गुड हेल्थ: कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट ने बढ़ा ही है हार्ट हेल्थ की टेंशन? ये आसान सा उपाय करेगा आपकी मदद

1 of 4 कोलेस्ट्रॉल की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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सुबह खाली पेट हम क्या खाते हैं इसका सेहत पर सीधा असर होता है। सुबह के समय मेटाबॉलिज्म सक्रिय रहता है, ऐसे में खान-पान को लेकर सभी लोगों को विशेष सावधानी बरतते रहने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए सुबह उठते ही खाली पेट कोई गुनगुना पानी पीता है तो कोई भीगे हुए मेवे खाता है और कुछ लोग लहसुन की कली लेना पसंद करते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी कहते हैं, खाली पेट लहसुन खाने से दिल की सेहत को ठीक रखने में विशेष लाभ मिल सकता है।



लहसुन में एलिसिन नाम का यौगिक पाया जाता है, जो इसे खास गंध और स्वाद देने के साथ कई जैविक गतिविधियों में फायदा करता है। कुछ अध्ययनों में खाली पेट लहसुन खाने से ट्राइग्लिसराइड और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी लाभ बताए गए हैं।



आयुर्वेद भी कहता है कि खाली पेट लहसुन और साथ में गुड़ खाना से आप कई फायदे पा सकते हैं। आइए इस बारे में जान लेते हैं।

2 of 4 लहसुन के कई सारे फायदे - फोटो : freepik.com

खाली पेट लहसुन खाले से मिलता है फायदा



लहसुन को आयुर्वेद में औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल साइंस बताता है कि इसमें विटामिन बी1, बी2, बी6, विटामिन सी, के, मैंगनीज, सेलेनियम, पोटैशियम सहित कई अन्य जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को कई तरह की समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं।

शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने के लिए लहसुन के साथ गुड़ का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। इसका नियमित रूप से सेवन करने से शरीर में आयरन की कमी पूरी होती है और शरीर ताकतवर बनता है। इतना ही नहीं इसके सेवन से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे वजन को कम करने में मदद मिलती है।

3 of 4 संक्रमण से बचाव में मिलती है मदद - फोटो : Freepik.com

संक्रामक बीमारियों से बचाव



बरसात के मौसम में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण लोग जल्दी-जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। लहसुन और गुड़ का साथ में सेवन करने से इम्युनिटी मजबूत होती है और आप कम बीमार पड़ते हैं। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल का स्तर अनियंत्रित है और आप बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं तो भी इस नुस्खे का सेवन कर सकते हैं।

सुबह खाली पेट गुड़ और लहसुन का सेवन करने से पाचन संबंधी समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है।

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4 of 4 कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में लहसुन के फायदे - फोटो : Adobe Stock