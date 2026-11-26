अक्सर परिवार इन बदलावों को थकान समझकर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन अगर उदासी और बेचैनी लगातार बनी रहे, तो यह पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी प्रसवोत्तर अवसाद हो सकता है। यह ऐसी समस्या है जिसे समय रहते पहचानना जरूरी है, क्योंकि सही इलाज से आप इस स्थिति से बाहर निकल सकती हैं।

बच्चे के जन्म के बाद मां की जिंदगी में कई बदलाव आते हैं। जहां घर में नए सदस्य के आने की खुशी होती है, वहीं मां की जिम्मेदारियां, बच्चे के देखभाल में नींद की कमी और शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव उसकी मानसिक सेहत को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ महिलाएं प्रसव के बाद भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस करने लगती हैं। उन्हें छोटी-छोटी बातों पर रोना आता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता और कभी-कभी बच्चे की देखभाल भी बोझ लगने लगती है।

क्यों होती है ये दिक्कत और कैसे पाएं आराम?



प्रसव के बाद शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर तेजी से बदलता है। इसका असर मूड पर पड़ सकता है। इसके अलावा नींद पूरी न होना, प्रसव के बाद कमजोरी, बच्चे की जिम्मेदारी, परिवार से सहयोग की कमी आपको जोखिमों को बढ़ा सकते हैं।



अगर उदासी, चिंता या मानसिक परेशानी लगातार बनी रहती है, तो डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क करें। काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और जरूरत पड़ने पर दवाओं की मदद से इसे बिल्कुल ठीक किया जा सकता है।





--------------

नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।