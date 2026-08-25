सर्वाइकल पेन: गर्दन घुमाते ही होता है तेज दर्द? इस एक आदत ने बढ़ा दिया है खतरा, आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती

1 of 4 गर्दन में दर्द की समस्या - फोटो : Freepik.com

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क्या आपको भी अक्सर गर्दन में दर्द होता रहता है, इतना दर्द होता है कि गर्दन को घुमाने में भी दिक्कत होती है? अक्सर लोग इसे थकान या गलत तरीके से सोने का नतीजा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर दर्द बार-बार हो रहा है या लंबे समय तक बैठने के बाद गर्दन और कंधों में जकड़न महसूस होती है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए।



लंबे समय तक कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले युवाओं में गर्दन और रीढ़ से जुड़ी परेशानियां ज्यादा देखने को मिल रही हैं। ये सर्वाइकल की समस्या का संकेत भी हो सकता है।



सर्वाइकल स्पाइन से जुड़ी समस्या में गर्दन के आसपास दर्द, अकड़न या भारीपन महसूस हो सकता है। कुछ लोगों में यह दर्द कंधे, हाथ या सिर तक भी पहुंच सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, लंबे समय तक गलत मुद्रा में बैठने, मांसपेशियों पर ज्यादा दबाव, तनाव, चोट के कारण ये दिक्कत हो सकती है। कुछ मामलों में नस पर दबाव पड़ने से भी दर्द और दूसरे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।

2 of 4 गर्दन में दर्द - फोटो : Freepik.com

लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठना बन रहा बड़ी वजह



ऑफिस में घंटों कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करना गर्दन के लिए परेशानी बढ़ा सकता है। खासकर अगर स्क्रीन बहुत नीचे हो और लगातार सिर झुकाकर काम करना पड़े तो समस्या बढ़ जाती है।

एक ही स्थिति में लंबे समय तक बैठे रहने से गर्दन और कंधों की मांसपेशियों पर लगातार दबाव बना रहता है। धीरे-धीरे उनमें खिंचाव और जकड़न महसूस होने लगती है।

इससे बचने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन को सामने और लगभग आंखों के स्तर पर रखना बेहतर होता है। काम के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लेना भी जरूरी है। लगातार कई घंटे एक ही मुद्रा में बैठे रहने के बजाय बीच-बीच में उठकर थोड़ा चलना और गर्दन-कंधों को आराम देना फायदेमंद हो सकता है।

3 of 4 गर्दन-कंधे का दर्द - फोटो : Adobe Stock

तनाव भी बढ़ा सकता है गर्दन का दर्द



गर्दन में दर्द की वजह केवल गलत पॉश्चर नहीं है। लगातार मानसिक तनाव में रहने पर शरीर की मांसपेशियों में अनजाने में खिंचाव बढ़ सकता है। इसका असर खासतौर पर गर्दन और कंधों के आसपास महसूस होता है। अगर तनाव के साथ लंबे समय तक स्क्रीन पर काम करना भी जारी रहे, तो परेशानी और बढ़ सकती है।

इसके अलावा गिरने, खेल के दौरान चोट लगने या गर्दन और रीढ़ की किसी चोट के बाद भी दर्द शुरू हो सकता है।

रीढ़ की डिस्क या नस पर दबाव जैसी स्थितियां भी गर्दन के दर्द का कारण बन सकती हैं।

अगर दर्द लगातार बना रहे या उसके साथ हाथ में झनझनाहट, कमजोरी जैसी समस्या हो, तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है।

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4 of 4 गर्दन में दर्द से कैसे बचें? - फोटो : Freepik.com