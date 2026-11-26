1 of 4 डायबिटीज की समस्या - फोटो : Freepik.com







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डायबिटीज के ज्यादातर मरीजों के लिए ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना किसी चुनौती से कम नहीं होता है। खानपान में थोड़ी सी लापरवाही भी शुगर लेवल को प्रभावित कर सकती है। लंबे समय तक ब्लड शुगर बढ़ा रहने से आंखों, किडनी, दिल और नसों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। ऐसे में दवाओं के साथ सही खानपान भी बेहद जरूरी हो जाता है।



अच्छी बात यह है कि हमारी रसोई में मौजूद कुछ छोटी-छोटी चीजें भी शुगर मैनेजमेंट में मदद कर सकती हैं। चिया सीड्स और अलसी के बीज ऐसे ही दो विकल्प हैं। इनमें मौजूद फाइबर और दूसरे पोषक तत्व पाचन से लेकर दिल की सेहत तक के लिए फायदेमंद हो सकते हैं।



अब सवाल ये है कि ये बीज ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में कैसे मदद करते हैं?

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2 of 4 डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करें? - फोटो : Adobe Stock

चिया और अलसी के बीज



चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनमें फाइबर, हेल्दी फैट और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनका नियमित और सीमित मात्रा में सेवन संतुलित डाइट का हिस्सा हो सकता है।

इनमें मौजूद फाइबर भोजन के पाचन और ग्लूकोज के अवशोषण की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करता है।

इससे खाने के बाद ब्लड शुगर तेजी से बढ़ने की आशंका कम हो सकती है।

3 of 4 चिया सीड्स के फायदे - फोटो : Freepik.com

चिया सीड्स खाने के क्या हैं फायदे?



चिया सीड्स में घुलनशील फाइबर की अच्छी मात्रा होती है। पानी के संपर्क में आने पर ये जेल जैसा पदार्थ बना लेते हैं। इससे भोजन का पाचन धीमा हो सकता है और खाने के बाद ब्लड शुगर में अचानक बढ़ोतरी को कम करने में मदद मिल सकती है।

इसके अलावा चिया सीड्स में ओमेगा-3 फैटी एसिड, खासकर अल्फा-लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है। यह दिल की सेहत के लिए उपयोगी है।

इनमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में भी मदद करता है। इससे वजन नियंत्रित रखने में सहायता मिल सकती है।

डायबिटीज के मरीजों के लिए वजन को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी माना जाता है।

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4 of 4 अलसी के बीज - फोटो : freepik.com