परेशान करने लगती हैं। खासकर जब तापमान में अचानक उतार-चढ़ाव होता है, तब बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों में श्वसन संबंधी संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि केवल मौसम बदलना ही बीमारी की सीधी वजह नहीं है। आइए आज के इस लेख में जानते हैं बदलते मौसम में बीमारियों के मामले क्यों बढ़ सकते हैं, इसके सामान्य लक्षण क्या हैं और इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

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बदलते मौसम में बीमारी क्यों बढ़ती है?



मौसम बदलने के दौरान तापमान और वातावरण की नमी में बदलाव होता है। इसके साथ हमारी दिनचर्या और घर के अंदर रहने का समय भी बदल सकता है। कई श्वसन वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाली बूंदों और नजदीकी संपर्क के जरिए फैलते हैं।



ठंडे या बदलते मौसम में लोग अक्सर बंद कमरों में ज्यादा समय बिताते हैं, जिससे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा, मौसम में बदलाव से कुछ लोगों में एलर्जी के लक्षण भी ट्रिगर हो सकते हैं। धूल, परागकण और अन्य एलर्जेंस के कारण छींक, नाक बहना, गले में खराश और खांसी हो सकती है।



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वायरल फीवर के सामान्य लक्षण



वायरल संक्रमण में अलग-अलग लोगों में अलग लक्षण हो सकते हैं। सामान्य तौर पर इनमें शामिल हैं:

बुखार

खांसी

नाक बहना या बंद होना

गले में खराश या दर्द

सिरदर्द

शरीर में दर्द और थकान

ठंड लगना

कुछ संक्रमणों में भूख कम लगना

वायरल संक्रमण में अलग-अलग लोगों में अलग लक्षण हो सकते हैं। सामान्य तौर पर इनमें शामिल हैं:

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वायरल फीवर और एलर्जी में अंतर



हर बार नाक बहना या छींक आना वायरल इंफेक्शन नहीं होता। एलर्जी में आमतौर पर बार-बार छींक, नाक या आंखों में खुजली और पानी आना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जबकि संक्रमण में बुखार, शरीर में दर्द और कमजोरी जैसे लक्षण अधिक देखने को मिल सकते हैं। हालांकि केवल लक्षणों के आधार पर खुद से बीमारी का निश्चित कारण तय करना सही नहीं है।





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