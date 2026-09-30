बड़ी राहत: दिल के मरीजों के लिए गुड न्यूज, हार्ट की जानलेवा समस्या का अब शुरुआत में ही चल जाएगा पता

एमआरआई से बीमारी की सक्रियता का आकलन



अध्ययन में एमआरआई और पीईटी-सीटी दोनों जांच कराने वाले दस मरीजों में एमआरआई ने पांच और पीईटी ने आठ मरीजों में सक्रिय बीमारी का पता लगाया। हालांकि, दोनों जांचों के परिणामों में अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं पाया गया।



शोधकर्ताओं के अनुसार, संदिग्ध कार्डियक सारकॉइडोसिस में टी-1, टी-2 मैपिंग और एलजीई का संयोजन हृदय की भागीदारी का पता लगाने में उपयोगी हो सकता है।



कार्डियक सारकॉइडोसिस के लक्षण



डॉ. मल्ही के अनुसार, सारकॉइडोसिस सूजन संबंधी बीमारी है, जो शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकती है। हृदय में इसका असर गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है। शुरुआती चरण में कई मरीजों में स्पष्ट लक्षण नहीं दिखते। बीमारी बढ़ने पर धड़कन अनियमित होने, हृदय की विद्युत गतिविधि में गड़बड़ी, पंपिंग क्षमता कम होने और हार्ट फेल्योर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ मामलों में अचानक हृदय संबंधी मृत्यु का जोखिम भी रहता है।









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स्रोत:

Role of Cardiac Magnetic Resonance Imaging-Derived Tissue Characterization in Cardiac Sarcoidosis: Experience from a Tertiary Referral Center of India



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