सुबह उठते ही चेहरा सूजा हुआ नजर आता है? जानें क्या हो सकती है वजह

1 of 5 सुबह चेहरे की सूजन कम करने के लिए क्या करें? - फोटो : AI







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Why Does Your Face Look Puffy In The Morning: सुबह उठते ही अगर आपका चेहरा सामान्य से ज्यादा फूला हुआ या सूजा हुआ नजर आता है, तो इसे देखकर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। कई बार यह समस्या कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन अगर चेहरे पर पफीनेस बार-बार दिखाई दे रही है, तो इसके पीछे किसी वजह को समझना जरूरी है।



हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चेहरा फूला-फूला देखने के बाद कई तरह के सवाल उठते हैं जैसे कि आखिर सुबह उठने के बाद ही चेहरा ज्यादा फूला हुआ क्यों नजर आता है? क्या यह सिर्फ नींद या खान-पान से जुड़ी समस्या है या इसके पीछे कोई अन्य कारण भी हो सकता है? साथ ही, इससे राहत पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?



अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो इस लेख को जरूर पढ़ें। इस लेख में जानते हैं सुबह चेहरे के फूलने की वजह और इससे राहत पाने के आसान तरीके।



: सुबह उठते ही अगर आपका चेहरा सामान्य से ज्यादा फूला हुआ या सूजा हुआ नजर आता है, तो इसे देखकर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। कई बार यह समस्या कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन अगर चेहरे पर पफीनेस बार-बार दिखाई दे रही है, तो इसके पीछे किसी वजह को समझना जरूरी है।

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सुबह चेहरा फूला हुआ क्यों दिखाई देता है?



1 शरीर में पानी रुकना



रातभर सोने के दौरान शरीर की स्थिति और तरल पदार्थों के वितरण में बदलाव के कारण सुबह चेहरे, खासकर आंखों के आसपास, हल्की सूजन दिखाई दे सकती है।



2. ज्यादा नमक खाना



डाइट में ज्यादा सोडियम लेने से शरीर में पानी रुक सकता है। अगर रात के खाने में नमकीन या बहुत ज्यादा नमक वाला भोजन लिया गया हो, तो अगले दिन सुबह चेहरा कुछ लोगों में पफी दिखाई दे सकता है।





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3. नींद पूरी न होना



कम नींद या नींद का पैटर्न बिगड़ने से आंखों के आसपास सूजन और चेहरा थका हुआ नजर आ सकता है।



4. देर रात तक जागना



रात में देर तक जागने और अनियमित नींद की वजह से भी सुबह चेहरे पर पफीनेस दिखाई दे सकती है।





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5. एलर्जी



धूल, परागकण, पालतू जानवरों के बाल या किसी अन्य एलर्जेन के संपर्क में आने से कुछ लोगों में चेहरे या आंखों के आसपास सूजन हो सकती है।



6. साइनस की समस्या



सर्दी, एलर्जी या साइनस से जुड़ी परेशानी में आंखों और चेहरे के आसपास भारीपन या सूजन महसूस हो सकती है।





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