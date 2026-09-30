जानना जरूरी: शुगर वाले मरीजों को नमक कम खाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्या होता है इसका सेहत पर असर

1 of 5 डायबिटीज में नमक वाली चीजें - फोटो : Amarujala.com/AI







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डायबिटीज का नाम आते ही अक्सर लोगों का ध्यान चीनी और मीठी चीजों पर जाता है। लेकिन सिर्फ मीठी चीजें ही डायबिटीज के मरीजों का दुश्मन नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ नमक भी कम खाने की सलाह देते हैं, क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज वालों के लिए भी ज्यादा नमक खाना खतरे से खाली नहीं है?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, अगर आपको डायबिटीज की दिक्कत है तो हमेशा हेल्दी चीजों का ही सेवन करना चाहिए। चीनी और कार्बोहाइड्रेट की तरह नमक सीधे तौर पर ब्लड शुगर को हाई नहीं करता है, बल्कि ये डायबिटीज के मरीजों में होने वाली जटिलताओं को बढ़ाने वाला हो सकता है।



ज्यादा नमक ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है और शरीर में पानी जमा कर सकता है। इसका असर दिल और किडनी पर पड़ सकता है। इसलिए डायबिटीज में नमक कम रखने की सलाह दी जाती है।

2 of 5 डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की समस्या - फोटो : Freepik.com

डायबिटीज वालों में ब्लड प्रेशर का खतरा



सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नमक और चीनी का असर एक जैसा नहीं होता। ज्यादा सोडियम वाली चीजें खाने से ब्लड शुगर सीधे नहीं बढ़ता, लेकिन इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है।

डायबिटीज के मरीजों में ब्लड प्रेशर की दिक्कत अधिक होती है, अगर वो नमक ज्यादा खाते हैं तो इससे दिल, रक्त वाहिकाओं, आंखों और किडनी के लिए खतरा बढ़ सकता है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए खाने में नमक की मात्रा पर ध्यान देना जरूरी है।

3 of 5 डायबिटीज वालों में किडनी की समस्या - फोटो : Adobe Stock

किडनी की समस्या है तो और सावधानी जरूरी



लंबे समय तक ज्यादा ब्लड शुगर रहने से किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। डायबिटीज वाले लोगों में किडनी की बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है।

ऐसे में ज्यादा नमक शरीर में पानी रोक सकता है और ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है।

इससे किडनी पर दबाव और बढ़ सकता है। इसलिए डायबिटीज के साथ किडनी की बीमारी होने पर लो सोडियम वाली चीजों को ही आहार में शामिल करना चाहिए।

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4 of 5 ज्यादा नमक वाली चीजों के खतरे - फोटो : Freepik.com

भोजन के अलावा इन चीजों में भी होता है नमक



अक्सर लोग सोचते हैं कि खाना बनाते समय नमक कम कर दिया तो सोडियम भी कम हो गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है।

पैकेज्ड और बाहर के खाने में भी काफी सोडियम हो सकता है। नमकीन, चिप्स, सॉस, इंस्टेंट नूडल्स, पैकेज्ड स्नैक्स और कई प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में सोडियम की मात्रा ज्यादा हो सकती है। इसलिए पैकेट वाली चीजें खरीदते समय में सोडियम की मात्रा देखना जरूरी है।

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5 of 5 डायबिटीज में दें खानपान पर ध्यान - फोटो : Adobe stock