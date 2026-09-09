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रागी खाने के फायदे: हड्डियों की मजबूती से वजन मैनेजमेंट तक, जानें डाइट में रागी को शामिल क्यों करना चाहिए?

Wed, 09 Sep 2026 01:54 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Wed, 09 Sep 2026 01:54 PM IST
सार

Ragi Flour Benefits For Health: अगर आप उन लोगों में से हैं, जिन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद पसंद है तो अपनी डाइट में रागी को अवश्य शामिल करें। यहां हम आपको इसके फायदे और इस्तेमाल का सही तरीका बताएंगे।

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रागी खाने के फायदे - फोटो : AI
Ragi Flour Benefits For Health: आज के समय में लोग अपनी डाइट को लेकर पहले से ज्यादा सजग हो गए हैं। ऐसे में पारंपरिक अनाज और मिलेट्स एक बार फिर लोगों की डाइट का हिस्सा बन रहे हैं। इन्हीं में से एक है रागी, जिसे नाचनी या फिंगर मिलेट के नाम से भी जाना जाता है। रागी का आटा कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है। खास बात यह है कि इसे रोजमर्रा की डाइट में आसानी से शामिल किया जा सकता है।


 हालांकि, किसी भी खाद्य पदार्थ की तरह रागी का सेवन भी संतुलित मात्रा में और अपनी जरूरत के अनुसार करना चाहिए। आज के इस लेख में हम आपको बताएंगे कि रागी का आटा सेहत के लिए क्यों फायदेमंद माना जाता है, इसे डाइट में शामिल करने के क्या फायदे हो सकते हैं और रागी का सेवन किस तरह करना बेहतर माना जाता है।

 
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रागी खाने के फायदे - फोटो : AI
 रागी का आटा खाने के फायदे

 रागी को पोषक तत्वों से भरपूर मिलेट्स में गिना जाता है। इसमें फाइबर, प्रोटीन और कैल्शियम समेत कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। संतुलित डाइट का हिस्सा बनाकर इसका सेवन किया जा सकता है।

 1. हड्डियों के लिए फायदेमंद

 रागी कैल्शियम का अच्छा स्रोत माना जाता है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी पोषक तत्व है। इसलिए संतुलित आहार में रागी को शामिल करना हड्डियों की सेहत के लिए उपयोगी हो सकता है।
 
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रागी खाने के फायदे - फोटो : AI

2. पाचन के लिए मददगार

 रागी में डाइटरी फाइबर पाया जाता है। पर्याप्त फाइबर वाली डाइट पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने और कब्ज जैसी समस्या से बचने में मदद कर सकती है।

3. वजन मैनेजमेंट में मदद

 रागी में मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकता है। इससे बार-बार खाने की इच्छा कम हो सकती है। हालांकि, वजन कम करने के लिए सिर्फ रागी पर निर्भर रहने के बजाय पूरी डाइट और शारीरिक गतिविधि पर ध्यान देना जरूरी है।

 
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रागी खाने के फायदे - फोटो : AI
 4. ब्लड शुगर के लिए क्यों चर्चा में है?

 रागी में फाइबर होता है और इसे कई लोग अपने संतुलित आहार में शामिल करते हैं। हालांकि, डायबिटीज से पीड़ित लोगों को इसकी मात्रा और इसे किस रूप में खाया जा रहा है, इस पर डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लेनी चाहिए।

5. ग्लूटेन-फ्री विकल्प

 रागी प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन-फ्री अनाज है। ग्लूटेन से जुड़ी मेडिकल स्थिति वाले लोगों के लिए यह एक उपयोगी विकल्प हो सकता है, हालांकि पैकेज्ड रागी आटा खरीदते समय क्रॉस-कंटैमिनेशन से बचने के लिए लेबल देखना जरूरी है।

 
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रागी खाने के फायदे - फोटो : AI
रागी को डाइट में कैसे शामिल करें?

 रागी के आटे से रोटी, चीला, डोसा, इडली, दलिया और कई तरह के स्नैक्स बनाए जा सकते हैं। इसे दूध या दही के साथ भी डाइट में शामिल किया जा सकता है। बेहतर होगा कि रागी को किसी एक खाद्य पदार्थ पर निर्भर रहने के बजाय संतुलित डाइट के हिस्से के रूप में खाया जाए।

 रागी पौष्टिक विकल्प जरूर है, लेकिन इसका सेवन जरूरत से ज्यादा करना जरूरी नहीं है। किसी विशेष बीमारी या डाइटरी जरूरत की स्थिति में विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहता है।
 
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