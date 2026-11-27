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Effects of Using Earphones Daily: आज के डिजिटल दौर में ईयरफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। ऑफिस में काम करने से लेकर ऑनलाइन क्लास, गेमिंग और गाने सुनने तक, लोग घंटों ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं। कई लोगों को तो ईयरफोन लगाकर सोने की भी आदत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे समय तक और तेज आवाज में ईयरफोन का इस्तेमाल आपकी सुनने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है?



विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, तेज आवाज के लगातार संपर्क में रहने से कान के अंदर मौजूद संवेदनशील कोशिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है। इससे धीरे-धीरे सुनाई देना कम हो सकता है और कुछ मामलों में स्थायी हियरिंग लॉस का खतरा भी रहता है। इस लेख में जानें रोजाना ईयरफोन इस्तेमाल करने के नुकसान, सुनने की क्षमता पर इसका असर, शुरुआती लक्षण और कानों को सुरक्षित रखने के आसान तरीके।

आज के डिजिटल दौर में ईयरफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। ऑफिस में काम करने से लेकर ऑनलाइन क्लास, गेमिंग और गाने सुनने तक, लोग घंटों ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं। कई लोगों को तो ईयरफोन लगाकर सोने की भी आदत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे समय तक और तेज आवाज में ईयरफोन का इस्तेमाल आपकी सुनने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है?

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लगातार ईयरफोन इस्तेमाल करने से कानों पर क्या असर पड़ता है?



ईयरफोन का इस्तेमाल अपने आप में नुकसानदायक नहीं है। असली खतरा आवाज की तेज मात्रा और उसे सुनने की अवधि से जुड़ा है। कान के अंदरूनी हिस्से में मौजूद बेहद संवेदनशील हेयर सेल्स आवाज को पहचानने और दिमाग तक संकेत पहुंचाने में मदद करती हैं।



जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक तेज आवाज में गाने सुनता है, तो इन कोशिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है। एक बार ये कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाएं तो इंसानों में सामान्य रूप से दोबारा विकसित नहीं होतीं। यही वजह है कि तेज आवाज में लगातार ईयरफोन इस्तेमाल करने से स्थायी सुनने की समस्या हो सकती है।





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रोजाना ईयरफोन इस्तेमाल करने के बड़े नुकसान



1. सुनने की क्षमता कमजोर होना



लंबे समय तक तेज आवाज में गाने या वीडियो सुनने से कानों की संवेदनशील कोशिकाएं प्रभावित हो सकती हैं। शुरुआत में सामान्य बातचीत सुनने में परेशानी हो सकती है। कई बार व्यक्ति को सामने वाले की बात समझने के लिए बार-बार पूछना पड़ता है। समय के साथ यह समस्या बढ़ सकती है।



2. कानों में घंटी बजने की समस्या



इसे टिनिटस (Tinnitus) कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को बिना किसी बाहरी आवाज के कानों में सीटी, घंटी या भिनभिनाहट जैसी आवाज सुनाई देती है। तेज आवाज के संपर्क में रहने के बाद यह समस्या हो सकती है। अगर कानों में लगातार ऐसी आवाज आती है तो ENT विशेषज्ञ से जांच करवानी चाहिए।



3. कानों में दर्द और भारीपन



लगातार ईयरफोन लगाने से कानों में असहजता, दबाव और दर्द महसूस हो सकता है। खासकर गलत आकार के ईयरबड्स या लंबे समय तक इस्तेमाल करने से परेशानी बढ़ सकती है। कानों में दर्द होने पर कुछ समय के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए।





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4. कानों में संक्रमण का खतरा



गंदे ईयरफोन इस्तेमाल करने या उन्हें दूसरे लोगों के साथ साझा करने से कानों में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ईयरबड्स पर जमा गंदगी और नमी कानों की त्वचा को प्रभावित कर सकती है। इसलिए ईयरफोन को नियमित रूप से साफ करना जरूरी है।



5. नींद पर पड़ सकता है असर



कुछ लोगों को रात में ईयरफोन लगाकर गाने या वीडियो सुनते हुए सोने की आदत होती है। ऐसा करने से नींद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा सोते समय ईयरबड्स कानों में दबाव और असहजता पैदा कर सकते हैं। इसलिए सोते समय ईयरफोन लगाने से बचना बेहतर है।



6. ध्यान और एकाग्रता प्रभावित होना



लगातार ऑडियो सुनते रहने से पढ़ाई या काम के दौरान आसपास की जरूरी आवाजें सुनाई नहीं देतीं। इससे ध्यान भटक सकता है। सड़क पर चलते समय या वाहन चलाते समय ईयरफोन लगाने से हॉर्न और दूसरी चेतावनी वाली आवाजें सुनाई नहीं देतीं, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है।





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