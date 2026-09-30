रोचक खबर: लाखों वर्षों से इंसानी जीन लेकर घूम रहा है ये वायरस, वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा; क्या होगा इसका असर?

1 of 4 जीन को लेकर बड़ा खुलासा - फोटो : Amarujala.com/AI







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हमारे शरीर के अंदर मौजूद डीएनए को आमतौर पर एक ऐसी किताब समझा जाता है, जिसमें शरीर के काम करने की पूरी आनुवंशिक जानकारी दर्ज होती है। लेकिन इस किताब में कुछ ऐसे हिस्से भी हैं, जो हमेशा एक ही जगह टिके नहीं रहते। वे डीएनए के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इन्हें वैज्ञानिक ‘जंपिंग जीन’ कहते हैं।



कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा इंसानी आनुवंशिक तत्व खोजा है, जिसने इस कहानी को और दिलचस्प बना दिया है। बीसी200 नाम का यह जीन एक तरफ दिमाग की कोशिकाओं में पाया जाता है और शरीर की सामान्य जैविक प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है, वहीं दूसरी तरफ इसमें डीएनए के अंदर अपनी जगह बदलने की क्षमता भी बनी हुई है।



दिलचस्प बात यह है कि इसकी कहानी इंसानों तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिकों को यही आनुवंशिक तत्व मोलस्कम कॉन्टेजियोसम वायरस, यानी त्वचा को संक्रमित करने वाले एक पॉक्सवायरस में भी मिला। शोधकर्ताओं के मुताबिक बीसी200 की जड़ करीब 4 करोड़ साल पुराने एक ‘जंपिंग जीन’ तक जाती है।

2 of 4 वायरस को लेकर अध्ययन - फोटो : Freepik.com

वायरस में इंसानों से जुड़ा जीन



इंसान के शरीर में मौजूद जीन को आमतौर पर डीएनए के ऐसे हिस्से के रूप में देखा जाता है, जो शरीर की कोशिकाओं को जरूरी निर्देश देता है। वैज्ञानिकों को अब एक ऐसा वायरस मिला है, जो इंसानों से जुड़ा एक जीन करीब एक लाख साल से अपने साथ लेकर घूम रहा है।

यह जीन सिर्फ वायरस के भीतर मौजूद ही नहीं है, बल्कि आज भी डीएनए में अपनी जगह बदलने की क्षमता रखता है।

कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के जीवविज्ञानी सेड्रिक फेशोटे और उनके सहयोगियों ने बीसी200 नामक इस जीन को मोलस्कम कॉन्टेजियोसम वायरस (एमसीवी) में पाया। यह पॉक्सवायरस परिवार का वायरस है, जो केवल इंसानों को संक्रमित करता है और त्वचा पर छोटे उभरे हुए दाने या गांठ पैदा करता है।

संक्रमण आम तौर पर हल्का होता है और कुछ महीनों में ठीक हो जाता है।

3 of 4 ब्रेन में मौजूद होता है ये जीन - फोटो : Adobe Stock

जर्नल साइंस में प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है कि बीसी200 में दो विशेषताएं एक साथ मिली हैं, जिन्हें पहले कभी किसी इंसानी जीन में इस तरह नहीं देखा गया था।



बीसी200 जीन के बारे में जान लीजिए



बीसी200 मुख्य रूप से न्यूरॉन्स, यानी दिमाग की उन कोशिकाओं में पाया जाता है जो एक-दूसरे तक संदेश पहुंचाने का काम करती हैं। लेकिन इसकी शुरुआत लाखों साल पहले एक ट्रांसपोसॉन से हुई थी।

ट्रांसपोसॉन डीएनए का ऐसा हिस्सा होता है, जो अपने स्थान से निकलकर जीनोम यानी शरीर के पूरे आनुवंशिक नक्शे में किसी दूसरी जगह जाकर जुड़ सकता है। इसी वजह से इन्हें आसान भाषा में ‘जंपिंग जीन’ कहा जाता है।

जब ऐसे ट्रांसपोसॉन किसी जीन के अंदर जाकर डीएनए का हिस्सा जोड़ देते हैं, तो उस जीन का सामान्य काम प्रभावित हो सकता है। कई बार इससे बीमारी भी हो सकती है।

अध्ययन के वरिष्ठ लेखक सेड्रिक फेशोटे के मुताबिक, आमतौर पर जब किसी ट्रांसपोसॉन से कोई नया जीन बनता है और वह शरीर के किसी काम के लिए इस्तेमाल होने लगता है, तो समय के साथ उसकी इधर-उधर जाने की क्षमता खत्म हो जाती है।

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4 of 4 कैंसर के जोखिमों को लेकर अध्ययन - फोटो : Adobe Stock Images