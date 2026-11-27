1 of 8 मुंह के छालों से राहत पाने के 7 आसान घरेलू उपाय - फोटो : AI







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Why Do Mouth Ulcers Keep Coming Back: मुंह में छाले होना एक आम समस्या है, लेकिन अगर ये बार-बार होने लगें तो इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है। कई बार मुंह में छाले होने की वजह पेट की गर्मी नहीं, बल्कि शरीर में जरूरी विटामिन और पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है।



आमतौर पर मुंह के छाले कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन लंबे समय तक बने रहने वाले छालों की जांच जरूरी है। इस लेख में जानें बार-बार मुंह में छाले क्यों होते हैं, शरीर में किन पोषक तत्वों की कमी इसका कारण बन सकती है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए।

मुंह में छाले होना एक आम समस्या है, लेकिन अगर ये बार-बार होने लगें तो इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है। कई बार मुंह में छाले होने की वजह पेट की गर्मी नहीं, बल्कि शरीर में जरूरी विटामिन और पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है।

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बार-बार मुंह में छाले क्यों होते हैं?



मुंह के अंदर जीभ, होंठ, गाल या मसूड़ों पर छोटे-छोटे घाव बनना मुंह के छाले कहलाता है। इन्हें मेडिकल भाषा में माउथ अल्सर या कैंकर सोर्स (Canker Sores) कहा जाता है। इन छालों के कारण खाने, पीने और यहां तक कि बात करने में भी परेशानी हो सकती है। कई बार इनका कोई स्पष्ट कारण पता नहीं चलता, लेकिन कुछ पोषक तत्वों की कमी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इनके बार-बार होने से जुड़ी हो सकती हैं।





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शरीर में इन 5 पोषक तत्वों की कमी से हो सकते हैं मुंह में छाले



1. विटामिन B12 की कमी



विटामिन B12 शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और नसों के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी है। इसकी कमी होने पर मुंह में छाले, जीभ में जलन, थकान और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको बार-बार मुंह में छाले होते हैं और साथ में थकान या हाथ-पैरों में झनझनाहट भी महसूस होती है, तो डॉक्टर की सलाह पर विटामिन B12 की जांच करवा सकते हैं।



विटामिन B12 के स्रोत: दूध और दही

पनीर

अंडे

मछली

मांस विटामिन B12 शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और नसों के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी है। इसकी कमी होने पर मुंह में छाले, जीभ में जलन, थकान और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको बार-बार मुंह में छाले होते हैं और साथ में थकान या हाथ-पैरों में झनझनाहट भी महसूस होती है, तो डॉक्टर की सलाह पर विटामिन B12 की जांच करवा सकते हैं।

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2. आयरन की कमी



आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है। कुछ लोगों में आयरन की कमी के साथ मुंह में छाले, जीभ में दर्द और मुंह के कोनों पर दरारें पड़ने जैसी समस्याएं भी देखी जाती हैं।



आयरन के अच्छे स्रोत: पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां

चना और राजमा

दालें

तिल और कद्दू के बीज

मांस आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है। कुछ लोगों में आयरन की कमी के साथ मुंह में छाले, जीभ में दर्द और मुंह के कोनों पर दरारें पड़ने जैसी समस्याएं भी देखी जाती हैं।

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