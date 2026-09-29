सावधान: बिना किसी बड़े लक्षणों के भी बढ़ सकता है कोलेस्ट्रॉल, आंखें देखकर भी लगा सकते हैं इसका पता

कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे मन में दिल की सेहत का ख्याल आता है। कोलेस्ट्रॉल वैसे तो सेहत के लिए जरूरी होता है, ये कोशिकाओं और हार्मोन्स को बनाने में मदद करता है।लेकिन जब शरीर में इस मोमनुमा पदार्थ की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो इसका सेहत पर कई तरह से नकारात्मक असर हो सकता है।
खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हाई होने से ये रक्त वाहिकाओं में जमा होकर धमनियों में ब्लॉकेज कर सकता है। इससे शरीर के अलग-अलग हिस्सों में रक्त का प्रवाह प्रभावित होने का खतरा रहता है।
हर बार हाई कोलेस्ट्रॉल के स्पष्ट लक्षण महसूस नहीं होते। कई बार आंखों के आसपास त्वचा में बदलाव या नजर से जुड़ी परेशानी के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ तो नहीं गया है।
आइए जानते हैं आंखों में कौन-से बदलाव हाई कोलेस्ट्रॉल की ओर संकेत हो सकते हैं?
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आंखों में कोलेस्ट्रॉल के लक्षण
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पलकों के आसपास पीला जमाव
हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण आपको जैंथेलाज्मा की दिक्कत हो सकती है। इसमें पलकों या आंखों के आसपास की त्वचा पर छोटे-छोटे पीले रंग के उभरे हुए जमाव दिखाई दे सकते हैं। ये जमाव असल में त्वचा के नीचे जमा फैट के कारण होते हैं।
कुछ लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ इस तरह के पीले जमाव देखने को मिलते हैं। हालांकि, यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति में जैंथेलाज्मा का कारण सिर्फ बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल ही हो। कई बार ये डायबिटीज और थायरॉइड की गड़बड़ी समस्याओं के कारण भी सामने आ सकता है।
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आंखों के लक्षण
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अचानक नजर धुंधली होना भी हो सकता है संकेत
हाई कोलेस्ट्रॉल का असर आंखों की उन रक्त वाहिकाओं पर भी पड़ सकता है, जो रेटिना तक खून पहुंचाती हैं। इसी से जुड़ी एक समस्या है रेटिनल वेन इंक्लूजन, यानी रेटिना की नस में रक्त प्रवाह का रुक जाना।
- जब रेटिना की नस में किसी तरह की रुकावट आती है तो आंख के अंदर रक्त का सामान्य प्रवाह प्रभावित हो जाता है। इसका असर नजर पर पड़ सकता है और कुछ लोगों में धुंधला दिखाई देने जैसी समस्या हो सकती है।
- अगर रेटिनल वेन इंक्लूजन का समय पर इलाज न हो तो गंभीर स्थिति में नजर को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है।
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आंखों में कोलेस्ट्रॉल के संकेत
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आंख की पुतली के आसपास नीला या भूरा घेरा
आंख के काले हिस्से यानी पुतली के चारों ओर नीले या भूरे रंग का गोल घेरा दिखाई देना आर्कस सेनिलिस कहलाता है। यह कॉर्निया के किनारे पर वसा या कोलेस्ट्रॉल के जमाव से जुड़ा हो सकता है।
- उम्र बढ़ने के साथ कुछ लोगों में यह घेरा सामान्य रूप से भी दिखाई दे सकता है। लेकिन कम उम्र में ऐसा बदलाव नजर आए तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के असामान्य स्तर की जांच जरूरी हो जाती है।
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आंखों में दिखने वाले लक्षण
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इन सावधानियों का रखें ध्यान
आंखों में होने वाला हर बदलाव हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो, यह जरूरी नहीं है। लेकिन पलकों के आसपास पीले जमाव, नजर में अचानक बदलाव या कॉर्निया के आसपास असामान्य घेरा जैसे संकेत दिखाई दें तो इसपर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।
- हाई कोलेस्ट्रॉल कई बार बिना किसी साफ लक्षण के भी शरीर में बढ़ता रहता है। इसलिए ऐसे संकेत मिलने पर डॉक्टर की सलाह के साथ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की जांच कराना आपको भविष्य में किसी बड़े खतरे से बचाने में मददगार हो सकता है।
- जिन लोगों में पहले से हृदय रोग, मधुमेह या हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं हैं, उन्हें ऐसे बदलावों पर और गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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