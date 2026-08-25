एच1एन: दिल्ली-एनसीआर में स्वाइन फ्लू का प्रकोप, क्या इससे बचने के लिए कोई वैक्सीन है? जानिए डॉक्टर की सलाह

1 of 5 स्वाइन फ्लू की वैक्सीन - फोटो : Amarujala.com/AI

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राजधानी दिल्ली-एनसीआर इन दिनों एच1एन1 यानी स्वाइन फ्लू के व्यापक चपेट में है। बड़ी संख्या में लोग तेज बुखार, खांसी-जुकाम और सांस से संबंधित लक्षणों के साथ अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। इनमें से कई लोगों में जांच में स्वाइन फ्लू की पुष्टि भी हो रही है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस बार पहले से ही इस संक्रामक रोग के मामले 6 गुना से अधिक हैं। ऐसे में लगातार बढ़ती मरीजों की संख्या स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए और भी चिंता बढ़ाती जा रही है। इस साल दिल्ली में इन्फ्लुएंजा-ए के 2,300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 20 अगस्त तक ये मामले 1,777 के करीब थे।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार लोगों से बचाव के उपाय करते रहने की सलाह दे रहे हैं। दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि स्वच्छता का ध्यान रखें, भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचें, खांसते-छींकते समय मुंह-नाक ढकें, साबुन से हाथ धोएं और जरूरत पड़ने पर मास्क पहनें। अस्पतालों में पर्याप्त बेड, डॉक्टर, दवाएं और उपकरण उपलब्ध हैं। 35 अस्पतालों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है।



अब सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जो पहले से आपमें संक्रमण के खिलाफ ढाल बना सके, क्या स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए कोई वैक्सीन है?

2 of 5 स्वाइन फ्लू और इसके खतरे - फोटो : Freepik.com

3 of 5 फ्लू से बचाने वाली वैक्सीन - फोटो : Adobe Stock

फ्लू वैक्सीन H1N1 से किस तरह मदद करती है?



फ्लू वैक्सीन शरीर को इन्फ्लुएंजा वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया तैयार करने में मदद करती है। ये संक्रमण के जोखिम और खासकर गंभीर बीमारी, जटिलताओं तथा अस्पताल में भर्ती होने के खतरे को कम करने में मदद करती है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार इन्फ्लुएंजा से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय फ्लू का टीकाकरण है।

फ्लू के वायरस लगातार बदलते रहते हैं। इसलिए वैक्सीन की संरचना भी समय-समय पर बदली जाती है ताकि उससे उस समय फैल रहे वायरस के खिलाफ इम्युनिटी तैयार की जा सके।

आईसीएमआर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस समय फैल रहे स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए उपलब्ध वैक्सीन कारगर है।

डॉक्टर कहते हैं, ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको संकमण नहीं होगा, वैक्सीन लगवाने के बाद भी फ्लू हो सकता है। टीकाकरण बीमारी की गंभीरता को कम करने और संक्रमण के कारण मौत के जोखिमों को घटाने में मदद कर सकती है।

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4 of 5 फ्लू की वैक्सीन - फोटो : Freepik.com

किन लोगों को फ्लू वैक्सीन लगवानी चाहिए?



विश्व स्वास्थ्य संगठन गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों, बुजुर्गों और क्रॉनिक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को फ्लू वैक्सीन लगवाने की सलाह देता है। पहले से हृदय रोग-फेफड़े, किडनी-लिवर और मेटाबॉलिज्म संबंधी बीमारी वाले लोगों में फ्लू की जटिलताओं का खतरा ज्यादा हो सकता है, ऐसे लोगों को डॉक्टर की सलाह पर सालाना टीके लगवाने की सलाह दी जाती है।

इसके अलावा कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों में भी संक्रमण गंभीर हो सकता है, उनके लिए भी टीके जरूरी हैं।

संक्रमित मरीजों के लगातार संपर्क में रहने के कारण स्वास्थ्यकर्मियों को भी प्राथमिकता वाले समूह में रखा गया है, ऐसे लोगों को भी वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए।

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5 of 5 फ्लू को लेकर बरतें सावधानी - फोटो : Adobe Stock