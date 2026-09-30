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सुबह उठते ही चेहरा सूजा हुआ नजर आता है? जानें क्या हो सकती है वजह

Wed, 30 Sep 2026 04:00 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Wed, 30 Sep 2026 04:00 PM IST
सार

Why Does Your Face Look Puffy In The Morning: अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जिनका चेहरा सुबह उठने के बाद फूला-फूला लगता है तो इस लेख को अवश्य पढ़ें। यहां हम आपको इसकी वजह और इससे राहत पाने का तरीका बताएंगे। 

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सुबह चेहरे की सूजन कम करने के लिए क्या करें? - फोटो : AI
Why Does Your Face Look Puffy In The Morning: सुबह उठते ही अगर आपका चेहरा सामान्य से ज्यादा फूला हुआ या सूजा हुआ नजर आता है, तो इसे देखकर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। कई बार यह समस्या कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन अगर चेहरे पर पफीनेस बार-बार दिखाई दे रही है, तो इसके पीछे किसी वजह को समझना जरूरी है। 


हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चेहरा फूला-फूला देखने के बाद कई तरह के सवाल उठते हैं जैसे कि आखिर सुबह उठने के बाद ही चेहरा ज्यादा फूला हुआ क्यों नजर आता है? क्या यह सिर्फ नींद या खान-पान से जुड़ी समस्या है या इसके पीछे कोई अन्य कारण भी हो सकता है? साथ ही, इससे राहत पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 

अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो इस लेख को जरूर पढ़ें। इस लेख में जानते हैं सुबह चेहरे के फूलने की वजह और इससे राहत पाने के आसान तरीके।

 
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सुबह चेहरे की सूजन कम करने के लिए क्या करें? - फोटो : AI
सुबह चेहरा फूला हुआ क्यों दिखाई देता है?

1 शरीर में पानी रुकना

 रातभर सोने के दौरान शरीर की स्थिति और तरल पदार्थों के वितरण में बदलाव के कारण सुबह चेहरे, खासकर आंखों के आसपास, हल्की सूजन दिखाई दे सकती है।

2. ज्यादा नमक खाना

 डाइट में ज्यादा सोडियम लेने से शरीर में पानी रुक सकता है। अगर रात के खाने में नमकीन या बहुत ज्यादा नमक वाला भोजन लिया गया हो, तो अगले दिन सुबह चेहरा कुछ लोगों में पफी दिखाई दे सकता है।

 
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सुबह चेहरे की सूजन कम करने के लिए क्या करें? - फोटो : AI
3. नींद पूरी न होना

 कम नींद या नींद का पैटर्न बिगड़ने से आंखों के आसपास सूजन और चेहरा थका हुआ नजर आ सकता है।

4. देर रात तक जागना

 रात में देर तक जागने और अनियमित नींद की वजह से भी सुबह चेहरे पर पफीनेस दिखाई दे सकती है।

 
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सुबह चेहरे की सूजन कम करने के लिए क्या करें? - फोटो : AI
 5. एलर्जी

 धूल, परागकण, पालतू जानवरों के बाल या किसी अन्य एलर्जेन के संपर्क में आने से कुछ लोगों में चेहरे या आंखों के आसपास सूजन हो सकती है।

 6. साइनस की समस्या

 सर्दी, एलर्जी या साइनस से जुड़ी परेशानी में आंखों और चेहरे के आसपास भारीपन या सूजन महसूस हो सकती है।

 
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सुबह चेहरे की सूजन कम करने के लिए क्या करें? - फोटो : AI
  सुबह चेहरे की सूजन कम करने के लिए क्या करें?
 
  • सुबह पर्याप्त पानी पिएं
  • खाने में नमक की मात्रा संतुलित रखें
  • नियमित और पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करें
  • सुबह हल्की शारीरिक गतिविधि करें
  • आंखों के आसपास कुछ देर ठंडी पट्टी रख सकते हैं
  •  अगर किसी खास भोजन या चीज के बाद बार-बार सूजन होती है, तो उसके बारे में डॉक्टर से बात करें
  •  एलर्जी की समस्या होने पर उसके ट्रिगर से बचने की कोशिश करें
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
 
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