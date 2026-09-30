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मौसम बदलते ही वायरल इंफेक्शन का खतरा क्यों बढ़ता है? जानें कारण और बचाव के सही तरीके क्या हैं

Wed, 30 Sep 2026 12:46 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Wed, 30 Sep 2026 12:46 PM IST
सार

How Weather Affects Health: ये अक्सर हम सभी ने महसूस किया है कि जब मौसम बदलता है तो वायरल बुखार, खांसी-जुकाम, गले में दर्द के मामले बढ़ जाते हैं। इसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं। 

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why viral fever cold and cough cases increase while weather change
बदलते मौसम में बीमारी क्यों बढ़ती है? - फोटो : AI
How Weather Affects Health: मौसम में बदलाव के साथ कई लोगों को वायरल फीवर, खांसी-जुकाम, गले में खराश और नाक बंद होने जैसी समस्याएं परेशान करने लगती हैं। खासकर जब तापमान में अचानक उतार-चढ़ाव होता है, तब बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों में श्वसन संबंधी संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि केवल मौसम बदलना ही बीमारी की सीधी वजह नहीं है। आइए आज के इस लेख में जानते हैं बदलते मौसम में बीमारियों के मामले क्यों बढ़ सकते हैं, इसके सामान्य लक्षण क्या हैं और इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।


 
why viral fever cold and cough cases increase while weather change
बदलते मौसम में बीमारी क्यों बढ़ती है? - फोटो : AI
बदलते मौसम में बीमारी क्यों बढ़ती है?

 मौसम बदलने के दौरान तापमान और वातावरण की नमी में बदलाव होता है। इसके साथ हमारी दिनचर्या और घर के अंदर रहने का समय भी बदल सकता है। कई श्वसन वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाली बूंदों और नजदीकी संपर्क के जरिए फैलते हैं।

 ठंडे या बदलते मौसम में लोग अक्सर बंद कमरों में ज्यादा समय बिताते हैं, जिससे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा, मौसम में बदलाव से कुछ लोगों में एलर्जी के लक्षण भी ट्रिगर हो सकते हैं। धूल, परागकण और अन्य एलर्जेंस के कारण छींक, नाक बहना, गले में खराश और खांसी हो सकती है।
 
why viral fever cold and cough cases increase while weather change
बदलते मौसम में बीमारी क्यों बढ़ती है? - फोटो : AI

 वायरल फीवर के सामान्य लक्षण

 वायरल संक्रमण में अलग-अलग लोगों में अलग लक्षण हो सकते हैं। सामान्य तौर पर इनमें शामिल हैं:
 
  •  बुखार
  • खांसी
  • नाक बहना या बंद होना
  •  गले में खराश या दर्द
  •  सिरदर्द
  • शरीर में दर्द और थकान
  •  ठंड लगना
  • कुछ संक्रमणों में भूख कम लगना

 
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बदलते मौसम में बीमारी क्यों बढ़ती है? - फोटो : AI
वायरल फीवर और एलर्जी में अंतर

 हर बार नाक बहना या छींक आना वायरल इंफेक्शन नहीं होता। एलर्जी में आमतौर पर बार-बार छींक, नाक या आंखों में खुजली और पानी आना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जबकि संक्रमण में बुखार, शरीर में दर्द और कमजोरी जैसे लक्षण अधिक देखने को मिल सकते हैं।  हालांकि केवल लक्षणों के आधार पर खुद से बीमारी का निश्चित कारण तय करना सही नहीं है।

 
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बदलते मौसम में बीमारी क्यों बढ़ती है? - फोटो : AI
बचाव के लिए क्या करें?
  • हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं
  • खांसते या छींकते समय मुंह और नाक ढकें
  •  बीमार व्यक्ति के साथ बहुत नजदीकी संपर्क से बचें
  •  पर्याप्त नींद और आराम लें
  • पर्याप्त मात्रा में पानी और अन्य स्वस्थ तरल पदार्थ लें
  • पौष्टिक और संतुलित आहार लें
  •  कमरे में पर्याप्त वेंटिलेशन रखें

डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक न लें, क्योंकि वायरल संक्रमण में एंटीबायोटिक आमतौर पर काम नहीं करते।

 
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