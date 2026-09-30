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कम खाने के बाद भी क्यों फूल जाता है पेट? जानें ब्लोटिंग की 6 बड़ी वजहें

Wed, 30 Sep 2026 03:34 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Wed, 30 Sep 2026 03:34 PM IST
सार

Why Is Your Stomach Bloated: इस समस्या से ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं, कि आखिर क्यों कम खाने के बाद भी उनका पेट फूला-फूला क्यों रहता है। इसकी क्या वजह है, आइए इस लेख में जानते हैं। 

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Why Is Your Stomach Bloated Even When You Eat Less disprj
कम खाने के बाद भी क्यों फूल जाता है पेट? - फोटो : AI
Why Is Your Stomach Bloated: कम खाना खाने के बावजूद अगर आपका पेट अक्सर फूला हुआ या भारी महसूस होता है, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पेट फूलना यानी ब्लोटिंग एक आम समस्या है, जो कभी-कभी खाने की आदतों या पाचन से जुड़ी सामान्य परेशानी के कारण होती है। ऐसे में या बार-बार होने वाली ब्लोटिंग को हमेशा सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 


अगर इसके साथ पेट दर्द, उल्टी, वजन कम होना, मल में खून या लगातार कब्ज जैसी समस्या हो, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कम खाने के बाद भी पेट फूलने के पीछे क्या वजहें हो सकती हैं और इससे राहत पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

 
Why Is Your Stomach Bloated Even When You Eat Less disprj
कम खाने के बाद भी क्यों फूल जाता है पेट? - फोटो : AI
पेट फूलने की आम वजहें

1. जल्दी-जल्दी खाना

 खाना बहुत तेजी से खाने पर व्यक्ति ज्यादा हवा निगल सकता है, जिससे पेट में गैस और फूलने की समस्या हो सकती है। इसलिए भोजन धीरे-धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाना बेहतर है।

2. गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ

 कुछ खाद्य पदार्थ आंतों में गैस बनने की वजह बन सकते हैं। जैसे बीन्स, चना, राजमा, कुछ सब्जियां और कार्बोनेटेड ड्रिंक कुछ लोगों में ब्लोटिंग बढ़ा सकते हैं।

 
Why Is Your Stomach Bloated Even When You Eat Less disprj
कम खाने के बाद भी क्यों फूल जाता है पेट? - फोटो : AI
3. कब्ज

 कब्ज होने पर मल आंतों में ज्यादा समय तक रुका रह सकता है, जिससे पेट भारी, कसा हुआ या फूला हुआ महसूस हो सकता है।

4. खाद्य पदार्थों के प्रति संवेदनशीलता

 कुछ लोगों को दूध या अन्य खाद्य पदार्थों में मौजूद कुछ घटकों को पचाने में परेशानी हो सकती है। ऐसे मामलों में उस भोजन के बाद गैस, पेट फूलना या पेट में असहजता महसूस हो सकती है।

 
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कम खाने के बाद भी क्यों फूल जाता है पेट? - फोटो : AI
5. ज्यादा नमक का सेवन

 भोजन में अधिक सोडियम लेने से शरीर में पानी रुक सकता है, जिससे कुछ लोगों को पेट या शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन जैसा महसूस हो सकता है।

6. पीरियड्स के दौरान हार्मोनल बदलाव

 महिलाओं में मासिक धर्म के आसपास हार्मोनल बदलाव के कारण पानी रुकने और पेट फूलने की शिकायत हो सकती है।

 
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कम खाने के बाद भी क्यों फूल जाता है पेट? - फोटो : AI
पेट फूलने से राहत के लिए क्या करें?
 
  • खाना धीरे-धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाएं
  • पर्याप्त पानी पिएं
  • बहुत ज्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक लेने से बचें
  • अपनी डाइट में फाइबर को संतुलित मात्रा में शामिल करें
  •  नियमित शारीरिक गतिविधि करें
  •  कब्ज की समस्या को नजरअंदाज न करें
  • अगर किसी खास भोजन के बाद लगातार ब्लोटिंग होती है, तो डॉक्टर से सलाह लें
  • एक साथ बहुत ज्यादा भोजन करने के बजाय संतुलित मात्रा में भोजन करें

 
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