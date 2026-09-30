सावधानी: पांच साल तक के बच्चे को ये चीजें खिलाना पड़ सकता है भारी, आप भी तो नहीं कर रहे गलती?

1 of 4 बच्चों का खान-पान - फोटो : Amarujala.com/AI







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हम क्या चीजें खाते-पीते हैं इसका सेहत पर सीधा असर होता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को ऐसी चीजें ज्यादा खाने की सलाह देते हैं जिससे आवश्यक पोषक तत्वों की आसानी से पूर्ति हो सके। जब बात बच्चों की सेहत की हो तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।



बच्चे जो कुछ भी खाते-पीते हैं, उसका असर सीधे उनके विकास, हड्डियों की सेहत, दांतों और पाचन तंत्र पर पड़ता है। यही वजह है कि पांच साल से कम उम्र में खाने-पीने की चीजों को लेकर सावधानी और भी जरूरी हो जाती है।



कई चीजें वयस्कों के लिए सामान्य हो सकती हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए वही खाना दम घुटने, पेट खराब होने, दांतों की समस्या बढ़ाने वाला बन सकता है। ऐसी चीजें जो बहुत सख्त, गोल, चिपचिपी या छोटे आकार की हों, ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जोखिमों को और भी बढ़ाने वाली हो सकती हैं।



आइए जानते हैं कि बच्चों के खान-पान को लेकर क्या सावधानियां बहुत जरूरी हैं?

2 of 4 खान-पान संबंधी समस्याएं - फोटो : Adobe stock

बच्चों के खान-पान को लेकर बरतें सावधानी



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, छोट बच्चे खाने वाली चीजों को ठीक तरीके से चबाते नहीं हैं, इसलिए कोई भी सख्त चीज उनके लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली और कई बार गले को चोक करने वाली हो सकती हैं।बादाम, मूंगफली, काजू जैसे मेवे छोटे बच्चे चबाने की जगह घोंट जाते हैं जिससे घुटन का खतरा पैदा हो सकता है।

इसी तरह साबुत अंगूर, गाजर के टुकड़े, कैंडी भी गले में अटक सकती है।

पांच साल से कम उम्र के बच्चों में खाने की बनावट और आकार को लेकर भी ध्यान रखना जरूरी है।

मेवे देने हों तो उन्हें छोटे टुकड़ों में करके या फिर जूस या खाने में मिलाकर दिया जा सकता है।

3 of 4 बच्चों का खान-पान - फोटो : Freepik.com

कच्चा या अधपका खाना भी जोखिम वाला



छोटे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अभी विकसित हो रही होती है, इसलिए दूषित भोजन से होने वाला संक्रमण उनके लिए ज्यादा गंभीर हो सकता है। अधपका मांस या अंडा, बिना पाश्चराइज किया दूध या पनीर और बिना धोए फल-सब्जियां संक्रमण का जोखिम बढ़ा सकते हैं। बच्चों को हमेशा अच्छी तरह पका और सुरक्षित भोजन ही देना चाहिए।

आहार में चीनी की मात्रा तो नहीं है ज्यादा



छोटे बच्चों को मिठाई, मीठे पेय, बिस्किट और चीनी वाले पैकेज्ड खाद्य पदार्थ भी बार-बार देने से बचना चाहिए, ये शरीर में ऐडेड शुगर को बढ़ाने वाली हो सकती हैं।

अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स दो साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल भी चीनी वाली चीजें न देने की सलाह देता है।

मीठे पेय दांतों की सड़न बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इनमें मौजूद ज्यादा कैलोरी बच्चों में मोटापे की दिक्कत भी बढ़ाने वाला हो सकता है।

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4 of 4 बच्चों को शहद दें या नहीं? - फोटो : Freepik.com