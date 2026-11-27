1 of 5 फास्ट फूड की जगह क्या खाएं? - फोटो : AI







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Effects of Fast Food and Ultra-Processed Foods: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में फास्ट फूड और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड लोगों की डाइट का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं। बच्चों और युवाओं में भी जंक फूड खाने की आदत तेजी से बढ़ रही है। पिज्जा, बर्गर, चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, पैकेज्ड स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे खाद्य पदार्थ स्वाद में भले ही अच्छे लगते हों, लेकिन इनका नियमित सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस लेख में जानें फास्ट फूड और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड क्या हैं, इनके शरीर पर क्या नुकसान होते हैं और रोजमर्रा की डाइट में कौन-से हेल्दी विकल्प शामिल करने चाहिए।

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में फास्ट फूड और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड लोगों की डाइट का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं। बच्चों और युवाओं में भी जंक फूड खाने की आदत तेजी से बढ़ रही है। पिज्जा, बर्गर, चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, पैकेज्ड स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे खाद्य पदार्थ स्वाद में भले ही अच्छे लगते हों, लेकिन इनका नियमित सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस लेख में जानें फास्ट फूड और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड क्या हैं, इनके शरीर पर क्या नुकसान होते हैं और रोजमर्रा की डाइट में कौन-से हेल्दी विकल्प शामिल करने चाहिए।

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2 of 5 फास्ट फूड की जगह क्या खाएं? - फोटो : अमर उजाला

फास्ट फूड और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड क्या हैं?



फास्ट फूड ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें कम समय में तैयार करके परोसा जाता है। इनमें बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, समोसा और फ्राइड चिकन जैसे विकल्प शामिल हैं। वहीं, अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड औद्योगिक तरीके से तैयार किए जाने वाले ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, जिनमें फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल स्वीटनर, रंग और अन्य एडिटिव्स का इस्तेमाल हो सकता है। उदाहरण के तौर पर पैकेज्ड चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेज्ड केक और कई तरह के रेडी-टू-ईट फूड।





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फास्ट फूड और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड खाने के बड़े नुकसान



1. मोटापे का खतरा बढ़ना



फास्ट फूड में अक्सर अधिक कैलोरी, फैट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इनका बार-बार सेवन करने से शरीर में अतिरिक्त कैलोरी जमा हो सकती है, जिससे वजन बढ़ने और मोटापे का खतरा बढ़ता है।



2. डायबिटीज का जोखिम



मीठे पेय पदार्थ, पैकेज्ड डेजर्ट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन ब्लड शुगर और मेटाबॉलिक हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। लंबे समय तक खराब खानपान की आदत टाइप-2 डायबिटीज के जोखिम को बढ़ा सकती है।



3. दिल की सेहत पर असर



कई फास्ट फूड में सोडियम और सैचुरेटेड फैट अधिक होते हैं। इनका ज्यादा सेवन हाई ब्लड प्रेशर और खराब कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं से जुड़ा हो सकता है, जो हृदय रोग का खतरा बढ़ाते हैं।



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4 of 5 फास्ट फूड की जगह क्या खाएं? - फोटो : Adobe Stock



4. पाचन संबंधी समस्याएं



अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड में अक्सर डाइटरी फाइबर कम होता है। फाइबर की कमी से कब्ज और पाचन संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए डाइट में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दालें शामिल करना जरूरी है।



5. लिवर की सेहत पर प्रभाव



अधिक कैलोरी, मीठे पेय और अनहेल्दी फैट का नियमित सेवन वजन बढ़ने और फैटी लिवर की समस्या के जोखिम से जुड़ा हो सकता है। खासकर ज्यादा शुगर वाले पेय पदार्थों का सेवन सीमित करना चाहिए।



6. बच्चों की सेहत पर असर



बच्चों में जंक फूड की अधिक आदत पोषण की कमी और वजन बढ़ने की समस्या पैदा कर सकती है। इससे उनकी खानपान की आदतें भी प्रभावित हो सकती हैं। बच्चों को घर का बना संतुलित भोजन देना बेहतर विकल्प है।





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