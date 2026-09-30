डेंगू का सीजन: डेंगू में प्लेटलेट्स को लेकर ये बातें कितनी सच? जानें 5 बड़े मिथक और उनकी सच्चाई

1 of 5 डेंगू में प्लेटलेट्स को लेकर ये बातें कितनी सच? - फोटो : AI







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Role of Platelets in Dengue Recovery: डेंगू का नाम सुनते ही सबसे पहले लोगों के मन में प्लेटलेट्स का ख्याल आता है। अक्सर मरीज या उनके परिजन प्लेटलेट काउंट कम होते ही घबरा जाते हैं और इसे डेंगू की गंभीरता से जोड़ने लगते हैं। इसी वजह से डेंगू और प्लेटलेट्स को लेकर कई तरह की बातें सोशल मीडिया और लोगों के बीच प्रचलित हैं। लेकिन हर कम प्लेटलेट काउंट का मतलब यह नहीं होता कि मरीज को तुरंत प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत है।



डेंगू में बीमारी की गंभीरता का आकलन केवल प्लेटलेट्स की संख्या देखकर नहीं किया जाता, बल्कि मरीज की पूरी स्थिति, ब्लीडिंग, ब्लड प्रेशर, हेमाटोक्रिट और अन्य संकेतों को भी देखा जाता है। वहीं, प्लेटलेट्स बढ़ाने वाले कुछ घरेलू नुस्खों को लेकर भी कई दावे किए जाते हैं, जिनके पीछे पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हो सकते। ऐसे में जरूरी है कि डेंगू के दौरान प्लेटलेट्स से जुड़ी सही जानकारी को समझा जाए और अफवाहों से बचा जाए।

डेंगू का नाम सुनते ही सबसे पहले लोगों के मन में प्लेटलेट्स का ख्याल आता है। अक्सर मरीज या उनके परिजन प्लेटलेट काउंट कम होते ही घबरा जाते हैं और इसे डेंगू की गंभीरता से जोड़ने लगते हैं। इसी वजह से डेंगू और प्लेटलेट्स को लेकर कई तरह की बातें सोशल मीडिया और लोगों के बीच प्रचलित हैं। लेकिन हर कम प्लेटलेट काउंट का मतलब यह नहीं होता कि मरीज को तुरंत प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत है।

2 of 5 डेंगू में प्लेटलेट्स को लेकर ये बातें कितनी सच? - फोटो : Amarujala.com/AI

डेंगू में प्लेटलेट्स की भूमिका क्या है?



प्लेटलेट्स यानी रक्त के छोटे-छोटे घटक खून का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डेंगू संक्रमण के दौरान कई मरीजों में प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है। इसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। डॉक्टर मरीज के लक्षणों और कई अन्य जांचों को ध्यान में रखकर उपचार तय करते हैं।





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प्लेटलेट्स को लेकर कौन-सी बातें सही और कौन-सी गलत?



मिथक 1: प्लेटलेट्स कम होते ही प्लेटलेट्स चढ़ाना जरूरी है



यह जरूरी नहीं है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का फैसला केवल काउंट के आधार पर नहीं किया जाता। सक्रिय रक्तस्राव और मरीज की क्लिनिकल स्थिति जैसे कई कारक महत्वपूर्ण होते हैं।



मिथक 2: प्लेटलेट्स कम होना मतलब मरीज की हालत गंभीर है



हर मामले में ऐसा नहीं होता। डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं और फिर बीमारी से रिकवरी के साथ धीरे-धीरे बढ़ भी सकते हैं। गंभीरता का आकलन डॉक्टर मरीज की पूरी स्थिति देखकर करते हैं।



मिथक 3: प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए कोई एक खास फल या जूस जरूरी है



डेंगू में संतुलित आहार और पर्याप्त तरल पदार्थ महत्वपूर्ण हैं, लेकिन किसी एक खाद्य पदार्थ को प्लेटलेट्स बढ़ाने का निश्चित इलाज मानना सही नहीं है। पपीते के पत्ते के रस जैसे घरेलू उपायों को लेकर भी कई दावे हैं, लेकिन इन्हें डॉक्टर की सलाह और उचित चिकित्सा का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए।





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मिथक 4: प्लेटलेट्स गिर रहे हैं तो तुरंत घबराने की जरूरत है



प्लेटलेट काउंट में गिरावट डेंगू में देखी जा सकती है। ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मरीज में ब्लीडिंग, तेज पेट दर्द, लगातार उल्टी, अत्यधिक कमजोरी, बेचैनी या अन्य चेतावनी संकेत तो नहीं हैं।



मिथक 5: प्लेटलेट्स बढ़ने लगें तो मरीज पूरी तरह ठीक हो गया



प्लेटलेट्स का बढ़ना रिकवरी का एक संकेत हो सकता है, लेकिन मरीज की पूरी स्थिति का मूल्यांकन जरूरी है। डॉक्टर की निगरानी और सलाह के अनुसार जांच एवं देखभाल जारी रखनी चाहिए।





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