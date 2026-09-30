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जान लें: क्या आपका सिरदर्द सामान्य है? इन संकेतों से समझें कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी

Wed, 30 Sep 2026 11:45 AM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Wed, 30 Sep 2026 11:45 AM IST
सार

When to See a Doctor for a Headache: अगर आपको भी बार-बार सिरदर्द होता है तो ऐसे में इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कि कब ऐसे समय में डॉक्टर से मिलना चाहिए। 

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When to See a Doctor for a Headache know answer here in hindi sir dard me konse doctor ko kab dikhaye
सामान्य सिरदर्द और डॉक्टर से सलाह लेने वाली स्थिति में अंतर - फोटो : AI
When to See a Doctor for a Headache: सिरदर्द एक आम समस्या है, जो तनाव, थकान, नींद की कमी, पानी की कमी या लंबे समय तक स्क्रीन देखने जैसी वजहों से हो सकती है। ज्यादातर मामलों में सामान्य सिरदर्द आराम, पर्याप्त पानी और दिनचर्या में सुधार से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर सिरदर्द बार-बार हो रहा है, पहले से ज्यादा तेज या अलग तरह का महसूस हो रहा है या इसके साथ दूसरे लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 


कुछ स्थितियों में बार-बार होने वाला सिरदर्द किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकता है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि सामान्य सिरदर्द और डॉक्टर से सलाह लेने वाली स्थिति में क्या अंतर है।
 
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सामान्य सिरदर्द और डॉक्टर से सलाह लेने वाली स्थिति में अंतर - फोटो : Freepik.com
बार-बार सिरदर्द होने के सामान्य कारण

 सिरदर्द के कई कारण हो सकते हैं और हर बार इसका कारण गंभीर बीमारी नहीं होता। कुछ सामान्य कारण हैं:
  • तनाव और मानसिक दबाव
  •  नींद पूरी न होना
  •  शरीर में पानी की कमी
  • समय पर खाना न खाना
  •  लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन देखना
  • आंखों पर ज्यादा दबाव
  • कैफीन का अधिक सेवन या अचानक कम करना 
  • सर्दी-जुकाम या साइनस से जुड़ी समस्या
  • माइग्रेन
  •  शराब का सेवन

 
When to See a Doctor for a Headache know answer here in hindi sir dard me konse doctor ko kab dikhaye
सामान्य सिरदर्द और डॉक्टर से सलाह लेने वाली स्थिति में अंतर - फोटो : AI
सामान्य सिरदर्द में क्या करें?

 अगर सिरदर्द हल्का है और कोई अन्य गंभीर लक्षण नहीं हैं, तो आराम करना, पर्याप्त पानी पीना, समय पर भोजन करना और स्क्रीन टाइम कम करना मददगार हो सकता है। सिरदर्द बार-बार होने पर यह भी ध्यान दें कि दर्द कब शुरू होता है, कितनी देर रहता है और इसके साथ कोई अन्य लक्षण दिखाई देते हैं या नहीं।

 
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सामान्य सिरदर्द और डॉक्टर से सलाह लेने वाली स्थिति में अंतर - फोटो : एआई
कब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए?

 अगर सिरदर्द लगातार या बार-बार हो रहा है और रोजमर्रा के काम प्रभावित होने लगे हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेना उचित है। खासकर तब जब दर्द का पैटर्न बदल गया हो, दर्द पहले की तुलना में ज्यादा तेज हो गया हो या सामान्य उपायों से राहत न मिल रही हो।

 इन स्थितियों में भी चिकित्सकीय सलाह जरूरी हो सकती है:
  •  सिरदर्द बार-बार होने लगे
  •  दर्द लगातार बढ़ता जाए
  •  सिरदर्द के साथ उल्टी या लगातार मतली हो
  • नजर धुंधली होने या देखने में परेशानी हो
  •  सिरदर्द के साथ चक्कर या कमजोरी महसूस हो
  •  सिर पर चोट लगने के बाद सिरदर्द शुरू हो
  •  दर्द के कारण नींद से जागना पड़े

 
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सामान्य सिरदर्द और डॉक्टर से सलाह लेने वाली स्थिति में अंतर - फोटो : Freepik.com
अचानक बहुत तेज सिरदर्द हो तो सावधान

 अगर सिरदर्द अचानक बहुत तेज शुरू हो, खासकर जीवन का सबसे गंभीर सिरदर्द महसूस हो, और इसके साथ बेहोशी, बोलने में दिक्कत, शरीर के एक हिस्से में कमजोरी या सुन्नपन, दौरा, तेज बुखार और गर्दन में अकड़न जैसे लक्षण हों, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए।
 
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
 
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