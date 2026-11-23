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शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए खान-पान के साथ लाइफस्टाइल में सुधार करना भी बहुत जरूरी माना जाता है। हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी गतिविधियां करते हैं, जिस तरह से दिन बिताते हैं इसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। यही कारण है कि विशेषज्ञ सभी लोगों को नियमित व्यायाम, ज्यादा देर तक बैठने से बचने और सुबह के समय कुछ समय धूप में बिताने की सलाह देते हैं।



सर्दियों में सुबह की हल्की धूप सेंकना हम सभी को पसंद होता है, आमतौर पर लोग इसे ठंड से राहत पाने का तरीका समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुबह की प्राकृतिक रोशनी शरीर और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद हो सकती है? धूप के संपर्क में आने से शरीर में विटामिन-डी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, जो हड्डियों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। इसके अलावा सुबह की रोशनी हमारी बॉडी क्लॉक यानी शरीर की आंतरिक घड़ी को सही रखने में मदद करती है।



मसलन सर्दी के दिनों में थोड़ी देर धूप में बिताना न सिर्फ आपके आराम देता है बल्कि सेहत को भी कई लाभ हो सकते हैं।

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2 of 4 धूप में समय बिताना जरूरी - फोटो : Freepik.com

सुबह बिताएं धूप में समय



सर्दी के दिनों में थोड़ी देर धूप में समय बिताने से सोने-जागने का समय नियमित रखने में भी मदद मिल सकती है। धूप सिर्फ विटामिन-डी बढ़ाने के ही नहीं बल्कि शरीर को कई अन्य प्रकार के भी लाभ हो सकते हैं।

सूरज की यूवी किरणें त्वचा में विटामिन-डी बनने की प्रक्रिया शुरू करती हैं। यह विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण और हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है।

बिना विटामिन-डी के हड्डियां तो कमजोर होती ही हैं, साथ ही इसका हमारी इम्युनिटी पर भी असर पड़ सकता है।

3 of 4 धूप में समय बिताने के फायदे - फोटो : Adobe Stock Images

धूप में समय बिताने से और क्या होता है?



रोज कुछ देर धूप में समय बिताने से विटामिन सी तो मिलता ही है, साथ ही इसके और भी कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं।

सुबह की प्राकृतिक रोशनी शरीर की सर्केडियन रिदम को नियमित रखने में मदद करती है। इससे पूरे शरीर का कामकाज ठीक तरीके से होता रहता है।

सुबह कुछ समय धूप में बाहर समय बिताना और प्राकृतिक रोशनी के संपर्क में रहना मूड और मानसिक सक्रियता के लिए फायदेमंद हो सकता है।

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4 of 4 हृदय के लिए फायदेमंद - फोटो : Adobe Stock