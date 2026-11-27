



दरअसल, नारियल पानी में पोटैशियम की अच्छी मात्रा होती है, जो शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए इसकी अधिक मात्रा नुकसानदायक हो सकती है। ऐसे में आइए इस लेख में जानें रोजाना नारियल पानी पीने के फायदे, सही मात्रा और किन लोगों को इससे परहेज करना चाहिए।





नारियल पानी को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद पेय माना जाता है। शरीर को हाइड्रेट रखने से लेकर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी करने तक, इसके कई फायदे बताए जाते हैं। यही वजह है कि फिटनेस पसंद करने वाले लोगों से लेकर आम लोग तक इसे अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं। लेकिन क्या रोजाना नारियल पानी पीना हर किसी के लिए फायदेमंद है? इसका जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे।