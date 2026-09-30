डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट: 1999 के बाद हैजा से सबसे ज्यादा मौतें, 90% ज्यादा मामले अकेले इन सात देशों में

1 of 4 कॉलरा रोग के मामले - फोटो : Amarujala.com/AI







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कॉलरा (हैजा रोग) वैश्विक स्तर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मौत का बड़ा कारण रहा है। हैजा का नाम सुनने पर शायद आपको लगे जैसे ये कोई पुरानी बीमारी है, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में यह आज भी जानलेवा साबित हो रहा है। साल 2025 में कॉलरा के रिपोर्ट किए गए मामले 2024 से भले ही कम है, फिर भी बीमारी से मरने वालों की संख्या अधिक देखी जा रही है।। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएओ) के आंकड़े बताते हैं कि एक साल में इस बीमारी से 7,870 लोगों की मौत हुई और यह आंकड़ा 1999 के बाद सबसे ज्यादा है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, कॉलरा ऐसी बीमारी है जिसे काफी हद तक रोका जा सकता है, फिर भी युद्ध, बाढ़, आपदा या बड़े पैमाने पर लोगों के विस्थापन की स्थिति में इसका खतरा काफी बढ़ जाता है।



डब्ल्यूएचओ के मुताबिक साल 2025 में दुनियाभर में रिपोर्ट किए गए 90% कॉलरा के मामले और मौतें अकेले सात देशों से सामने आई हैं। आइए जान लेते हैं कि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में क्या बातें सामने आई और आप इस खतरे को कैसे कम कर सकते हैं?

2 of 4 बच्चों में कॉलरा के खतरे - फोटो : Amarujala.com/AI

क्या कहती है ये रिपोर्ट?



डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में दुनियाभर में कॉलरा से होने वाली मौतों में करीब 30% की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान कुल 7,870 लोगों की बीमारी से जान गई साल जो 1999 के बाद किसी एक साल में दर्ज सबसे ज्यादा मौत के मामले हैं। 2025 में कॉलरा के 4.51 लाख नए मामले रिपोर्ट हुए, जो 2024 के मुकाबले करीब 20% कम हैं।

2025 में बस सात देशों अंगोला, बांग्लादेश, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान, सूडान और यमन से ही दुनिया के करीब 90% रिपोर्ट किए गए। इन देशों में साफ पानी और स्वच्छता की कमी कॉलरा फैलने की बड़ी वजह है।

इसके अलावा इन सभी देशों में 2025 के दौरान संघर्ष या प्राकृतिक आपदा के कारण बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा।

ऐसे हालात में लोगों को साफ पानी, शौचालय और स्वास्थ्य सेवाएं मिलना मुश्किल हो जाता है, जिससे बीमारी तेजी से फैल सकती है।

गौरतलब है कि कॉलरा तेजी से फैलने वाला गंभीर आंतों का संक्रमण है। यह विब्रियो कॉलेरी नाम के बैक्टीरिया से होता है। आमतौर बैक्टीरिया से दूषित पानी या खाना खाने से संक्रमण का खतरा होता है।

3 of 4 कॉलरा के कारण होने वाली दिक्कतें - फोटो : Freepik.com

कॉलरा से बचाव और इलाज दोनों उपलब्ध



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, कॉलरा की समय रहते पहचान हो जाए तो इसका इलाज संभव है। मरीज में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने के लिए ओआरएस और जरूरत पड़ने पर नस के जरिए दवाएं-तरल पदार्थ और कुछ मामलों में एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं। लेकिन अगर इलाज समय पर न मिले तो कॉलरा बहुत तेजी से जानलेवा हो सकता है।



डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 2025 में रिपोर्ट हुई कॉलरा की मौतों में हर पांच में से एक मौत स्वास्थ्य केंद्र के बाहर हुई।



डब्ल्यूएचओ के स्वास्थ्य आपात कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक चिक्वे इहेक्वेजू कहते हैं, कॉलरा से किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसे रोकने और इलाज करने के हमारे पास साधन मौजूद हैं। जिन देशों में मामले और मौतें ज्यादा देखी गई हैं, वहां सुरक्षित पानी, स्वच्छता और साफ-सफाई की कमी बहुत ज्यादा है, इसमें सुधार की जरूरत है।

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4 of 4 पीने का पानी रखें साफ - फोटो : Adobe Stock