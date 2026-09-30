जान लें: क्या आपका सिरदर्द सामान्य है? इन संकेतों से समझें कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी

1 of 5 सामान्य सिरदर्द और डॉक्टर से सलाह लेने वाली स्थिति में अंतर - फोटो : AI







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When to See a Doctor for a Headache: सिरदर्द एक आम समस्या है, जो तनाव, थकान, नींद की कमी, पानी की कमी या लंबे समय तक स्क्रीन देखने जैसी वजहों से हो सकती है। ज्यादातर मामलों में सामान्य सिरदर्द आराम, पर्याप्त पानी और दिनचर्या में सुधार से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर सिरदर्द बार-बार हो रहा है, पहले से ज्यादा तेज या अलग तरह का महसूस हो रहा है या इसके साथ दूसरे लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।



कुछ स्थितियों में बार-बार होने वाला सिरदर्द किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकता है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि सामान्य सिरदर्द और डॉक्टर से सलाह लेने वाली स्थिति में क्या अंतर है।

सिरदर्द एक आम समस्या है, जो तनाव, थकान, नींद की कमी, पानी की कमी या लंबे समय तक स्क्रीन देखने जैसी वजहों से हो सकती है। ज्यादातर मामलों में सामान्य सिरदर्द आराम, पर्याप्त पानी और दिनचर्या में सुधार से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर सिरदर्द बार-बार हो रहा है, पहले से ज्यादा तेज या अलग तरह का महसूस हो रहा है या इसके साथ दूसरे लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

2 of 5 सामान्य सिरदर्द और डॉक्टर से सलाह लेने वाली स्थिति में अंतर - फोटो : Freepik.com

बार-बार सिरदर्द होने के सामान्य कारण



सिरदर्द के कई कारण हो सकते हैं और हर बार इसका कारण गंभीर बीमारी नहीं होता। कुछ सामान्य कारण हैं: तनाव और मानसिक दबाव

नींद पूरी न होना

शरीर में पानी की कमी

समय पर खाना न खाना

लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन देखना

आंखों पर ज्यादा दबाव

कैफीन का अधिक सेवन या अचानक कम करना

सर्दी-जुकाम या साइनस से जुड़ी समस्या

माइग्रेन

शराब का सेवन

सिरदर्द के कई कारण हो सकते हैं और हर बार इसका कारण गंभीर बीमारी नहीं होता। कुछ सामान्य कारण हैं:

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सामान्य सिरदर्द में क्या करें?



अगर सिरदर्द हल्का है और कोई अन्य गंभीर लक्षण नहीं हैं, तो आराम करना, पर्याप्त पानी पीना, समय पर भोजन करना और स्क्रीन टाइम कम करना मददगार हो सकता है। सिरदर्द बार-बार होने पर यह भी ध्यान दें कि दर्द कब शुरू होता है, कितनी देर रहता है और इसके साथ कोई अन्य लक्षण दिखाई देते हैं या नहीं।





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कब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए?



अगर सिरदर्द लगातार या बार-बार हो रहा है और रोजमर्रा के काम प्रभावित होने लगे हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेना उचित है। खासकर तब जब दर्द का पैटर्न बदल गया हो, दर्द पहले की तुलना में ज्यादा तेज हो गया हो या सामान्य उपायों से राहत न मिल रही हो।



इन स्थितियों में भी चिकित्सकीय सलाह जरूरी हो सकती है: सिरदर्द बार-बार होने लगे

दर्द लगातार बढ़ता जाए

सिरदर्द के साथ उल्टी या लगातार मतली हो

नजर धुंधली होने या देखने में परेशानी हो

सिरदर्द के साथ चक्कर या कमजोरी महसूस हो

सिर पर चोट लगने के बाद सिरदर्द शुरू हो

दर्द के कारण नींद से जागना पड़े

अगर सिरदर्द लगातार या बार-बार हो रहा है और रोजमर्रा के काम प्रभावित होने लगे हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेना उचित है। खासकर तब जब दर्द का पैटर्न बदल गया हो, दर्द पहले की तुलना में ज्यादा तेज हो गया हो या सामान्य उपायों से राहत न मिल रही हो।इन स्थितियों में भी चिकित्सकीय सलाह जरूरी हो सकती है:

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